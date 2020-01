Szabadságkímélő utazások 2020-ban

A „hosszú hétvégék” már évek óta megjelentek a turizmusban, ez a kategória azokat a napokat jelöli, amikor hétfőre, keddre, csütörtökre vagy péntekre esik egy-egy államünnep, munkaszüneti nap. Az igazán vonzó az, amikor kedden vagy csütörtökön van a piros betűs nap, ilyenkor ugyanis csak egynapnyi szabadságot kell kivenni a munkahelyen (a hétfőt vagy a pénteket), és akár négynapos hosszú hétvégés kirándulást, városlátogatást is szervezhetünk. Ha ilyet tervezünk, akkor azonban érdemes néhány szempontot figyelembe venni.

Talán a legfontosabb, hogy megnézzük, melyek azok az ünnepnapok, amelyek nemcsak Szlovákiában, de a környező országban, vagy a célországban is munkaszüneti napnak számítanak. Mivel ezeket az adott országokban a szállodák is kiemelt időszakként kezelik, ezért szinte biztos, hogy a szállásárak többe kerülnek ilyenkor, mint egy sima hétvégén. Példaként említenénk a húsvéti hétvégét, a karácsonyi ünnepnapokat, de ide tartozik május elseje is, hiszen ezek a legtöbb európai országban szintén piros betűs napnak számítanak. Ezért, ha ilyen hosszú hétvégés utazást tervezünk, akkor érdemes a szlovákiai ünnepekre koncentrálni.

Az első ilyen hétvége a május nyolcadikai ünnep (ez már csak néhány országban számít ünnepnek, például Csehországban és Németországban is), ami péntekre esik. Így ezen a hétvégén szabadság nélkül szervezhetünk városlátogatást valamelyik európai nagyvárosba, vagy akár wellnessüdülést Magyarországra. Fontos megemlíteni, hogy az ünnepi hétvégéken a belföldi turizmus is felpörög, így aki szlovákiai helyre utazna, annak mindenképpen számítania kell a zsúfoltsággal és a magasabb árakkal. Idén a július 5-ei ünnep vasárnapra esik, így ez most nem opció, ugyanez igaz az augusztus 29-ei és a november elsejei piros betűs napra. Szeptember elsején és 15-én és november 17-én is ünnep van (szlovákiai specifikum), mindhárom keddre esik, így ezek is ideálisak a hosszú hétvégi kirándulásokra.

Az év végi ünnepek azonban már kiemelt időszaknak számítanak, ilyenkor nemcsak a repülőjegyek, de a hotelárak is nagyon drágák, így aki mégis ekkor utazna, annak ki kell fizetni a borsos felárat (egy-egy kirándulás akár duplájába, háromszorosába is kerülhet, mint ha két héttel korábban, később utazna). A családoknak a kirándulásra ideális lehet még az iskolai szünet is, például az egyhetes tavaszi szünet, vagy a két hónapos nyári szünet – igaz, ez utóbbi Európában főszezonnak számít, így mind a repülőjegyek, mind pedig a szállásárak drágábbak.