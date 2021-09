Szabadság az oltottaknak, korlátozások az oltatlanoknak

Egyre több ország­ban jelentik be, hogy a delta variáns terje­dése miatt szigoríta­nak a belépési felté­teleken. Ami közös, hogy ahol változnak is a feltételek, az az oltatlanokat érinti, az oltottak előtt nem lesznek korlátok, sőt, egyre több ország nyit a teljesen védet­tek számára.

Egyre több ország­ban jelentik be, hogy a delta variáns terje­dése miatt szigoríta­nak a belépési felté­teleken. Ami közös, hogy ahol változnak is a feltételek, az az oltatlanokat érinti, az oltottak előtt nem lesznek korlátok, sőt, egyre több ország nyit a teljesen védet­tek számára.

Ausztria a napokban jelenti be, milyen korlátozásokat vezetnek be az országon belül és a határon - Fotó: Shutterstock

Egyre több ország­ban jelentik be, hogy a delta variáns terje­dése miatt szigoríta­nak a belépési felté­teleken. Ami közös, hogy ahol változnak is a feltételek, az az oltatlanokat érinti, az oltottak előtt nem lesznek korlátok, sőt, egyre több ország nyit a teljesen védet­tek számára.

Egyre több ország­ban jelentik be, hogy a delta variáns terje­dése miatt szigoríta­nak a belépési felté­teleken. Ami közös, hogy ahol változnak is a feltételek, az az oltatlanokat érinti, az oltottak előtt nem lesznek korlátok, sőt, egyre több ország nyit a teljesen védet­tek számára.

Ausztria a napokban jelenti be, milyen korlátozásokat ve­zetnek be az or­szágon belül és a határon. Ezzel kapcsolatban az osztrák kancellár kizárta, hogy országos karantén legyen Ausztriában, de ha védelmi intézkedéseket kell bevezetni, azok kizárólag az oltatlanokra vonatkoz­nak majd. Sebastian Kurz hang­súlyozta, a jövőben a hét napra és százezer lakosra vetített fertőzöttsé­gi mutatóval ellentétben a korházak intenzív ágyainak telítettsége fogja meghatározni a szükséges lépése­ket. Ami a gyakorlatban azt jelenti, minél több ember szorul a korona­vírus-betegség következményeként lélegeztetőgépre, annál szigorúbb intézkedésekkel kell számolni. Kizárta, hogy országos karantén lépjen újra életbe: ha a járvány­ügyi helyzet úgy kívánja, és védel­mi intézkedéseket kell bevezetni, azok kizárólag azokra vonatkoznak majd, akiket még nem oltottak be. Egyebek között az éjszakai szóra­kozóhelyeket és a nagyobb ren­dezvényeket említette, ahová adott esetben csak a teljes immunitással rendelkezők léphetnek majd be.

Közben számos európai ország szakemberei és politikusai jelzik, hogy nem kizárt, hogy hamarosan módosítanak a beutazási feltéte­leken, szinte mindegyik esetében arról van szó, hogy a változást kö­vetően csak azok léphetnek be az országba, akik már megkapták az oltóanyag mindkét dózisát (vagy az egydózisút), és a második oltás után eltelt legalább 14 nap. Így sokak félelmével ellentétben nem várhatunk újabb lezárásokat az őszi szezonban, csak az oltatlanok uta­zási korlátozásai jöhetnek szóba.

Az unión kívüli országok is sorra je­lentik be a nyitást, ám az összes ilyen hír arról szól, hogy csak a teljesen védettek utazhatnak be. Az egyik népszerű célállomás, Izrael egyelőre óvatosan nyit, szeptember 19-től csak a kisebb csoportokat fogadja, csak meghatározott országokból – Szlovákia köztük van –, azonban ez esetben is feltétel a teljes oltottság.

Kanada augusztus 9-től nyi­totta meg szárazföldi határait a teljeskörűen beoltott amerikai tu­risták előtt, szeptember 7-től pedig valamennyi beoltott turista számára a világ más részeiről. Szeptembertől tehát belépésre jogosult személynek számít az, akinek a második oltást követően eltelt 14 nap. A 12 év alatti kiskorúak szintén mentesül­nek a beutazási korlátozások alól, amennyiben a velük együtt utazó szülő vagy felnőtt kísérő a határát­lépés napján igazolni tudja, hogy a kétdózisú védőoltás második dózi­sát is megkapta.

Szabó Laci, MTI