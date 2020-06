Olaszországi nyári hangulat, de milyen?

A kijárási tilalom vonzataként az utcák elnéptelenedtek, az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak kivételével minden bezárt, egyszerűen kis híján megállt a mindennapi élet, és vele együtt tűntek el a megszokott dolgok is, ami az olasz édesélet-érzést olyannyira meghatározza: a mosolyogva kávézó emberek, a zajos családi étkezések vagy a dudáló autók zaja. Ehelyett az utcákat nagyon sok városban szirénázó mentőautók és a rendet felügyelő rendőrautók lepték el. Senki sem kérdőjelezte meg a szigorú intézkedések bevezetését. Az utolsó utáni pillanatban ez az ország talán kicsit zajosan és olaszosan ezzel a lépéssel az emberi élet elsődlegességét és tiszteletét választotta.

Egy ország várta, és csüngött a miniszerelnök szavain, és lélegzett fel, amikor Giuseppe Conte bejelentette a karantén május 4-i feloldását. Ekkor kezdett el Olaszország fokozatosan és nagy elővigyázatossággal visszatérni az életbe, viszont az eddigiektől eltérő, kicsit másfajta mindennapokba.

Valószínűleg sokakat foglalkoztat most, hogy milyenek ezek a mindennapok a gyakorlatban, és vajon milyen lenne egy olasz nyaralás? Cikkünkben összefoglaljuk, hogy milyen a hangulat most Itáliában, és mire számíthatunk ott ebben a különleges időszakban.



Utazzunk vagy ne utazzunk Olaszországba?

Olaszországban általában évente 60-70 millió turista fordul meg, elsősorban a főszezonnak számító április–október időszakban, és a turizmus az ország GDP-jének közel 13%-át teszi ki. Már most látható, hogy ez az év messze elmarad az átlagostól, viszont ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem érkeznek turisták az országba.



Tudatos utazás

A turizmus iparága most alapjaiban változik meg, és valószínűleg a sokszor inkább negatív hozadékú (szennyezés, tömeg, minőség csökkenése) tömegturizmust egy időre felváltja a lassú és szemlélődő, és egy sokkal tudatosabb utazási forma. Így ezúttal kicsit nagyobb előnnyel indulnak a felkészült és gyakorlott utazók, akik eddig is sokkal alaposabban előkészítették az utazásaikat, utánajártak a dolgoknak, a szükséges információnak. Ezek a készségek azért is olyan hasznosak most, mert alapos körültekintés és felkészülés nélkül nem igazán érdemes útra kelni.



Közép- és Dél-Olaszország

Olaszország esetében mindez elsősorban egy kis helyismeretet jelent: a fertőzöttek száma nagyon kevés ma már, és nagyobb számú fertőzés még mindig főleg az észak-olaszországi régiókban, azon belül is Lombardia tartományában fordul elő. A szigorú intézkedések egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült a vírus terjedését északon megállítani, már az ország középső részén is sokkal kevesebb a fertőzött, délen és a szigeteken pedig szerencsére még kevesebb volt/van. Jelenleg Itália 20 tartománya közül több mint nyolcban már jó ideje egyáltalán nem regisztráltak új fertőzést. Így ezen a nyáron érdemesebb kicsit többet utaznunk, és a délen fekvő tengerpartokat meglátogatnunk, de erről kicsit később bővebben.



Tisztaság, távolság és maszk

Az olaszok nagyon nagy figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre és a szükséges távolság betartására. Minden üzletet, éttermet és kávézót a hatósági előírásoknak megfelelően az újranyitás előtt alaposan fertőtlenítettek, és ezek bejáratánál minden esetben megtaláljuk a kézfertőtlenítő gélt, sok esetben az egyszer használatos kesztyűket is, és egyes nagy ruházati üzletláncok boltjaiban pedig még hőmérsékletet is mérnek a belépéskor.

Maszk viselése zárt térben kötelező, szabadtéren nem: ott a megfelelő, 1,5-2 méteres távolság betartására kell odafigyelnünk. A távolságtartás az egyazon háztartásban élőkre nem vonatkozik. Mivel az olasz nyári hónapok nagyon melegek, érdemes több maszkot is magunkkal hoznunk vagy helyben megvásárolnunk, illetve vékonyabb, a zavartalan légzést jobban biztosító maszkokat választanunk. Viszont ne lepődjünk meg azon, hogy sokan az utcán is hordanak maszkot, elsősorban az idősebb korosztály képviselői, és bizony vásárláskor is kicsit nagyobb türelemmel kell kivárnunk, amíg ránk kerül a sor. Fontos még, hogy nagyon törekszenek az érintésnélküliségre, így szerencsére már egyre több alkalommal és helyen – múzeumok, egyéb belépők, távolsági buszok – tudunk online és előre jegyet váltani, sokkal több helyen lehet már kártyával fizetni, ezek sokkal jobban megkönnyítik a szervezést.



Mindezeket összevetve, mivel Olaszország még mindig az egyik leggyönyörűbb ország a világon, és az olaszok vendégszeretete ugyanolyan magas színvonalú maradt, ebből kifolyólag mindent elkövetnek azért, hogy az idelátogatók minél kevesebb fennakadással szembesüljenek, az említett óvintézkedések betartásával ugyanúgy élvezhetjük az itt töltött időnket.



Beutazás és országon belüli utazás

Olaszország már a hónap elején, június 3-án megnyitotta határait az Európai Unió állampolgárai részére, és mára már több ország, így Szlovákia sem kötelezi karanténra az Olaszországból hazatérő állampolgárait. Az országba szárazföldön és légi úton is be lehet utazni, igaz, hogy repülővel egyelőre csak Budapestről vagy Bécsből tudunk repülni.

Az országon belüli mozgás, utazás teljes mértékben szabad és zökkenőmentes. Amennyiben repülővel érkezünk, nyugodtan vegyük igénybe a tömegközlekedési eszközöket: a buszokon, vonaton és metrón a maszk viselése kötelező, emellett a távolság betartására matricák figyelmeztetnek, pl. a metrón 2 ülést kihagyva, egymásról 1 méteres távolságra ülhetünk csak le, ahogy a megállóban is kijelölt pontokkal jelzik az egymástól való távolság megtartását.



Szállások és étkezés

A fokozatos májusi nyitásnak köszönhetően a szálláshelyek és az éttermek, bárok és kávézók ma már teljesen felkészültek arra, hogy fogadják a vendégeket, és nagyon sok nyitva is van közülük. Így nyugodtan használhatjuk a jól bevált keresőoldalakat, a Booking, az Airbnb és a Tripadvisor ajánlásait.

Az étkezést szinte kivétel nélkül meg tudjuk oldani nyitott, teraszos helyeken, ahol egyedül az asztalok közötti nagyobb távolság lesz más az eddig megszokottnál. Amennyiben belső térben étkezünk, akkor a maszkot a belépéstől kezdve mindaddig viselnünk kell, amíg az asztalunkhoz érünk, ott pedig már nyugodtan levehetjük. Viszont nagyon fontos, hogy sok helyen előre asztalt kell foglalnunk, ezt online vagy telefonon is megtehetjük.



Kirándulástípusok: városnézés és falvak, tengerpart és természetjárás

Bár a nyári időszakból adódóan egyértelmű a tengerparti nyaralás, és igaz, hogy elég meleg van, viszont mindenkit bátorítanék arra, hogy most iktasson be egy kis városnézést is. Elsősorban azok a városok, helyek most a legvonzóbbak, ahol mindig óriási turistatömeg van, és emiatt szinte nem látunk a fő látványosságokból szinte semmit. De mivel most nincs nagy tömeg, ez egy olyan kegyelmi és egyedi időszak, amit kár lenne kihagynunk.



Róma utcái tiszták, friss a levegő, a Trévi-kútnál két-három ember lézeng, a Vatikáni Múzeumban alig vannak, és Firenze belvárosában is lehet nyugodtan sétálni. Ezek most egy életre szóló élményt jelentenek, és olyat is, amilyenben biztosan jó darabig nem lesz részünk.



Itáliában jelenleg 5800 olyan kis település (borgo, borghi) található, amelynek 5000 főnél kevesebb a lakossága. Ezek a szebbnél szebb ókori vagy középkori települések olyanok számára jelentenek kiváló úti célt, akik kicsit egyedibb élményre, eldugott helyek megismerésére vágynak. Nincs más dolgunk, mint beírni a keresőbe a Borghi più belli d’Italia szavakat, és kiválasztani azt a tartományt, amelyik szimpatikus nekünk: a hivatalos honlap máris listázza a környéken található legszebb településeket. Ezt a lehetőséget azok fogják a legjobban élvezni, akik kíváncsiak az igazi ráérős és édes olasz életérzésre, hiszen a település egyetlen terén és utcácskáin szinte megáll az idő.



Az agroturismo kifejezést sokan ismerik, és főleg Toszkánával társítják, viszont szerte az országban találunk olyan nagyon igényes farmokat, a semmi közepén álló villákat, ahol élvezhetjük az édes semmitevést. Az agriturismo honlapon szintén kedvünkre kereshetünk tartományok szerint. Akik pedig inkább a hegyeket, parkokat és a természetjárást kedvelik, szintén nem csalódnak majd, biztosan találnak kedvükre való úti célt.



A tengerparti részek közül érdemesebb inkább a déli tartományokat vagy a toszkán tengerpartot választani idén. Ezek a partszakaszok nem annyira zsúfoltak, mint az északi Jesolo-Rimini vonal, és sokkal több érdekességet, egyedülálló természeti jelenséget is tartogatnak számunkra. Calabria, Puglia, Szardínia és Szicília mind-mind bővelkednek az ilyen helyekben: nincs más dolgunk, mint utazás előtt ellátogatni a Visit Sicily vagy a Visit Puglia honlapokra, ahol jobban meg tudjuk ismerni az egyes helyeket. Jelenleg három olyan tartomány, rész van – Puglia, Szardínia és Szicília –, ahol az utazásunk előtt kérik, hogy egy online űrlapon regisztráljuk magunkat a nevünk, elérhetőségünk és szálláshelyünk megadásával. Erre a szálláshely foglalásakor biztosan felhívják majd a figyelmünket.



Még a karantén ideje alatt felröppentek azok a hírek, hogy Olaszország bizonyos részein akár ingyen is elszállásolják a turistákat, és egyéb nagy kedvezményekkel várják őket. Ezek inkább a külföldi média által kreált tartalmak voltak. Az viszont tény, hogy nagyon sok település ingyenes eseményekkel kedveskedik az odalátogatóknak, amelyek segítségével jobban megismerhetjük a helyi szokásokat. Ezért ezúttal is érdemes megérkezésünk után a helyi turistaközpontban vagy akár a főtér bárjában érdeklődnünk ezek iránt.



Olaszország most sem fog csalódást okozni, sőt igazán egyedi élmény lesz!



Zászlós Ágnes utazási tanácsadó

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom