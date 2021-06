Nem kell elsietni a repülőjegy foglalását, ha nyaralni mennénk

Éppen ezért megnéztük, hogy a népszerű nagyvárosokba és tengerparti üdülőhelyekre mennyibe kerülnek a most elérhető legolcsóbb jegyek. Két dátumot néztünk, egy nyári, főszezonit, és egy őszit, ami szeptember végi, október elejei utazást jelent. Az eredményeken magunk is meglepődtünk.

Ahogy a táblázatból is látható, a nagyvárosokba nyáron és télen is megközelítőleg azonos áron tudunk most jegyet foglalni, vannak városok, amelyek ősszel olcsóbbak, és olyanok is, amelyek a későbbi utazás ellenére még drágábbak is, mint a főszezoni árak. Az olyan városokba, mint Róma, Párizs, Amszterdam, Brüsszel, Berlin nyáron és télen is akciós jegyekkel utazhatunk, a retúrjegy ára 20–50 euró között mozog.

Az igazán izgalmas kérdés az volt, hogy a népszerű tengerparti üdülőhelyekre mennyibe kerülnek a jegyek (a táblázatban feltüntetett árak csupaszok, azaz ahhoz igény szerint még hozzá kell számolni egy feladott poggyászt is, ez még növeli az árat), ha pár héten belül utaznánk, és mennyivel olcsóbb/drágább, ha csak a főszezon után, a nyugodtabb partot preferálva kelnénk útra. Az látható, hogy a nyári hónapokban a tengerpari jegyek átlagban 100 euró körüli összegért vannak, némely szigetre ennél olcsóbban is elrepülhetünk. A későbbi indulások — a korábbi trendekkel ellentétben –most drágábbak, valószínűleg a légitársaságok az indulás előtti hetekben teszik turistabaráttá a jegyárakat, addig mesterségesen magasan tartják, hátha valakinek ennyiért is megéri foglalni (Ibizára 170 euró, Krétára 176 €, Rodoszra pedig 217 € – csomag nélkül). Vagyis a következtetés, hogy aki utazni szeretne, elég ha csak figyeli az árakat, nem kell hónapokra előre foglalni, hiszen ahogy közeleg az indulás, úgy csökkennek az árak (indulás előtt azért legkésőbb 2 héttel érdemes lefoglalni a jegyet, főleg az olyan célállomásokra, ahova csak heti néhány járat repül, vagy ahova nincs konkurenciaharc egyes fuvarozók között).