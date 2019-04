Megtelnek a magyarországi hotelszobák a húsvéti ünnepekre

A szállásfoglaló portál szerkesztőségünkhöz küldött közleményében kiemelik: a legkedveltebb szállástípusok az apartmanok (25 százalék), a vendégházak (23 százalék) és a panziók (17 százalék), a kikapcsolódásra vágyók kétharmada ezek valamelyikébe foglalt szállást.

Közölték: Eger, Hajdúszoboszló és Gyula a legkeresettebb úti célok, de Budapesten, Siófokon és Szegeden is sokan töltik majd a húsvétot. A legnépszerűbb belföldi települések tízes listáján még Nyíregyháza, Pécs, Hévíz és Miskolctapolca szerepelnek. A megyék közül Heves (13 százalék), Borsod-Abaúj-Zemplén (11 százalék) és Veszprém (8 százalék) részesül a legnagyobb arányban a forgalomból. A legtöbb turistát sorrendben a Hollókői Húsvéti Fesztivál, az egri vár és a Nyíregyházi Állatpark vonzza a Szallas.hu adatai szerint.

A magyarok körében egyre népszerűbbek az ünnepi hosszú hétvégék is az üdülésre, jól példázza ezt a mostani kiemelt időszak is, az ismert wellness-szállodák már kitették a megtelt táblát - mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketing menedzsere a közleményben. Hozzátette: a hosszú hétvégén nemcsak a párok, hanem a családok és baráti társaságok is útnak indulnak. Foglalásonként az átlagos létszám 3,4 fő. A szállásadók húsvéti fogásokkal, főtt sonkával, tojással, kaláccsal várják vendégeiket - ismertette. Népszerű programok még a népi játékok, a tojásfestés, az állatsimogatás és a tojáskeresés is.