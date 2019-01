Eladták az Orient Expresszt

A legendás vonatot tucatnyi luxushotellel együtt vásárolta meg az LVMH-csoport. Az üzlet értéke 3,2 milliárd dollár. Az Agatha Christie krimijéből is ismert legendás vonatjáratot egy 3,2 milliárd dolláros csomag részeként adta el a nagy-britanniai Belmond cégcsoport a francia LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE) csoportnak – derül ki a Guardian cikkéből.

A legendás vonatot tucatnyi luxushotellel együtt vásárolta meg az LVMH-csoport. Az üzlet értéke 3,2 milliárd dollár. Az Agatha Christie krimijéből is ismert legendás vonatjáratot egy 3,2 milliárd dolláros csomag részeként adta el a nagy-britanniai Belmond cégcsoport a francia LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE) csoportnak – derül ki a Guardian cikkéből.

A cég nemcsak a Velencéből induló Simplon-Orient-Expresst vette birtokba, hanem a Belmont-csoport által üzemeltetett több ikonikus vonatjáratot, így a British Pullmant, a Royal Scotsmant, a Peruban működő Andean Explorert és a Bankok és Szingapúr között közlekedő Eastern and Oriental Expresst. Az ügylet része volt a Belmond portfóliójába tartozó 44 luxushotel, többek közt a szintén Olaszországban működő portofinói Hotel Splendido és a Velencében található Hotel Cipriani.

Az LVMH számára nem ismeretlen terep a hotelszakma, hiszen egy sor prémium hotel tartozik a cégcsoporthoz, beleérve a Bulgari néven futó szállodákat és a franciaországi Courchevelben található Cheval Blanc luxushotelt. A Belmond luxushotelekkel együtt új tulajdonoshoz került egy, a Machu Picchu mellett található luxushotel és egy botswanai szafari park is. A brit cég a csomagba tette New York leghíresebb éttermét, a 21Clubot is. Ez utóbbi többek közt Donald Trump amerikai elnök kedvenc célpontja Manhattanban. (Napi.hu)