Drágul a balatoni hajózás 2019-ben

A menetrendi hajókon, a sétahajókon és a gyorshajókon is árat emelt a Balatoni Hajózási Zrt. A Balatontipp.hu összeállítása szerint a menetrend szerint közlekedő hajóknál az első díjzóna díja a korábbi 1400 forintról 1500 forintra emelkedett, a családi jegy pedig a korábbi 3780 forint helyett 4050 forintba kerül mostantól.

Ebbe a zónába tartozik a Badacsony-Fonyód, Révfülöp-Balatonboglár vagy Tihany-Balatonfüred közötti hajózás. A II. díjzónában nem változott a díj, a normál jegy 1800, a családi jegy 4860 forintba kerül.

A III. díjzónában a normál jegy ára 1900 forintról 2000 forintra, a családi jegyé 5130 forintról 5400 forintra nőtt. A IV. díjzónában az eddigi 2100 forint helyett 2200 forintért hajózhat egy személy, a családi jegy ára pedig 5670 forintról 5940-re nőtt.



A Füred katamaránon is drágult a hajózásAz egyórás normál sétahajózás az október végén meghatározott 1800 helyett mostantól 2000 forintba kerül. A kétórás sétahajózás ára nem változott, továbbra is 2900 forintba, a siófoki egyórás járatok pedig az új díjszabás szerint is 1300 forintba kerülnek.

A gyorshajóknál mindhárom díjzónában emeltek. Az I. díjzónában (Füred és Tihany között) 2000 helyett 10 százalékkal többet, 2200 forintot kérnek el. A II. díjzónában (Siófok és Füred között) 2800 forintról 3000 forintra emelkedett a díj, a III. díjzónában (Siófok-Füred-Tihany útvonal) pedig 3400 helyett 3600 forintot kell fizetni.