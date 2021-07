Bár utazhatunk, egyre több ország szigorít

Görögország

Görögország bejelentette, hogy szigorítja a korlátozásokat a tu­risták által kedvelt úti célokon, válaszul a koronavírus delta vál­tozatának terjedése miatti növek­vő esetszámra. Sok helyen, mint például a bárokban, mozikban és színházakban csak oltással le­het majd beltéren tartózkodni. A mediterrán országban a The Teleg­raph értesülése szerint a hatóságok az oltás beadását megtagadó em­bereket okolják a fertőzések szá­mának ugrásszerű emelkedéséért. Az elmúlt két hétben ugyanis Görögországban százezer lakosra át­lagosan hetven koronavírus-fertő­zött jutott. Bizonyos szakmákban kötelező lesz az oltás, a bárokban, mozikban és színházakban csak oltással lehet majd beltéren tartóz­kodni. A korlátozások országszerte érvényesek lesznek, beleértve a gö­rög szigeteket is. „Az ország nem fog ismét leállni néhány ember miatt” – mondta a görög minisz­terelnök az intézkedéseket bejelen­tő televíziós beszédében.

Spanyolország

Spanyolország is szigorítja a sza­bályait, miután az országban a koronavírusos megbetegedések száma két hét alatt meghárom­szorozódott. A földközi-tengeri régióban több mint 30 települé­sen, köztük Valencia városában és a népszerű tengerparti üdülőhe­lyen, Benicassimban újra beveze­tik az éjszakai kijárási tilalmat és a 10 főnél nagyobb létszámú társa­dalmi összejöveteleket is betiltják.

Málta

Málta július 14-től csak azokat a turistákat engedi be, akik mind­két oltást megkapták. „Mi le­szünk az első uniós állam, amely így tesz, de meg kell védenünk a társadalmunkat” – közölte Chris Fearne egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján. Az egészség­ügyi tárcavezető annak nyomán nyilatkozott, hogy hétfő óta meg­kétszereződött az azonosított új fertőzöttek száma a szigetország területén. Eddig a turisták nega­tív PCR-teszttel is beutazhattak a britek kivételével, akik a delta variáns miatt már eddig is csak a második oltásukat követően lép­hettek az országba. Fearne ugyan­akkor arról is beszámolt, hogy az esetszám megugrása olyan turis­tákhoz köthető, akik nem voltak beoltva, de negatív teszteredmény birtokában felszállhattak a repü­lőgépre. A legtöbben közülük fi­atalok, akik angol tannyelvű isko­lákban diákok. Hozzátette, hogy ezeket az oktatási intézményeket szerdától bezárják.

Szlovénia

Július 15-től új határátlépési feltéte­lek lépnek érvénybe Szlovéniában. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik – írta a helyi sajtó. Kivételt képeznek ez alól azok a külföldi állampolgárok, akik rendelkeznek ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel Szlovéniában, valamint a 15 évnél fiatalabbak, akik szüleik vagy nevelőik kíséretében érkeznek az országba.

(Szabó Laci, MTI)