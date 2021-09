Árzuhanás a hoteleknél: ötcsillagos szállás már 14 eurótól!

Aki az év végén szeret­ne utazni – legyen szó Európáról, vagy távolabbi célállomásról –, annak érdemes már most lefoglalni a szál­lást. A hotelek ugyanis olyan olcsón kínálják a novemberi, decemberi, de sokszor még az év elejei szálláso­kat, hogy azt szinte kár kihagyni. Találtunk olyan szállást pl. Balin, ahol mindössze 16 euróért adják az 5 csillagos hotelszobát (kétfős fog­lalásnál, személyenkénti ár), igaz, ebben nincs reggeli. Egy másik, szintén Balin található hotel saját, szobához tartozó medencés szállást kínál, reggelivel, 43 euróért. Bang­kokban pl. már 13 eurótól vannak a szállásárak, Kuala Lumpurban pedig a luxusmárkának számító Sofitel szobáiban pihenhetünk, 30 eurós áron (reggelivel). De ta­láltunk 14 euróért is 5 csillagos hotelt (Dubajban), a vietnámi Ho Si Minh-városban (korábbi nevén Saigon) 28 euró a hotelszoba ára, egy remek minőségű 5 csillagos hotelben (korábban mi is kipró­báltuk). Bár most elsősorban a szállodaláncok ajánlatait néztük, a trend mindegyik hotelnél hasonló, szóval szinte mindegy, melyik vá­rosba, országba utazik, most való­ban mindenki számára hozzáférhe­tő akár az ötcsillagos luxus is.

Tehát ha tervben van egy ilyen utazás, akkor érdemes foglalni. Ennek pedig most semmi koc­kázata nincs, hiszen a legtöbb hotelnél – a táblázatban szereplő összes ajánlat lemondható – most díjmentesen törölni tudjuk a fog­lalást, vagy akár egy másik idő­pontra is átfoglalhatjuk. Némelyik hotel kér előre fizetést (azzal, hogy az visszajár a törlés esetén), néme­lyik pedig megengedi, hogy csak érkezéskor, a helyszínen fizessük ki az ott-tartózkodás árát.

Hogy miért ilyen olcsó? A szállo­dák most igyekeznek feltölteni a hoteleket, a téli időszakra, abban bízva, hogy addigra már szabad lesz az utazás – a legtöbb ország, amely még zárva van, szeptembe­ri, októberi nyitást emleget. Mivel most nincsenek konferenciák, üz­leti utasok, vagy csak elvétve, ezért csak a turistákat tudják odacsábí­tani, és valljuk be, ilyen árakkal jó úton járnak. A repülőjegyet pedig – ha megvalósul az utazás –, elég pár héttel az indulás előtt foglalni, mivel az árak szintén kedvezőek, folyamatosak az akciók. Ha pedig mégse nyitnak az országban, akkor egyszerűen töröljük a foglalást. Ha élünk a lehetőséggel, akkor biztosak lehetünk benne, hogy életünk leg­olcsóbb nyaralása, kirándulása előtt állunk.