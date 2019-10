A világ 10 legjobb egzotikus tengerpartja

Ha még nem tudja, hol nyaraljon, akkor a képes összeállításunkkal segítünk a választásban (a lista nem sorrend, csupán pár tipp), hiszen most bemutatjuk azt a 10 célállomást, amelyet szerintünk érdemes felkeresni a téli hónapokban.





Thaiföld

Thaiföld – számos meseszép, tengerparttal és szigettel – az egyik legjobb választás azoknak, akik olcsón szeretnének egzotikus nyaralást. Bár már nem olyan kedvező árú, mint korábban, de vannak repülőjegyek 400–500 euróért is, a szállás olcsó, így egy 10 napos thaiföldi nyaralás 800–900 euróból is kihozható, és ebbe belefér az is, hogy jó minőségű, négycsillagos hotelben szálljunk meg. Bangkoki városnézéssel és helyi körúttal is kombinálhatjuk.



Maldív-szigetek

Az örök kedvenc, hiszen szinte mindenki vágyik arra, hogy egyszer ezen a gyönyörű fehér homokos parton pihenjen. Ma már szerencsére egyre olcsóbb ide eljutni, legalábbis ami a repülőjegyet illeti (650–800 euró egy retúrjegy), de a helyi szállások már drágábbak, a luxusnyaralásért a helyiek borsos összeget kérnek, és számolni kell még azzal is, hogy akár több száz dollárba is kerülhet eljutni a szállodához.



Kuba

Kubába is érdemes elutazni, hiszen nemcsak a szép tengerpartjai csábítanak az országba, de egy kis időutazáson is részt vehetünk. Sőt, akár azt az opciót is választhatjuk, hogy bérelt autóval bejárjuk a szigetet (vagy annak nagy részét, pl. Trinidadig), majd azt követően pihenünk a Karib-tenger vagy az Atlanti-óceán partján. Az árak is kedvezők, a légitársaságok már 400–500 euróért is kínálnak jegyet

Havannába.



Vietnám

Bár Vietnám is számos olyan, általában utazási irodák által szervezett all inclusive nyaralást kínál, amelyet kár kihagyni, de ha már az országban vagyunk, akkor érdemes kicsit jobban is felfedezni. Így ha Vietnám mellett dönt, akkor érdemes egy kisebb körúttal (Hanoi, Saigon, Sapa) kombinálni, majd megpihenni a mostanság felkapott Da Nang tengerpartján (vagy leutazni délre a luxushotelek valamelyikébe). A jegyek 400–500 euró közötti áron foglalhatók Vietnámba.



Mexikó

Mexikó azoknak ajánlott, akik szeretik az all inclusive nyaralásokat. A helyi négy- és ötcsillagos hotelek remek szolgáltatásokat kínálnak, a csodaszép tengerpart adott, kell ennél több? Az ilyen utazást érdemes utazási irodánál foglalni, hiszen a csomagjaik – 1000–1500 euró közötti áron vannak – kedvezőbb árúak, mintha mi magunk szerveznénk egy mexikói utazást. A helyi irodákkal fakultatív kirándulásokon be is járhatjuk Mexikó méltán híres látnivalóit.



Dubaj

Az egyik legközelebbi célállomás. Dubajba könnyű és olcsó eljutni, hiszen akár átszállás nélkül is elérhetjük a luxus és a plázák fővárosát. A szállásokért sem kell horribilis összegeket fizetni, sőt, Dubajban a négy- és ötcsillagos luxushotelek is megfizethető áron elérhetők akár a téli hónapokban is – érdemes ezek közül válogatni. A tengerpart kellemes, igaz, nem a legszebb, de arra ideális, hogy egy kellemeset csobbanjunk. A jegyek ára 300 eurótól kezdődik.



Miami

Miami az utóbbi időben sokkal olcsóbb lett, mint korábban. Sokszor már 300–400 euró közötti áron is elrepülhetünk a floridai üdülőparadicsomba, ahol fantasztikus tengerpart és megannyi kirándulási lehetőség közül választhatunk. Igaz, a szállás ára már kicsit borsosabb, de az is csökkenő tendenciát mutat (vagy alternatívaként ott a lakásbérlési opció). Aki pedig luxushajóutat is szeretne, annak Miami ideális választás, hiszen a legtöbb, a Karib-szigeteket is bejáró óriáshajó sokszor potom áron kínál last minute helyeket.



Hawaii-szigetek

Aki nagyon messzire szeretne menni, fantasztikus partokon pihenni, vagy szörfözni a Csendes-óceán hullámain, annak a Hawaii-szigetek is számításba jöhet. Az út hosszú, a repülőjegy ára 700–900 euró között mozog, de megéri, hiszen Hawaii maga a paradicsom. És itt nemcsak a heverészésről szól a nyaralás, hiszen számos túra – köztük a népszerű vulkántúra – közül választhatunk. Hawaii nem hiányozhat a bakancslistáról.



Bali

Bali az örök sláger, aki járt már ott, az visszavágyik, aki pedig még nem volt az indonéziai szigeten, az szeretne menni. Erre most nagyszerű lehetőség van, hiszen az utóbbi két évben jelentősen csökkentek a repülőjegyárak Denpasarba (a korábbi 800–900 helyett ma már 550–700 euró), és a helyi hotelek is nagyon olcsók (ötcsillagos szállást is lehet foglalni már 35–50 euróért egy főre egy éjszakára, reggelivel).



Mauritius

Az Afrika melletti sziget sok-sok turistát vonz, a csodaszép tengerpartjaival és megannyi látnivalójával. Igaz, aki ide szeretne utazni, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a repülőjegyek drágábbak, 700–900 euró közötti áron vannak, és a valóban jó minőségű szállás sem olcsó. De megéri az árát, hiszen fantasztikus élményben lehet része annak, aki Mauritiusra utazik.