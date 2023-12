A család második otthona – az ünnepek alatt is

A családbarát Kolping Hotelre szeretünk úgy gondolni, mint a családok második otthonára. Munkatársaink pont az ünnepek macerás részét veszik le a szülők válláról, hogy ne csak túléljék az ünnepeket, hanem valóban élmény legyen az együtt töltött idő. Idén még egy extra kihívással is számolni kell: igazán hosszú téli szünet igényel előre tervezést.

A Kolping Hotelben mindig, minden a családokról szól. Ezzel a szemlélettel rendeztük be a szobákat. Ugye könnyebb a csomagolás, ha nem kell babaágyat, babakocsit, etetőszéket is bepakolni? A babafürdető kád, pelenkázó nem extra, hanem a berendezés része. A családi lakosztályban romantikus szülői hálószobát, és színes-kalandos, igazi gyerekszobát alakítottunk ki. A családoknak terveztük a hotel minden zegzugát, a 10 hektáros park minden apró részletét. Itt több játszótér és élményhelyszín „fárasztja” a kicsiket, szórakoztatja a nagyokat. Ha az időjárás a négy fal közé küldi a gyerekeket, akár kismotorral vagy rollerrel is száguldhatnak egyik programról a másikra. Sőt még azokat a kamaszokat is megmozgatjuk, akiknek amúgy kedvenc szállodai szolgáltatása a wifi.

A finom ételekről a séf és csapata gondoskodik, a gyerekek szórakoztatásáról szakképzett óvó nénik és animátorok. Így mindjárt könnyebb az igazán lényeges dolgokra koncentrálni. Egymásra.

Valljuk, hogy egy önfeledt családi együttléthez kipihent felnőttek is kellenek. A szálloda igyekszik a szülők válláról a lehető legtöbb terhet levenni. A csendes wellness központ a felnőttek kedvenc „búvóhelye”. Amíg a gyerekek az óvó nénikkel játszanak, a szülők akár újra felfedezhetik a kettesben töltött idő szépségét. Néhány zsivajmentes óra után energiával tele vethetik bele magukat újra a játékba. Mert abból aztán itt nincs hiány!

A hotel legendásan sokszínű programválasztékát a szomszédos Bobo Fun Parkban lehet még tovább fokozni, ahol 30 aktív attrakció csábítja mozgásra az egész családot. Az adrenalin arénát a hotel vendégei előnyökkel használhatják, de a környéken lakók és pihenők előtt is nyitva áll.

Együtt lenni jó!

Karácsony (min. 3 éj, 12.22-25.) – Ünnepeljük meg, hogy végre együtt a család, és mindenki ráér.

Szilveszter (min. 3 éj, 12.29-01.02.) – Csak választani kell a programsorozatból, és hipp-hopp itt is az új év. A jó kezdéshez rögtön elsején este Janklovics Péter érkezik a Dumaszínházból.

A téli szünetben két ünnep között sincs megállás, a január pedig „kütyü”-hét tel indul, robot építéssel, programozással és izgalmas kísérletekkel. (minimum 2 éj, 01. 01 – 07.).

Akit nem kötnek az iskolaszünetek januártól akciósan folytathatja: 5 év alatti gyermekeknek ingyen ! (min. 3 éj vas-csüt éjszaka, 01.07-03.01.) vagy 2 éj 10% kedvezménnyel az egész családnak (min. 2 éj, min. 3 éj vas-csüt éjszaka, 01.07-03.01.)

Aki hétvégére is maradna, annak a „Maradjunk még!” csomag ad 15% kedvezményt. (min. 3 éj, 01.07-03.03.)

kolping.hotel.hu x bobofunpark.hu