A 11 legkedveltebb horvátországi aktív úti cél

PLITVICEI-TAVAK NEMZETI PARK

Horvátország leglátogatottabb nemzeti parkja. Kiépített sétautakon járhatjuk be a lépcsőzetes vízesésekkel tarkított tórendszert, amely az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. A nemzeti parkban elektromos hajóval és panorámavonattal is lehet kirándulni, az aktívabb mozgás hívei pedig kijelölt túraútvonalakon kalandozhatnak a tórendszert övező hegyekben.

KOPÁCSI-RÉT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Néhány kilométerre a magyar határtól, a Dráva és a Duna között fekszik Európa legnagyobb madárrezervátuma. Az egykor halászatáról híres Kopácsi-rétet szakvezetéssel, kishajókkal, csónakokkal és a szárazföldön is bejárhatjuk. A túra az állatrezervátumot és a Tökös (Tikves) vadászkastélyt is érinti. Az egyedülálló vizes élőhelyen szabadidős horgászatra is van lehetőség.

PAKLENICA NEMZETI PARK

Mindössze 45 kilométerre Zadartól és Karlobágtól, a vadregényes Velebit-hegység tenger felőli oldalán fekszik Horvátország egyik legnépszerűbb nemzeti parkja. A Paklenica gazdag növény- és állatvilágának felfedezéséhez a park 200 kilométernyi kijelölt úthálózatot kínál, amit gyalogosan vagy kerékpárral is bejárhatunk. A kalandot keresőket 360, hegymászásra alkalmas hely várja. Kihagyhatatlan látványosság Paklenica hét régi malma a 19. századból, a vidék egykori lakóinak életmódját bemutató Marasovic Tájház, valamint a park legszebb barlangja, a Manita peć, amelyben számos különleges cseppkőalakzat látható.

BRIJUNI NEMZETI PARK

Isztrián járva kár lenne kihagyni a félsziget partvonalához közel fekvő, tizennégy szigetből álló Brijuni Nemzeti Parkot. A különleges élővilággal büszkélkedő Brijuni- szigeten kisvonatozni is lehet. Érdemes felkeresni a szafariparkot, de a látnivalók között római kori kikötőromokat és dinoszaurusz-lábnyomokat is találunk.

A KRUPA ÉS ZRMANJA FOLYÓK KANYONJA

Aki felmászik a Velebit-hegységben lévő Crnopac alatti fennsíkra, az lába alatt Horvátország egyik legszebb vidékét látja. A vadregényes kanyont a zöld színben játszó Krupa vájta, amely néhány kanyar után a Zrmanja folyóba torkollik, majd vízeséseken át siet a tenger felé. A Krupát és a Zrmanját a Velebit gyöngyszemeinek és egyben a legszebb horvátországi folyóknak tartják. A sziklás táj, amely a legendás Winnetou című filmhez is természetes kulisszát szolgáltatott, a vadvízi evezés – a rafting, a kajakozás és a kenuzás – szerelmeseinek paradicsoma.

KOŠLJUN ÉS A BISERUJKABARLANG

Krk szigetének déli partján fekszik a Kelet-Adria egyik legrégebbi és legjobban felszerelt turisztikai kikötője, Punat. A településtől mindössze 750 méternyire apró sziget emelkedik ki az öbölből, amit kizárólag kis hajókkal és bárkákkal lehet megközelíteni. A már a rómaiak által is lakott Košljun szigetét két óra alatt gyalogosan körbe lehet járni, és közben megnézhetjük a ferences kolostort, a múzeumot, a zoológiai gyűjteményt és a könyvtár gazdag történelmi-kulturális hagyatékát. Aki Krken jár, az a Rudine északi határában megbújó Biserujka-cseppkőbarlangot se hagyja ki!

TELAŠĆICA TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Zadartól másfél órás kompútra található egy védett öböl tizenhárom apró szigettel, kétszáz méteres meredek sziklafalakkal, csak itt élő ritka növényekkel, különleges madarakkal, szabadon kószáló szamarakkal és egy sós vizű tóval, a Mirrel, amely a Telašćica natúrpark egyik fő látványossága. A 900 méter hosszú és 300 méter széles tóba föld alatti repedéseken keresztül jut el a tengervíz. Zártsága és az erős párolgás miatt sósabb, mint a tenger, a hőmérséklete pedig nyaranta akár 30 fok fölé is emelkedhet.

A VRANSKO-TÓ CRES SZIGETÉN

Horvátország legérdekesebb természeti jelenségei közé sorolják a Cres-sziget szívében található Vransko-tavat. Különlegessége, hogy ebben az édesvízi tóban, amelynek feneke a tengerszint alá nyúlik, az édes- és sós víz nem keveredik egymással. A mediterrán növényzettel övezett karszttó egyúttal madártani rezervátum. A legendák híveinek azt is eláruljuk, hogy a szájhagyomány szerint a 76 méter mély tó fenekén egy elvarázsolt kastély áll.

PAG-SZIGET KINCSEI

Horvátország 5. legnagyobb szigete. A sziklás, mészkő borította szigeten jól érzik magukat az romatikus fűszer- és gyógynövények, amit a szabadon legelésző juhok igencsak kedvelnek – nem csoda, hogy a tejükből világhírű sajt készül. Különleges minőségének köszönhetően a pagi bárányhúst is a messze földön ismert horvát ínyencségek közé sorolják. De Pagon az aktív kikapcsolódás híveinek is bőven van miből választani. 115 km hosszúságban kiépített kerékpárúton kerekezhetünk, megmászhatjuk a tenger felett függőlegesen emelkedő, alpinista jelzésekkel is ellátott sziklákat, de akár a víz alá is merülhetünk.

HATALMAS SZIKLAFALAK A TELAŠĆICA NATÚRPARKBAN

Az öböl tenger felőli oldalán magasodnak Dugi Otok szigetén a Stenák néven ismert hatalmas sziklafalak. A legmagasabb ponton 160 méterre emelkednek a víz fölé, a tengerbe pedig akár 85 méterre is aláereszkednek. A sziklafal tövében a ritka vörös korall miatt igazán látványos a tengerfenék, de a Stenákról delfineket és vándorsólymokat is megfigyelhetünk.

KRKA NEMZETI PARK

Skradin és Sibenik között, a gyönyörű vízeséseket felvonultató Krka folyó mentén húzódik a Krka Nemzeti Park. Számos látnivalóját a jól kialakított túraútvonalakon, a Skradini hídtól induló és a Skradinski buk vízesésig nyúló 3 kilométer hosszú kerékpárúton vagy szervezett hajótúrákon lehet felkeresni. A Krka Nemzeti Park legismertebb látványosságai a Skradinski buk és a Roški slap vízesések, de a hagyományok kedvelői a 19. századi vízimalmokat bemutató skanzent is élvezni fogják. (szl)