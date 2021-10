Új játszótér a komáromi Víztorony alatt

Kötélpiramison, drótkötélpályán és több elemből álló mászókán is próbára tehetik tudásukat az alapiskolás korú gyerekek a Víztoronynál. Az új játszóteret teljes egészében a város finanszírozta, 50 ezer eurót különítettek el erre a célra. A játékelemeken kívül még védőszőnyeg, tereprendezés, valamint a padok felújítása és új szemetesedények kihelyezése is részét képezte a fejlesztésnek.

Pihenőövezet a Víztoronynál

„A koncepció az volt, hogy próbáljuk összekötni a kellemeset a hasznossal. A Víztorony szomszédságában eddig előfordult, hogy méltatlan körülmények voltak, de ha a helyszín családokkal lesz tele, akkor a rendet is jobban meg tudjuk őrizni“ – mondta el újságírói kérdésre az átadón Keszegh Béla (független) polgármester. Hozzátette, a Víztorony keleti oldala felé eső részt szeretnék meghagyni szánkópályának, ám kissé távolabb erősítenék a sövényt, így biztonságosan lehetne focizni a füvön. A környező fák alatt már egy ideje működik a kültéri fittnes-park, valamint egy teqball-asztalon is lehet játszani. Összességében az a cél, hogy a Víztorony környéke minden generáció által kihasználható pihenőövezetté váljon.

Új elemek, új játszóterek

Ami a várost illeti, nincs még vége a fejlesztéseknek, ugyanis játszótér épül még a Gazda utcán és Kabátfalun is. Ezen felül bővítésre fog sor kerülni Gyulamajoron és Kaván, a Dob utcán pedig egy újabb fittness-parkot létesítenek. Az iskolák játszóterei is folyamatosan fejlődnek, most épp a Határőr utcai Szlovák Tannyelvű Alpiskola van soron.

„Az idei évben nagy figyelmet szeretnénk szentelni arra, hogy minél többet mozogjanak a gyerekek, s hogy a családok kint tudjanak lenni a szabadban, hiszen egy elég szörnyű bezártság van mögöttünk“ – tette hozzá a polgármester.