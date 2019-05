Tiltott anyagok a D4/R7 alapjában

Az útalapban talált veszélyes anyagok mennyisége nem haladta meg az egészségügyi határértéket. A vizsgálat során arzént, baritot (bárium-szulfát) és fenolokat találtak. „A mért értékek azt igazolják, hogy az építkezés során nem tiszta, természetes anyagot használtak fel” – fogalmaz a jelentés. A helyszínen vett talajvízmintákban nem találtak veszélyes anyagokat. A vizsgálat eredményeit a Markíza televízió szerezte meg.

Beigazolódott azonban, hogy az út alapjához tiltott hulladékot használtak fel. A vizsgálat során elektromos kábeleket, műanyag fóliadarabokat, üveget, összetört csempét, fák gyökereit, de még fogkrémes tubust is találtak. A televízió szerint az építési vállalatnak nincs engedélye arra, hogy ilyen hulladékot mint építőanyagot használjon fel. A vizsgálat eredményeit összegző jelentés szerint a kivitelező a nem megfelelő anyagok felhasználásával három törvényt is megszegett, ami egyben az állammal kötött koncessziós szerződés megsértését is jelenti. A feltárt hiányosságok befolyásolhatják az autópálya és gyorsforgalmi út minőségét és élettartamát. A tárca újabb vizsgálatot indít. A környezeti hatások felülvizsgálatát a közlekedési minisztérium az után rendelte el, hogy március végén a rendőrség több személyt is őrizetbe vett.

A közlekedési minisztérium csütörtöki közleményében elismerte, hogy az építkezés során az előírásnak nem megfelelő anyagokat használt fel a kivitelező. Érsek Árpád (Híd) tárcavezető szerint az a legfontosabb, hogy nem találtak az egészségre káros mennyiségű szennyeződést. A tárca azonban újabb vizsgálatokat rendelt el, amelyek tegnap már el is kezdődtek.

„Ha beigazolódik a gyanú, hogy a töltésekhez nem az előírásnak megfelelő anyagot használtak, azt a kivitelezőnek a saját költségén el kell szállítania, és újat kell hoznia helyette” – mondta Érsek, és hozzátette, hulladéklerakókból származó anyagot használhattak fel az építkezésnél. „Lehet, hogy valamivel keverik ezt az anyagot” – nyilatkozta a miniszter a Markíza televíziónak.

A minisztérium közleménye szerint a szaktárca nemcsak alapos teszteket végez a töltéseken, hanem szeretne együttműködni a környezetvédelmi minisztérium ellenőrző szervével, valamint az állami építésügyi felügyelettel és a rendőrséggel is. A vizsgálatok lezárása után a tárca nyilvánosságra hozza az eredményeket.

Karolína Ducká minisztériumi szóvivő kérdésünkre elmondta, a vizsgálatok vegyi szennyezést nem mutattak ki, de olyan hulladék jelenlétét igazolták, amelyet nem lehet építésre felhasználni. Most azt vizsgálják, mennyit használtak fel ebből az anyagból, veszélyeztetheti-e az építmény stabilitását. Ducká arra emlékeztetett, hogy az építkezés független felügyeletét a bécsi FCP – Fritsch, Chiari & Partner vállalat végzi, amely nem jelezte a hiányosságokat a minisztériumnak. „Szerintük minden rendben van”– mondta Ducká.

Míg a minisztérium azt állítja, hogy az építkezés során tiltott hulladékot is felhasználtak, addig a kivitelező szerint ez nem igaz. A D4/R7-es autópályát és gyorsforgalmi utat építő spanyol konzorcium a Markíza televíziónak küldött állásfoglalásában azt írja, nem értenek egyet a vizsgálat eredményeivel, szerintük mindössze adminisztratív kérdésről van szó. A konzorcium vezetője, Juan José Bregel szerint az összes előírást betartják, és minden engedélyük megvan.

Az ügyben a Triblavina környezetvédelmi civilszervezet a Facebook-profilján azt írja, már egy évvel ezelőtt felmerült, hogy hulladékot használhatnak fel az építkezésnél. "Érsek Árpád közlekedési miniszter, és Pozsony megye elnöke, Juraj Droba egy éven át figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseinket. A büntetőfeljelentésünket követően azonban felszínre kerültek az első megállapítások" - írja a szervezet.

Az ügy kapcsán az ellenzéki OĽaNO lemondásra szólította fel Érseket. Igor Matovič, a politikai formáció vezetője felhívást intézett Bugár Béla, a Híd elnöke felé, mely szerint, ha Érsek nem hajlandó lemondani, a pártelnök váltsa le őt.