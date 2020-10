Takaréklángon működve

Noha Komárom központja egy esős októberi munkanapon normális körülmények között is ki tud ürülni, az utolsó októberi pénteken az ember mégis érzi, ahogy végigsétál a centrumon, hogy ez most valami más. A Klapka tér forgalmas kávézói közül csak kettő működik, ahol legfeljebb elvitelre lehet kérni italt. A Nádor utca Lehár park és a Klapka tér közti szakaszán alig működnek a boltok. Ha a drogériákat és bankokat leszámítjuk, 19 üzlethelyiségből csak 4 fogadja a vásárlókat – ha ugyan vannak, mert általában üresek a belterek. Nem jobb az arány a Megye utcán sem, az Európa udvar pedig még elhagyatottabban fest. Nem minden boltos beszél szívesen a helyzetről, a központ környékén található üzletek közül kettőben voltak hajlandóak elmesélni az elmúlt hét tapasztalatait, de ők is csak név nélkül vállalták a véleményüket.

Épp szezon lenne

„Csak temetési ügyben jönnek be. Félve, hogy jöhetnek-e vagy nem, mert elvileg nem jöhetnének“ – válaszol a vásárlási kedvet firtató kérdésünkre az egyik virágkereskedést üzemeltető hölgy. Gyorsan bekapcsolódik a beszélgetésbe az üzlettársa is: „Még a kis bevétel is bevétel. A 20 euró is, mert több nagyon nincs“. Majd arról kezdenek el beszélni, hogy nálunk pont „szezon“ van, hiszen mindenszentek és halottak napja előtt ilyenkor tömegével szokták venni az vevők a virágokat. Érdekes módon október 23-án, a kijárási korlátozás előtt volt egy jobb napjuk, amikor az emberek jó része az utolsó pillanatban kiözönlött a temetőkbe. Az elmúlt 5 napban viszont csak vegetálnak, ami azonban még mindig jobb, mint a tavaszi időszak, amikor teljesen egészében be kellett zárniuk – ráadásul az is épp „szezonban“ kapta el őket, húsvétkor és az iskolai ballagások előtt. Mindenesetre egyes virágtermékek 80 %-át ki kellett dobniuk a héten, mivel megfonnyadtak és elszáradtak, tehát a kár ilyen szempontból is tetemes.

Meglátják a jövő hetet

Múlt pénteken már megfordultunk abban a irodaszereket árusító üzletben, amelyben most ismét megnéztük, hogy vergődtek zöld ágra az új helyzettel. Az üzletvezető azt mondja, a vásárlók száma nem apadt el teljesen, de az eddigi forgalom 50 %-ánál is kevesebben térnek be az üzlethelyiségben. A kuncsaftok között pedig már bevett szokássá vált, hogy a belépés előtt megkérdezik, hogy jöhetne-e egyáltalán. Az alkalmazottak egyik fele otthon van, a másik dolgozik, majd néhány naponta váltják egymást. A hét folyamán a hatóságok nem ellenőrizték őket, de attól például nem kellett tartaniuk, hogy a héten a négyzetméterre kiszabott vásárlómennyiséget túllépik. Noha interneten is fogadják a rendeléseket, ezek mértéke nem nagyon növekedett az elmúlt napokban. „Meglátjuk. Ha a jövő héten kicsit többen mászkálnak majd kezükben a negatív teszteredményekkel, akkor akármikor bejönnek segíteni a többiek is“ – mondja az üzletvezető.