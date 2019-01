Szigorítják a kezdő sofőrök büntetéseit

A tegnap nyilvánosságra hozott baleseti statisztikák szerint tavaly 13 873 baleset történt, ami 2017-hez képest 140 karambollal kevesebb. „Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban még 59 008 baleset volt, tehát egyértelmű, hogy az utak azóta jóval biztonságosabbak. A legtöbb baleset a Nyitrai kerületben volt, a legkevesebb pedig Pozsony megyében” – tájékoztatott Róbert Bozalka, az országos rendőrfőkapitány helyettese.

Kevesebb halott

Tavaly összesen 229 ember halt meg a közúti balesetek során, ami az előző évhez képest 21 esettel kevesebb. A legtragikusabb hónap tavaly az augusztus volt, amikor 30 ember vesztette az életét, a hét napjait tekintve a hétfő bizonyult a legtragikusabbnak, a legbiztonságosabb pedig a csütörtök. A halálesetek száma egyébként csak a gyalogosoknál emelkedett, a közúti forgalom többi résztvevőjénél viszont csökkenő tendenciát mutat.

A statisztikák igazolták azt, hogy sztrádákon vagy gyorsforgalmi utakon csak elvétve kerül sor súlyos balesetekre, ezek ugyanis a legbiztonságosabb utak. A legtöbb ember az elsőrendű utakon halt meg tavaly, összesen kilencven, ami az előző évhez képest tizennégy halálesettel kevesebb. Ezt követik a másod- és harmadrendű utak.



Problémás fiatalok

A sofőrök tapasztalata szempontjából a halálos kimenetelű balesetek 26 százalékát olyan gépjárművezetők okozták, akiknek öt évnél rövidebb ideje volt jogosítványuk. A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása során ezért szigorítani fogják a kihágásokért járó büntetéseket azoknak a sofőröknek, akik nem rendelkeznek még két évnél hosszabb tapasztalattal.

„Nagyon szigorú szankciókat fogunk bevezetni. Ha ilyen kezdő sofőrt kétszer súlyos kihágás elkövetésén vagy gyorshajtáson érik, ismét abszolválnia kell majd az autósiskolai kurzust, pszichológiai kivizsgálást kell majd abszolválnia, majd a rendőrség is vizsgáztatni fogja a szabályokból. Ha egy ilyen sofőr harmadszor is megszegi az előírásokat, minimum fél évre elveszíti a jogosítványát” – magyarázta a közlekedésrendészet vezetője, Ľuboš Rumanovský.



A rendőrség továbbra is komoly problémának tartja az ittas vezetést. Míg 2008-ban 3122 részeg sofőr okozott balesetet, addig tavaly már csak 1643. „A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest nagy a visszaesés, viszont az utóbbi három évben fokozatosan emelkedik az ittas sofőrök száma” – mondta Bozalka. Tavaly például 9612 sofőr ült részegen volán mögé, ami napi 26 sofőrt jelent.

A balesetek oka egyébként az elmúlt években nem változik, a legtöbb sofőr azért karambolozik, mert megszegi a gépjárművezetés alapszabályait – rendszerint azzal, hogy telefonál, nem tartja be az előírt sebességet, vagy nem az érvényes előírások szerint vezeti gépkocsiját.

Objektív büntetés

Bár az országban továbbra sem indult be százszázalékosan az a kamera- és radarrendszer, amely alapján automatizált rendszer büntetné a gépkocsik sofőrjeit az elkövetett kihágásokért, tavaly átlagban 8000 szabálysértést tudtak az objektív felelősség elve alapján intézni. Mivel a büntetésről szóló határozatokat és formanyomtatványokat már lefordították az Európai Unió hivatalos nyelveire, a büntetéseket már a külföldi sofőröknek is kiküldhetik. A rendőröknek ugyanakkor arra is lehetőségük lesz, hogy elkobozzák a külföldi sofőrtől a gépjármű iratait, rendszámát és szélsőséges esetben akár a gépkocsiját is, ha az nem tudja a helyszínen kifizetni a büntetést.