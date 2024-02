Merre tovább, Lengyelország?

IGG: Lengyelországban a közelmúltban egy sor nyilvános antiszemita cselekmény történt. Arra az esetre gondolok, amikor a parlament épületében Grzegorz Braun képviselő eloltotta a hanukai menóra gyertyáit. A Gazeta Wyborczában Witold Mrozek újságíró azt írta, hogy többek között Tadeusz Rydzyk atya kitartó tevékenységének köszönhetően az antiszemitizmus nem marginális jelenség többé, a közélet fősodrába került Lengyelországban.

AM: Ezt így nem állítanám. Ha az antiszemitizmus valaha is bekerült a fősodorba, az néhány éve történt. Tekintettel Braun esetére, és azt megelőzően a 2021-es kaliszi függetlenségi felvonulásra, amikor erőszakos antiszemita beszédek hangzottak el, értelmetlen lenne azt állítani, hogy Lengyelországban nincs antiszemitizmus. De tény, hogy 1989 óta ez volt az első olyan lengyel választás, amelyen az antiszemita kártya – a politikai ellenfelek zsidónak bélyegzése – nem került elő. Ez a kártya mindig is megjelent; ezúttal benne sem volt a pakliban. A szélsőjobboldali Konföderáció eldugta Braunt a választás előtt, és a fiatal, intelligens jelöltjeit tolta előre, akik az adókról beszéltek.

Úgy gondolom, hogy az antiszemitizmus általában véve nem lesz fontos, kivéve azt a marginális réteget, amely szerint a zsidók uralják a világot. Ha mély válságot élünk át, kiderülhet, hogy nem a zsidók a bűnbakok, hanem a liberálisok, akik – mondják majd a populisták – azt akarják, hogy hús helyett kukacokat együnk, és maszturbálni tanítják a gyerekeket. De ez ma nem központi kérdés.

A hülyeség halhatatlan, de amikor elolvasom Trump egyik-másik beszédét, nem aggódom Lengyelország miatt. Egy lengyel elnökjelöltnek, ha ilyen hülyeségeket hordana össze, esélye sem lenne.



IGG: Fennáll a veszélye, hogy a következő európai parlamenti választás a jobboldal előretörését hozza. Akkor mi lesz?

AM: Ha ez megtörténik, akkor más témákról fogunk beszélni, és más helyen. De tagadhatatlan, hogy a probléma fennáll. A választás rosszul sültek el Szlovákiában és Hollandiában; Európában az egykor marginális populisták központi szereplőkké váltak.

A lengyel választásnak óriási az értéke ebben a pillanatban, mert megállította Lengyelország putyinizálódását: egy tekintélyelvű modell, egyfajta Potyomkin-demokrácia fenyegető megvalósítását, ami megváltoztatta volna az állam lényegét. Az amerikaiak megismerték ezt a jelenséget Trump alatt. Lengyelország megmutatta, hogy van visszaút, ami különösen európai viszonylatban fontos.



IGG: De Orbán, akire az imént utalt, egyre erősebb. Már fontos európai játékos.

AM: Blokkolásban erős, mert még mindig van vétójog az EU-ban. De igen, az ő esete szörnyű. Nem tudom, kihez hasonlítsam, de talán Daniel Ortega nicaraguai elnökhöz érdemes. A liberálisok kedvencéből kriptofasisztává válni! De az azért érdekes, hogy nála nincs helye az antiszemitizmusnak.



IGG: De folyton Sorosról beszél – mint a zsidóról, aki irányítja a világot!

AM: Orbánt nem zavarja egy zsidó, ha az a zsidó Orbán mellett áll. Egy liberális zavarja. Nem folytat antiszemita politikát, nincsenek olyan intézkedések Magyarországon, amelyek diszkriminálnák a zsidókat. Horthy rehabilitációja, a háborús évek régi jobboldalára való utalgatás gesztus az idősebb szavazók felé, egyfajta jobboldali ismertetőjegy. Akkor jön a képbe, amikor valaki a saját jobboldali identitását akarja hangsúlyozni. Ebből a szempontból Orbán hasonlít Kaczyńskihoz; ez egy cinikus játék.



IGG: Tehát elválasztja Orbán személyes attitűdjét a politikájától? Számít, hogy az antiszemita politika cinizmusban vagy meggyőződésben gyökerezik?

AM: Orbán politikája rehabilitálja a magyar jobboldali tradíciót, amelynek vannak antiszemita elemei. A magyar zsidók számára, akiknek az emlékezetében él, mit művelt a magyar antiszemitizmus a második világháború alatt, ez traumatikus, és ugyanez igaz Lengyelországra is. De ma Magyarországon nincs intézményes megnyilvánulása az antiszemitizmusnak, nem folyik kampány a zsidók mint zsidók ellen. Kampány a liberálisok ellen folyik. Ebből a szempontból, ha Soros „tiszta” magyar lenne, akár ugyanúgy zsidó is lehetne.

Egyértelműen látható ez a kép a gázai kérdésben. Nem kell antiszemitának lenni ahhoz, hogy valaki kritizálja Netanjahut, és nem kell filoszemitának lenni ahhoz, hogy elítélje a Hamászt. A kettő járhat kéz a kézben, de ez nem feltétlenül szabály.



IGG: Igen, Netanjahu olyan antiszemitákkal áll szövetségben, mint Orbán és Kaczyński.

AM: Kaczyński sem antiszemita, és soha nem is volt az. Ellene volt a tágabb értelemben vett liberalizmusnak, veszélyt látott benne a lengyel identitásra. De például a lengyel–zsidó író, Bronisław Wildstein nagyon jól működik ezekben a körökben, és nem ő az egyetlen. Ez nem antiszemitizmus – ez antiliberalizmus, antiintellektualizmus. És ebből a szempontból Kaczyński számára mindegy, hogy Jacek Kuronnal vagy Adam Michnikkel van dolga; számára mi ugyanazt a gonoszt testesítjük meg, bár különböző a gyökerünk.



IGG: Hogyan látja az ukrajnai háború jövőjét?

AM: Nehéz megjósolni, mi fog történni. Minden az amerikai konzervatívokon múlik. Nem világos, hogy inkább Oroszországba vagy Biden amerikai elnökbe szeretnének belerúgni. Amíg olyan konzervatívokkal volt dolgunk, mint George W. Bush, John McCain vagy Mitt Romney, bár nem értettem velük egyet, tudtam, hogy egy valóságban élünk. Mára Trump leuralta a Republikánus Pártot. A befolyása alatt a republikánusok felhagytak a racionális gondolkodással, lemondtak a világ megértéséről.

Ukrajna nyílt seb. Jelenleg patthelyzet van, és a Kreml béketárgyalásokat akar, amelyek megerősítik a területi status quót. De Ukrajnának nincs választása. A saját jövőjéért és a mi jövőnkért folytatja, és nem hátrál meg, mert amikor Zelenszkij azt mondja, hogy a harcukkal a világot védik, akkor igazat mond. Lengyelország védelmében is harcolnak. Említettem már, hogy Lengyelországban vannak olyan csoportok, amelyek az orosz pénznek köszönhetően kihasználják a múltbeli lengyel–ukrán konfliktusokat, a Lviv és más egykori lengyel városok miatti haragot. De ezek a hangok nem tartoznak a fősodorba. Egy dolog, milyen indulatok élnek a lelkedben, de a nyilvánosság előtt ez ma egyértelműen felvállalhatatlan.



IGG: Putyin tárgyalásokat ajánl, de az ő feltételeivel. Közben pedig fokozza a hazai elnyomást, Alekszej Navalnijt például Szibériába száműzi.

AM: Igen, ez kegyetlen dolog. De nem vártam mást Putyintól. Erősen közeledik ahhoz a ponthoz, ahol már fasisztának lehet nevezni. Még nem náci, de ahogy a nácik megparancsolták a zsidóknak, hogy sárga csillagot viseljenek, az ukrajnai háború mai kritikusait is megbélyegzik: idegen hatalom ügynökeinek nevezik őket. Van egy könyvem Dmitrij Bikov orosz írótól, rá van nyomtatva, hogy „külföldi ügynök”. Ehhez képest az én hazám maga a brit demokrácia!



IGG: És akkor ott van a Hamász és Izrael közötti háború…

AM: Borzadva nézem, mi történik. Túl sokáig éltem ahhoz, hogy ne értsem, mit jelentett Izrael számára a Hamász október 7-i inváziója. Nem tudom elképzelni, milyen lenne, ha egy ilyen horda betörne Varsóba, és gyilkolni kezdene.

Másrészt, amikor látom, hogy Gázát úgy kezelik, mint Varsót a németek az 1944-es felkelés után, nem tudom, mit gondoljak. Megértem a palesztinok növekvő gyűlöletét, mert a szeretteiket a szemük láttára ölik meg – nem a Hamász-tagokat, hanem az asztalost, a susztert, a péket, a gyógyszerészt. Természetesen megértem azokat az izraelieket, akik azt kérdezik, mire van az állam, ha megtámadhatják, meggyilkolhatják, megerőszakolhatják és túszul ejthetik őket. Irán pedig kész harcolni Izrael ellen az utolsó szál palesztinig…

ózan ésszel felmérve – és nyilván ez nem a mai napon fog megtörténni – a legjobb a kétállami megoldás kellene. Egy közös állam lehetetlen: Izrael soha nem fog beleegyezni, legalábbis a következő 50 évben biztosan nem. Az izraeliek zsidó államot akarnak, ebben az esetben viszont nem világos, mit kellene tenni, főleg onnan nézve, hogyan állt bele Netanjahu az izraeli igazságszolgáltatásba. Számomra ő a zsidó Orbán.



IGG: Fiatal még az év. Lát okot optimizmusra?

AM: 1989-ben, a nagy európai változások évében a dominó demokratikus irányba kezdett dőlni, kezdve Lengyelországgal, az első országgal, ahol a kommunisták leültek tárgyalni az ellenzékkel. Aztán a folyamat átterjedt Kelet-Németországra, Csehszlovákiára, Bulgáriára, Magyarországra, Romániára, Albániára. Nem ez volt az egyetlen lehetséges forgatókönyv. 1989. június 4-én a kommunisták feladták a hatalmukat Lengyelországban. Mégsem ez volt a vezető hír a világsajtóban.



IGG: A vezető hír a Tienanmen tér volt – a vérengzés Peking központjában.

AM: Így van, a Tienanmen tér. Tehát különböző forgatókönyvek léteztek, és Lengyelország szempontjából egy jó forgatókönyv valósult meg. De a lehetőségek megvalósításához dolgozni kell, és makacsul végezni kell a munkánkat, és nem lehet feladni. Mi, Lengyelországban megmutattuk, mi minden lehetséges.



©Project Syndicate