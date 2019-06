Zajlik az élet a DAC-ban: Oravec is jön, Koné távozik

Két hátvéd igazolását jelentette be pénteken a DAC, Dominik Kružliak mellett Matej Oravec is aláírt a sárga-kékekhez. A PSV Eindhoven csapatából pedig Kun Bertalan érkezik.

A 22 esztendős Dominik Kružliakkal erősített a DAC futballcsapata, a Rózsahegyről érkezett középső védő négyéves szerződést kötött a dunaszerdahelyiekkel. A liptószentmiklósi származású hátvéd eddig 134 élvonalbeli mérkőzésen 9 gólt szerzett. Kružliak az elmúlt két évben csapatkapitánya volt a rózsahegyi gárdának, és a 2018/19-es szezon legjobb tizenegyében is helyet kapott. „A tapasztalt védő érkezése komoly erősítést jelent a hátvédsorunkba. Boldogok vagyunk, hogy Dominik a mi projektünket választotta, pedig több külföldi ajánlata is volt” – jelentette ki Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója a klub honlapjának.

Kružliakon kívül a nagyszombati nevelésű Matej Oravec is Dunaszerdahelyen folytatja, a Podbrezováról érkezett 21 esztendős középhátvéd (151 meccset játszott a Fortuna Ligában) három évre kötelezte el magát a sárga-kékekhez. A nemzetközi színtéren (is) nyújtott teljesítményéért felkerült a legjobb 21 éven alatti, Európában futballozó játékost díjazó Golden Boy 2018 nevezettjeinek bővített listájára. Oravec az ifjúsági válogatottakat is megjárta, jelenleg a 21 éven alatti nemzeti csapat tagja.

„Bár még csak 21 esztendős, Matej felső szintű, gazdag tapasztalatokkal rendelkező futballista. Az Európa-liga csoportkörében öt mérkőzést játszott végig, a gólszerzés örömét is átélhette. Az U21-es válogatott tagja, ráadásul több poszton is bevethető a védelemben. A neve már régebb óta szerepelt az áhított erősítések listáján és nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadta az ajánlatunkat” – jelentette ki Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.

A DAC péntektől nyolcnapos edzőtáborozáson vesz részt Telkiben. Peter Hyballa vezetőedző a következő játékosokat vitte magával: Slančík, Száraz, Jedlička–Šatka, Koštrna, Blackman, Šimčák, Csóka, Vida Máté, Čmelík, Bednár, Nagy, Divkovic, Kalmár, Vida Kristopher, Taiwo, Švec, Bilenkyi, Malý, Veselovský, Ronan, Beszkorovainyi, Kružliak, Kun és Oravec. Kružliak és Oravec mellett a magyar ifjúsági válogatott Kun Bertalan is új arcnak számít, a húszéves középpályás a PSV Eindhoven juniorcsapatából érkezett próbajátékra. Souleymane Koné pénteken bejelentette a klubvezetésnek, hogy szeretne távozni, a svéd Djurgaardens kötelékébe tartozó védő valószínűleg Belgiumban folytatja.

Eldőlt, hogy az EL-selejtező 1. fordulójának visszavágóját július 18-án 19 órakor rendezik Krakkóban, és a Cracovia 710 jegyet biztosít a vendégszurkolóknak.