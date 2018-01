Vlhová nyert, Shiffrin kiesett, Zuzulová visszatért

A szlovák Petra Vlhová nyerte anői alpesi sízők utolsó hagyományos műlesiklását az olimpia előtt: a lenzerheidei Vk-versenyen a Világkupa éllovasa, Mikaela Shiffrin kiesett. Először versenyzett ebben a szezonban Veronika Velez-Zuzulová, aki 12. lett.

Ebben az idényben még csak két nő nyert műlesikló Vk-versenyt, Mikaela Shiffrin ötször diadalmaskodott, Petra Vlhová pedig kétszer. Lenzerheidében az első kör után Shiffrin vezetett, Vlhová pedig a hatodik helyen állt.

Zuzulová, aki térdsérülése miatt először állhatott rajthoz a mezőnyben, az első kör után a 21. helyen állt. A pálya felső, meredek részén jól ment, de a laposabb részeken már megmutatkozott rajta a nagy kihagyás. A második körben is hasonló volt a teljesítménye, de így is jócskán előre tudott lépni. „Talán nem is vártam ezt, de küzdöttem. Minden egyes megtett méterrel kezdtek visszatérni a régi beidegződések, de tudtam, hogy még nem vagyok százszázalékos állapotban, úgyhogy nagyon örülök” – nyilatkozta a célban a tapasztalt szlovák versenyző, akinek az idei az utolsó szezonja, ám térdszalagsérülése majdnem keresztülhúzta az olimpiai számításait.

Vlhová – akinek a korábbi viadalokon sorozatban volt három negyedik helye – a második körben végre azt a fajta versenyzést mutatta, ami a sajátja: végig a határon sízett, agresszíven támadta a kapukat, és a második futam második legjobb idejével az élre ugrott. Az utána rajtoló versenyzők nem is tudták megelőzni.

Az éllovas Shiffrinnek azonban több mint egy másodperc előnye volt a szlovák versenyzővel szemben, és a különbség a részidőknél csak minimálisan ingadozott. Csakhogy az amerikai klasszis a pálya vége felé hibázott, vissza kellett araszolnia egy kapuhoz, és már nem volt esélye értékelhető eredményre.

Vlhová pályafutása negyedik Vk-győzelmét könyvelhette el. „Nagy szükségünk volt erre a sikerre – nyilatkozta a 22 éves liptói versenyző. – Eddig sem voltam rossz, de egy kicsit kerestem a saját stílusomat. Most minden összejött, persze a szerencse is kellett hozzá, mindenki tudja, hogy ha Mikaela célba ér volna, akkor második vagyok. De nagyon örülök neki, hogy a második futamban a saját sízésemet tudtam hozni. Az első körben sem éreztem magam rosszul, de vannak olyan napok, amikor az ember fejre is állhat, akkor sem megy neki. A második körben alig hibáztam, bátran elengedtem a síléceimet, és most itt vagyok.”

A mezőny kedden Stockholmban paralell-műlesiklásban áll rajthoz. (TASR, SITA)