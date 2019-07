VIDEÓ: Pánikba esett a sebe láttán egy kerékpáros a Touron

Van Aert állapotáról csapata egyik vezetője, Mathieu Heijboer számolt be a Jumbo-Visma honlapján.

A kordon Van Aert combját sebesítette meg, csípője közelében, feltépte a bőrét, és az izom maga is megsérült, ezért volt szükség közel egyórás operációra.

Van Aert pár napig a kórházban marad, a Jumbo-Visma nem akart találgatni, hogy mikor térhet vissza a versenyzéshez. (Index)

Így nézett ki a baleset a levegőből:

.@woutvanaert is out for the remainder of his @letour debut after this scary crash during today's stage.



The winner of Stage 10 sustained a flesh wound on his right leg as a result of the crash and was taken away by ambulance for further evaluation. pic.twitter.com/UKZzNyMLqM