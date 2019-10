Vida találata és a meg nem adott gól – ez a téma a DAC–ViOn után

A dunaszerdahelyiek 2:1-re győztek az aranyosmarótiak ellen, és a tabellán két pontra megközelítették a második helyezett zsolnaiakat. A ViOn ellen jól megy a DAC-nak, zsinórban kilencedik meccsükön maradtak veretlenek velük szemben.

A meccs első gólját Vida Máté szerezte, akinek Vida Kristopher tette le jól a labdát.

Vida Máté kapufás gólja

A válogatottba most visszatért középpályásnak ez volt az első gólja bajnoki meccsen a DAC-ban, és lehet, hogy komoly árat fizet érte, mert a mérkőzés előtt meggondolatlanul rábólintott, hogy ha gólt rúg, lenyiratkozik kopaszra…

Vida Máté három év kihagyás után a horvátok és az azeriek elleni meccsen beugróként tért vissza a nemzeti csapatba, és mind a két mérkőzést végigjátszotta. Marco Rossi szövetségi kapitány joggal dicsérte, és most a ViOn elleni gólját is a saját szemével látta a MOL Aréna VIP-páholyából.

Ahogy az azeriek ellen, Vida Máté most is szinte hibátlanul játszott, a második félidő elején viszont egy pillanatra elbambult a labdaátvételnél, ebből megindultak a vendégek, és Ďubek ki is egyenlített.

„Fontos gólt rúgtam, de sajnos adtam az ellenfélnek is egy asszisztot” – jegyezte meg önkritikusan a 23 éves középpályás, aki szinte végig mosollyal az arcán futballozott, a provokáló, magyarozó ellenfeleknek szemtelenül a képébe nevetett. „Tudtam, hogy Rossi is itt van, úgyhogy kettőzött erővel hajtottam. Jöhetne minden héten, akkor talán gyakrabban rúgnám a gólokat” – tette hozzá Vida, aki szerint az eredményesség főleg önbizalom kérdése.

Peter Hyballa vezetőedző is valami hasonlóról beszélt: „Kezdettől fogva nagy tehetséget láttam Vida Mátéban, és bizalmat szavaztam neki, Ljubicicot a padra ültettem, pedig nem minden szurkoló értett akkor ezzel egyet. De az idei szezon előtt azt hangsúlyoztam neki, hogy veszélyesebbnek kell lennie kapura, többet kell lőnie, nagyobb önbizalommal. Máté egy barátságos srác, néha a pályán is az, de a fociban olykor önzőnek kell lenni – fogalmazott a DAC tréner, aztán hozzátette, a ViOn ellen fekete-fehér volt Vida teljesítménye, mert a fantasztikus gól mellett egy nagy hibája is volt. – Néha túl nagy kockázatot vállal, mert mindig szép focit akar játszani. De most az utolsó húsz percben csúnya focival szereztük meg a három pontot.”

A teljes meccsösszefoglaló

Ehhez az is kellett, hogy immár 2:1-es DAC vezetésnél az aranyosmarótiak szabályos gólját ne adja meg a játékvezető. A hazaiak már az akció elején reklamáltak, hogy les volt, az aranyosmarótiak pedig a nagy kivetítőn futó visszajátszás után, ez ugyanis megmutatta, hogy a labda egyértelműen bent volt Gustavo lövését követően.

A televíziós visszajátszás kikockázása pedig azt is megmutatta, hogy a brazil támadó nem volt lesen, mert a másik oldalon Blackman beragadt.

Bár a kamera nincs egy vonalban az esettel, úgy tűnik, Blackman tényleg beragadt az indításnál

Kétség sem férhet hozzá, Gustavo gólja bent volt

„Botrány, hogy az egész stadion láthatta a kivetítőn a gólunkat, csak a játékvezető nem látta – jegyezte meg Praženica a lefújás után, hozzátéve, csapata a második félidei teljesítményéért legalább egy pontot érdemelt volna. – Másrészt nem szabad olyan hibákat elkövetnünk, mint a DAC második találata előtt. A tizenhatoson belül egyszerűen nem lehet elengedni a labdát a csapattársnak…”

A vendégek csapatkapitánya, Tomáš Ďubek úgy fogalmazott: „A játékvezető súlyos hibát követett el, jogos góltól fosztott meg minket. Kár érte, mert kiváló foci volt.”

Hyballa a sajtótájékoztatón azt mondta, még nem nézte vissza az aranyosmaróti lövést: „A pálya mellől úgy láttam, százszázalékos les, százszázalékos gól. De ez így nem gól. Ha viszont Blackman tényleg beragadt, és nem volt les, akkor a gólnak érvényesnek kellett volna lennie, és most szerencsénk volt.”

A DAC-nak pedig három pontot ért a szerencse – Mangalaci nélkül is.