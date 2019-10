Kapufás gólokkal nyert a DAC, szabályos találattól fosztották meg a ViOnt

A DAC összeállításából hiányzott Koštrna, aki már Nagyszombatban sem tudta vállalni a játékot vádlisérülés miatt, valamit Eric Ramirez, aki csak a padon kapott helyet, és Eric Davis, aki még ott sem. A kezdőben így a balhátvéd posztján Šimčák szerepelt, elöl pedig Divkovic.

Szokatlan módon most már a meccs előtt zúgott a „Szép volt, fiúk!”, a szurkolók egy óriási transzparenssel köszönték meg csapatuknak a három legnagyobb rivális, a három topcsapat, a Slovan, a Žilina és a nagyszombati Spartak legyőzését.

A DAC aktívan kezdett, Blackman többször is bátran betört a tizenhatosba, Ronannal jól megértették egymást, megmozdulásaikban mindig benne volt a veszély.

A gól azonban a két Vida összjátékából született: a 13. percben Kristopher tette le a labdát szépen Máténak, aki tökéletesen találta el, és a labda végül „billiárdosan”, a kapufa tövéből vágódott a hálóba – 1:0. A horvátok és az azeriek elleni válogatott meccsek után sokan azt mondták, hogy Vida Máté bejátszotta magát a nemzeti tizenegybe, ez a gól egy újabb érv mellette – ráadásul Marco Rossi is a saját szemével láthatta, mert ő is ott volt a MOL Arénában.

A félidő derekán a vendégek is lövéshez jutottak, Jarovic jó helyzetben volt, de nem volt elég erő a próbálkozásában, így Jedličkáé lett a labda.

A 26. percben Divkovic kapott jó labdát a bal oldalon, jól is adott középre, de a becsúszó Fábry már nem tudta irányítani a labdát, és csak az oldalhálót találta el.

A sárga-kékek nagy kedvvel és nagy lendülettel fociztak, az egész csapat aktív volt, Vida Máté még a szünet előtt próbálkozott egy hasonló lövéssel, de ez most néhány centivel mellément. Az első félidő ráadásában Vida Kristopher harcolt ki még egy szabadrúgást a tizenhatos sarkának közeléből, de Ronan lövése elakadt a sorfalban, az ismétlés pedig a kapu fölé ment.

A második félidőt a vendégek kezdték jobban, és Blackman is besegített nekik, aki egy váratlan hazaadással majdnem öngólt szerzett. Öt perc leforgása alatt az aranyosmarótiak háromszor is eljutottak Jedlička kapujáig, Henrique többször is próbálkozott.

A szünet után valahogy statikussá vált a DAC játéka az első félidőben mutatotthoz képest, és ez végül meg is bosszulta magát: Vida Máté egy labdaátvételnél kicsit elbambult, az aranyosmarótiak lecsaptak a labdára, és Ďubek egyenlített – 1:1. Ráadásul hamarosan újra helyzetbe került a ViOn, Kovaľ elől végül Jedlička tisztázott egy védő segítségével.

Hyballa már intett Kalmárnak, hogy készüljön, de még a csere előtti akcióból újra vezetést szerzett a DAC: az aranyosmaróti védelem hibája után Divkovic elé került a labda, és a horvát támadó laposan, szintén a kapufát érintve a hálóba lőtt – 2:1. A gólöröm alatt a csere is megtörtént: Kalmár Fábry helyett állt be.

Megélénkült a DAC, a 73. percben Vida Máté szép cselek után tört be a tizenhatosba, de már nem tudott alányúlni a labdának, így Pindroch kifutva hárított. A 76. percben Kamár lódult meg a labdával, meg is csinálta magának a lövéshez a helyet, de jól csavarodó labdáját az aranyosmaróti kapus elnyúlva szögletre ütötte.

A 81. percben Gustavo Rodrigues lesgyanús helyzetben kapott labdát, Hyballa már az átadás pillanatában ordította, hogy les, de a bíró továbbengedte, Rodrigues lövése pedig a felső kapufáról a földre pattant, a dunaszerdahelyi védelem pedig önfeláldozóan felszabadított. A nagy képernyőn visszajátszották az esetet, ezután a vendégek kispadja kezdett tiltakozni, mert szerintük bent volt a lövés. A játékvezető meg is állította a játékot, Hyballa azt magyarázta az aranyosarótiaknak, hogy les előzte meg az akciót, a bíró pedig kiosztott a tiltakozó Praženicának egy sárga lapot.

A tévés visszajátszás azonban igazolta, hogy az aranyosmarótiaknak volt igazuk, és szabályos góltól fosztották meg a ViOnt.

A 89. percben Kalmár harcolt ki egy szabadrúgást jó szögből, 17 méterről, de lapos lövése elakadt a sorfalban.

A DAC végül megőrizte a 2:1-es győzelmét, és sorozatban kilencedik meccsén maradt veretlen az aranyosmarótiakkal szemben. Sikerével a dunaszerdahelyi csapat két pontra megközelítette a második helyezett zsolnaiakat a tabellán.

A vendégeket irányító Karol Praženica úgy fogalmazott, csapata a második félidei teljesítményéért megérdemelte volna a döntetlent. A meg nem adott gólt botránynak nevezte: "Az egész stadion láthatta a visszajátszásból, hogy bent volt."

Peter Hyballa a sajtótájékoztatón azt mondta, még nem nézte vissza a kérdéses jelenetet, de az első benyomása az volt, százszázalékos les, aztán százszázalékos gól. "De ha azt mondják, hogy Blackman beragadt, akkor szerencsénk volt. Néha a szerencse is kell a futballban" - tette hozzá a DAC vezetőedzője.

DAC–ViOn Zlaté Moravce 2:1 (1:0)

Góllövők: Vida Máté (13.), Divkovic (65.) ill. Ďubek (61.)

Sárga lap: Beszkorovajnij, ill. Sloboda, Pintér, Asanovic, Brašeň, Praženica (vezetőedző).

Játékvezető: Glova, 7744 néző.

DAC: Jedlička–Blackman, Kružliak, Beszkorovajnij, Šimčák–Vida M., Oravec–Fábry (65. Kalmár), Ronan (90. Čmelík), Vida K.–Divkovic (88. Ramirez).

ZLATÉ MORAVCE: Pindroch–Čögley, Asanovic, Pintér, Brašeň–Kovaľ, Sloboda, Richtárech (46. Grozdanovszki), Henrique (59. Gustavo)–Ďubek–Jarovic (78. Silvio Rodrigues).