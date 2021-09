Veteránok futballtornája Nádszegen

Csak 55 évnél idősebbek léphetnek pályára, ehhez mérten a játékvezetők (Liška, Randa, Pogány) is a korosabbak közé tartoznak.

„Nincsenek csoportmeccsek, mindenki mindenkivel találkozik a 2x12 perces összecsapásokon – sorolta az alaptényeket Juhos Ferenc házigazda, Mátyusföld csapatának gólzsákja, majd az esélyekre is kitért. – Először a Videoton nyerte a tornát, tavaly mi, de a székesfehérváriak nélkül játszottunk. Idén is ők az esélyesek, de mi szeretnénk visszavágni azért a vereségért, amit 7:4-es vezetésünk után 7:8-ra szenvedtünk el. Ha ki is kapunk, nem lesz szégyen, mert a nagy Vidi tele volt kiváló játékosokkal, s hozzánk is rendre eljönnek. Várhatóan ismét köztünk dől el az elsőség. Tornánknak az a küldetése, hogy jelezzük, ez a korosztály is tud még futballozni, miközben a baráti szálak is erősödnek. Csapatunkat két volt DAC-játékos, Nagy Jaro és Szaban Tibor erősíti, korábban ők is edzősködtek Nádszegen. A torna védnöke neves edzőnk, Pecze Károly, aki jelenlétével is megtisztel bennünket. Külön díjat kap a gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb mezőnyjátékos.”