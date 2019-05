Veszprém: irány a kölni Final Four

A Telekom Veszprém csapata hazai pályán 29:25-re legyőzte a német Flensburgot, így kettős győzelemmel, 57:47-es összesítéssel jutott be a férfikézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. Pillanatképekben számolunk be a veszprémi diadalról.

Dráma, eksztázis



A meccsre kiadott hivatalos műsorfüzetben David Davis, a Veszprém edzője és Mirszad Terzics balátlövő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabad elkényelmesedni az idegenbeli hatgólos győzelem után. Ehhez képest nagyon is kényelmesen kezdte a Veszprém a meccset, olyannyira, hogy a 6. percben már 0:5 volt az állás a Flensburg javára, és Davis kénytelen volt időt kérni. A Veszprém Arénában tapintható volt a feszültség, a szurkolók idegesen vitatták egymás között, hogyan lehet ilyen rosszul kezdeni egy ilyen fontos mérkőzést. A játékosok ugyan nyugtatták egymást, de az arcukon lehetett látni, hogy nem ilyen kezdésre számítottak. 8,05-öt mutatott az óra, amikor jött az első veszprémi gól. Ki mástól, mint Nagy Lászlótól, aki a meccs során megszerezte a 900. gólját veszprémi színekben. Ugyan Lauge Schmidt gyorsan válaszolt rá, ám az első gól elég volt ahhoz, hogy megnyugodjanak Lékai Mátéék, és fokozatosan megkezdték a felzárkózást. Szinte ektázisba hajszolták magukat és egymást. Nagy László egy sikeresen befejezett támadás után a visszafutás közben őrjöngve tüzelte a csapattársait. Dragan Gajic egy értékesített hétméteres után a kispadra állva üvöltött. Dejan Manaszkov és Gajic egymás nyakába ugorva ünnepelt, amiért sikerült kiharcolni egy hetest. Szintén Manaskov volt az, aki a hatos vonaláról szinte a levegőben úszva ugrott be egy, a kapusról kipattanó labdára, és kotorta be azt a kapuba. Ugyanezt a második félidőben Kentin Mahé is megtette. A kapuban Mikler Roland brillírozott, az ő bravúrjai is kellettek a sikerhez.



Az első félidő második felére feljavult a hazaiak védekezése, így jöttek a könnyű gólok is. Manaskov csípett el egy passzt a szélén, középre passzolta Blaz Blagotinseknek, aki a vendégek üres kapujába lőtt. Mikler védése után Momir Ilics is üres kapus gólt szerzett. Ezekben a pillanatokban úgy tűnt, a világ legegyszerűbb játéka a kézilabda. Végül 17:13-as hazai vezetéssel vonultak a csapatok a szünetre.

A második félidőt megint a flensburgiak kezdték jobban, két gyors góllal már csak kettő volt közte, de ekkor voltak a legközelebb a Veszprémhez. A második játékrészben először lépett pályára Petar Nenadics, aki az első támadásában fejbe dobta Bergerud kapust, letarolta az alapvonali játékvezetőt és beesett a palánk mögé. A folytatás azonban már jobb volt, három gólt dobott és több gólpasszt is kiosztott. Davis mester jól forgatta a csapatát, így a végére sem fogyott el a lendület, és végül 29:25-re győzött a Veszprém.



5321



Már a bemelegítésnél frenetikus volt a hangulat a csarnokban. Nem is csoda, hiszen új nézőszámrekord született a szombati mérkőzésen, összesen 5321-en váltottak jegyet a visszavágóra. Egy körülbelül 20 fős német csoporton kívül – akik minden dicséretet megérdemelnek, hiszen végig bíztatták csapatukat – az egész stadion pirosba öltözött. Az első percekben, 0:5-ös állásnál is zúgott az „Építők” és a „Hajrá Veszprém!” Aztán, ahogy melegedett bele a csapat, úgy jöttek bele egyre jobban a nézők is: minden egyes hazai gólt óriási üdvrivalgás fogadott. Mikler védései után pedig zúgott a „Roli, Roli”. A második félidőben, amikor már tényleg eldőlni látszott a továbbjutás, igazi fieszta kezdődött. Indult a 2016-os labdarúgó Eb-én elhíresült, a magyar focicsapat szurkolói himnuszává vált, az Éjjel soha nem érhet végettel, ami után következett a Final Four, az Újra itt a nagy csapat, és a szintén a 2016-os labdarúgó Eb-én megismert különleges, tapsolós-dobolós izlandi szurkolásban csúcsosodott ki. Igazán hidegrázós pillanatok voltak ezek.



És hogy a szurkolók mennyire szeretik a csapatot? Az a svéd Andreas Nilsson példáján látszott a legjobban. A beállóst nem kímélték a német védők, többször is a földbe döngölték, legtöbbször szabálytalanul, ám a bírók majdnem mindig tolerálták a németek durvaságát. Egy ilyen eset után az oldalvonalon kívül hosszabb ideig kellett ápolni Nilssont. A veszprémi közönség az ápolás során többször is az ő nevét skandálta. Majd visszatért és gólt lőtt. Ekkor robbant a legnagyobbat az aréna.



Davis elégedett



„Az első időkérésnél, nulla ötnél igyekeztem megnyugtatni a srácokat, hiszen kiválóan edzettek a héten, tudták, mit várok tőlük. Viszont ebből az elején semmit nem láttam. Ezt követően minden tekintetben javult a játékunk, és mindennel elégedett lehettem. Kemény csata volt, amelyben kettős győzelemmel kijutottunk Kölnbe. Most csak ez a lényeg” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón David Davis edző.

Dragan Gajic, aki hat góljával a veszprémiek legeredményesebb játékosa volt, elismerte, hogy az első percekben idegesek voltak, többször is megremegett a kezük, mert érezték, hogy nagy nyomás nehezedik rájuk. Hozzátette, annak ellenére, hogy a vége sima lett, nagyon nehéz mérkőzés volt.

Az est hangulatáról mindent elmond, hogy még 15 perccel a mérkőzés vége után kezdődött sajtótájékoztató alatt is végig hallani lehetett, ahogy odalent a pályán a szurkolók és a csapat hangosan ünnepelnek.