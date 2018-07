Vb-napló 2018: Didier Deschamps, mi az igazság?

A finiséhez érkezett a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság, melyen már csak európai csapatok versenyeznek Brazília és Uruguay búcsúja után. Már csak az a kérdés, ki lesz a végső győztes, és megérett-e a Didier Deschamps vezette francia válogatott a sikerre?

1934, 1966, 1982 és 2006 után ötödik alkalommal fordul elő, hogy a világbajnokság elődöntőjében nincs dél-amerikai csapat, ezzel együtt ez az ötödik olyan alkalom is, amikor csak európai válogatottak alkotják az elődöntős mezőnyt.

Ebben nem kis szerepe van Raphael Varane-nak, aki lélektanilag (is) igen fontos gólt szerzett az Uruguay elleni vb-negyeddöntőben. Tegyük hozzá, ez volt a nyolcadik éve tartó felnőtt pályafutása hetedik gólja, vagyis évente egy találat fűződik a Real Madrid-védő nevéhez. Mikor is szerezné, ha nem a lélektani és sportszakami szempontból legfontosabb pillanatban – Didier Deschamps legnagyobb szerencséjére.

A franciák szövetségi kapitányát még a saját országa sem emeli a szakmai csúcsok irányába, sőt időről időre megkérdőjelezik képességeit a L’Equipe vezetésével, mondván: Didier Deschamps a világ legszerencsésebb edzője.

Arról, hogy tényleg így van-e, sokat megtudhatunk az Omlett du Fromage oldalain Szabó Christophe franciafutball-szakértőtől.

Mint írja: „Gilles Vervisch egy francia filozófus, másodállásban futballrajongó. Könyvében, a De la tete aux pied, Une philosophie du jeu c. kiadványban a szerencsét úgy definálja, mint minden, ami nem az embertől függ. Ez az aspektus Machiavellinél is visszaköszön. A szerencse az erénnyel áll szemben, ami esetünkben a játékosok tehetségét és szorgalmát jelenti. A sajátossága, hogy olykor ha meg is teszünk minden tőlünk telhetőt a siker érdekében, mégis előfordul, hogy elbukunk a végén. És fordítva is igaz: néha csak a minimumot teljesítjük és mégis sikerül elérnünk, amit akarunk egy kis szerencsével.”

A 2018-AS VB GÓLLÖVŐLISTÁJA KLUBOK SZERINT 11 gól: Tottenham Hotspur (Kane 6, Eriksen, Szon Hjung Min 2, Vertonghen, Alli) 10 gól: FC Barcelona (Mina 3, Coutinho 2, L. Suárez 2, Rakitic, Messi, Paulinho) 10 gól: Real Madrid C. F. (Cristiano Ronaldo 4, Modric 2, Nacho, T. Kroos, Isco, Varane) 10 gól: Paris Saint-Germain (Mbappé 3, Neymar 2, Cavani 3, Thiago Silva, Di María)

Ezt a jelenséget kutatta 10 éven keresztül Richard Wiseman, a Hertfordshire-i Egyetem pszichológus professzora. A The Luck Factor keretében olyan önkéntesek jelentkezését kérte, akik kifejezetten szerencsésnek, vagy ellenkezőleg, balszerencsésnek érezték magukat addigi életük során.

Wiseman elsősorban azt vizsgálta, hogy létezik-e olyan tényező, ami szerencséssé vagy balszerencséssé tesz. A vizsgálat során arra lett figyelmes, hogy különbség van aközött, ahogyan a két csoport a lehetőségeket és a kevésbé szerencsés fordulatokat kezeli.

VILÁGBAJNOKSÁGOK NÉGY EURÓPAI VÁLOGATOTTAL AZ ELŐDÖNTŐBEN 1934: Olaszország, Csehszlovákia, Németország, Ausztria 1966: Anglia, NSZK, Portugália, Szovjetunió 1982: Olaszország, NSZK, Franciaország, Lengyelország 2006: Olaszország, Németország, Franciaország, Portugália 2018: Franciaország, Belgium, Anglia/Svédország, Oroszország/Horvátország

Kevésbé szerencsés fordulat alatt érthetjük például Benzema zsarolási, vagy Nasri dopping ügyét, Gustavo Payet sérülését, vagy Patrice Evra és Bacary Sagna öregedését, az elmúlt évben, években ezeket a helyzeteket kellett többek között megoldania Deschamps-nak, és rendre jól döntött, de legalábbis biztosan nem rosszul – tekintve az eredményeket, melyeket a 2010-es vb-n megsemmisülő, a 2012-es Eb-n pedig lebőgő francia válogatottal elért.

Összességében a franciák arra a következtetésre jutottak a vizsgálódást követően, hogy amivel Deschamps rendelkezik, az nem a puszta szerencse, hanem az a jelenség, amit franciául réussite-nek hívnak. Magyar fordításban ez sikert, sikerességet jelent, tartalmában attól különbözik a szerencsétől, hogy ennek bekövetkeztét valamilyen erőfeszítés előzi meg (ellentétben a fába becsapódó villámtól). A réussite mögött nincs tétlenség, hanem valamilyen kapcsolata van az említett erénnyel és érdemmel. Amikor egy csatárnak „réussite”-je van, az azt jelenti, hogy mindent megtett, hogy gólt lőjön és a bizonytalanságban egy kis hátszelet kapott valahonnan. Mintha a szerencse megjutalmazná az erényt.

SZÁMHÁBORÚ Az 1990-es argentin válogatott után Horvátország idei csapata a második olyan nemzeti együttes, amely zsinórban két tizenegyespárbajt is megnyert egy világbajnokságon. Danijel Subasic a harmadik kapus, aki világbajnoki tizenegyespárbajokban 4 lövést is védeni tudott, erre a bravúrra korábban csak Sergio Goycochea (Argentína) és Harald Schumacher (NSZK) volt képes. Jól időzített Mario Mandzukic: tétmérkőzésen 1197 nap, vagyis 21 meccs után adott újra gólpasszt a horvát válogatottban. Domagoj Vida a horvátok nyolcadik gólszerzője ezen a vb-n, csak Belgium válogatottja tud ennél több gólszerzőt felmutatni az idei világbajnokságon (9). A 2002-es Spanyolország–Dél-Korea negyeddöntő óta a szombati Horvátország–Oroszország találkozó volt az első olyan világbajnoki összecsapás, amelyen úgy volt hosszabbítás, hogy az előző körben mindkét fél szintén hosszabbításra kényszerült. Gyenyisz Cserisev a negyedik gólját szerezte a vb-n, ő a hatodik orosz labdarúgó, aki legalább 4 találatot jegyzett egy világbajnokságon. Mário Fernandes az első orosz védő, aki gólt szerzett világbajnokságon. A Szovjetunió szerepléseit is beleszámítva, az ő gólja volt a legkésőbb esett orosz vb-találat (114 perc 11 másodpercnél állt az óra). A Szovjetunió felbomlása óta az orosz válogatott 20 gólt kapott a világbajnokságokon, ebből 14-et pontrúgások után. Harry Maguire a svédek elleni negyeddöntőben első gólját szerezte a válogatottban. Ő a 13. olyan játékos ezen a vb-n, aki a tornán szerezte első találatát nemzeti színekben. Alan Mullery, David Platt és Rio Ferdinand után Harry Maguire a negyedik olyan angol labdarúgó, aki egy világbajnokság kieséses szakaszában szerezte első gólját a háromoroszlános mezben. Anglia mindössze kétszer találta el a svédek kapuját – mindkettőből gól lett. A 2002-es német válogatott óta Anglia az első csapat, amely 5 fejes gólt is szerez egy világbajnokságon. A Nationalelf akkoriban 8 ilyen találattal zárt. Anglia 1966 és 1990 után harmadszor jutott világbajnoki elődöntőbe. Anglia eddig 11 gólt szerzett a vb-n, ebből 8 pontrúgások után esett: 4 találat szöglet után, 3 gól tizenegyesből, 1 pedig szabadrúgás után született. Az angol válogatott utoljára 1966-ban tudott 11 gólt szerezni egy világbajnokságon – azt a vb-t meg is nyerte. Anglia 23-as keretéből 17 labdarúgó még meg sem született, amikor a háromoroszlános válogatott utoljára világbajnoki elődöntőbe jutott (1990. július 1.), köztük van a svédek elleni meccs két gólszerzője, Harry Maguire és Dele Alli is. Dele Alli az angol válogatott történetének második legfiatalabb világbajnoki gólszerzője (22 évesen és 87 naposan talált be a svédek ellen), nála csak Michael Owen tudott fiatalabban (18 évesen és 190 naposan, 1998-ban Románia ellen) vb-gólt szerezni. A svéd Marcus Berg gól nélkül zárta a világbajnokságot, pedig 15 lövése is volt ezen a tornán – a legtöbb azok között, akik nem tudtak betalálni ezen a vb-n. Ennyi sikertelen világbajnoki lövése utoljára Lionel Messinek volt 2010-ben, az argentin klasszis akkor 29 próbálkozása ellenére is gól nélkül maradt. A svéd válogatott az első félidőben egyetlen labdaérintést tudott felmutatni az angolok tizenhatosán belül. A legutóbbi négy világbajnokságon egyaránt európai csapat ejtette ki Brazíliát: 2006-ban a francia, 2010-ben a holland, 2014-ben a német, 2018-ban pedig a belga válogatott. Ezen a világbajnokságon már 9 belga játékos szerzett gólt, egy vb-n csak a 2006-os olasz és az 1982-es francia válogatottnak volt több gólszerzője, egyaránt 10 labdarúgójuk volt eredményes azokon a tornákon. Belgium válogatottja 24 mérkőzés óta veretlen, ez holtversenyben a legjobb jelenlegi sorozat, hiszen a szintén ennyinél tartó spanyol nemzeti csapat technikailag döntetlent ért el az oroszok elleni nyolcaddöntőben. A belga válogatott története során másodszor jutott világbajnoki elődöntőbe, az első alkalommal 2–0-ra kikapott a későbbi győztes Argentínától. Ha az öngólokat nem számítjuk, akkor Kevin de Bruyne volt a 2018-as világbajnokság 100. gólszerzője. Kevin de Bruyne legutóbbi 7 válogatott góljából 6 találatot a tizenhatoson kívülről szerzett. 1966 óta Eden Hazard tudta a legtöbb cselt bemutatni (10) egy világbajnoki mérkőzésen úgy, hogy az összes cselkísérlete jó volt. Philippe Coutinho az idei vb 8 brazil góljának felében szerepet vállalt (2 gól, 2 gólpassz). Fernandinho csupán a második olyan brazil játékos, aki öngólt szerzett egy világbajnokságon – az első Marcelo volt 2014-ben Horvátország ellen. A brazil válogatott a maival együtt 12 alkalommal került legalább kétgólos hátrányba egy világbajnoki mérkőzésen, és egyetlen alkalommal tudott fordítani (1938-ban Svédország ellen 0–2-ről 4–2-re). Az uruguayiak szövetségi kapitányának, Óscar Washington Tabáreznek a mai volt a 20. vb-mérkőzése szakvezetőként, nála csak a német Helmut Schön (25 mérkőzés) tapasztaltabb edző a világbajnokságokon. Rajtuk kívül még a brazil Mário Zagallo érte el a 20 mérkőzéses álomhatárt. Thierry Henry 2006-os, brazilok elleni gólja óta Raphaël Varane az első francia játékos, aki gólt szerzett egy világbajnoki negyeddöntőben. Uruguay zsinórban 16. olyan vb-mérkőzésén nem tudott nyerni, amelyben 0–1-es hátrányba került (13 vereség, 3 döntetlen), ilyen hátrányból legutóbb 1966-ban tudott fordítani. Patrick Vieira 2006-os, spanyolok elleni teljesítménye óta Antoine Griezmann az első francia labdarúgó, aki egy világbajnokság kieséses szakaszában gólt és gólpasszt is jegyzett ugyanazon a mérkőzésen. Antoine Griezmann folytatta remek sorozatát a nagy tornák (vb, Eb) egyenes kieséses szakaszaiban játszott mérkőzésein: az elmúlt hat ilyen találkozóján hét gólt szerzett. 1958, 1982, 1986 1998 és 2006 után hatodszor jut vb-elődöntőbe Franciaország, ennél többször csak Németország (12), Brazília (8) és Olaszország (7) jutott a legjobb négy közé. Franciaország mindössze a második olyan válogatott, amely egy világbajnokságon három különböző dél-amerikai csapat ellen is győzni tud – elsőként 1974-ben a hollandok voltak erre képesek. Az 1982-es brazil válogatott óta a 2018-as francia nemzeti csapat az első, amely egy világbajnokságon zsinórban 6 kapura tartó lövése mindegyikéből gólt szerzett. (A brazilok 7/7-ig vitték akkoriban ezt a sorozatot.) Az uruguayi Luis Suárez egyszer sem ért labdába a franciák tizenhatosán belül a két csapat negyeddöntőjén. (hh)

Mi az, amikor valakinek nincs réussite-je? Amögött gyenge próbálkozást, keserves vergődést, kishitű téblábolást lehet feltételezni. Amikor minden rendben van, mégsincs semmi rendben.

Valahol ezen a pengeélen egyensúlyoz a francia válogatott is a belgák elleni elődöntő előtt. Legjobb négy közé jutni a vb-n – ez Brazília és Németország kivételével minden ország számára sikert jelent. Ugyanakkor, ha van csapat, amely szinte semmit nem mutatott a lehetőségeihez képest, akkor az éppen Franciaország. Kedden minden kiderül.

Hegedűs Henrik