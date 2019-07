Vavrót nagyon akarta a Lazio

Vavro iránt az Atalanta Bergamo, az AS Roma, a Sampdoria és az angol Watford is érdeklődött, ám a Lazio ajánlata volt a legkonkrétabb.

A Simone Inzaghi irányította Lazio nyolcadikként zárta bajnokságot, de megnyerte az Olasz Kupát, s ezzel bebiztosította helyét az Európa-liga csoportkörében.



„Örülök, hogy az egyik leghíresebb olasz klubban folytatom a pályafutásom. Az is sokat nyomott a latban, hogy már régóta figyeltek, és komoly összeget áldoztak a megvásárlásomra – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Denis Vavro, aki elárulta, hogy gyorsan meg akar tanulni olaszul. – Féltem attól, hogy a klubok nem tudnak megegyezni az átigazolási díjban, és Koppenhágában maradok, de szerencsére minden jól alakult. Az egykori zsolnai védelemből Škriniar és Hancko után én leszek a harmadik a Serie A-ban.”



Az átigazolást Martin Petráš játékosügynök intézte, aki pályafutása során Olaszországban is focizott. „Több csapat is szívesen látta volna Denist, a Lazio volt a legkomolyabb kérő, már három hónappal ezelőtt felvettem velük a kapcsolatot. Nagyon ragaszkodtak hozzá, és nem sajnálták érte a pénzt. Bízom benne, hogy kliensem a Serie A-ban is megállja a helyét. Egyébként Hamšíknak és Škriniarnak köszönhetően egyre nagyobb az érdeklődés Olaszországban a szlovák futballisták iránt” – szögezte le Petráš.



A zsolnai nevelésű hátvéd 2017-től futballozott Koppenhágában, és a Lazióban a 93-as mezben fog játszani. Vavro ma csatlakozik a csapathoz, amellyel csütörtökön edzőtáborozásra utazik az Alpokba.