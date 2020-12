Újraéledt a futsal Komáromban

„2006-ban a Selye János Egyetem akkori tanára, István István ötletére jött létre a Komáromi Kispályás Fociliga, majd nem sokkal később én vettem kézbe a nem mindennapi küzdelemsorozat szervezését. Az elején 18-20 csapat is indult a nagy népszerűségnek örvendő csatározásban, ám folyamatosan alábbhagyott a lendület, és 2018-ban már csak óriási nehézségek árán tudtunk összekaparni hat kollektívát. Ekkor aztán kénytelenek voltunk pontot tenni a tizenegy éven át tartó sikertörténet végére. Csak érdekességként említem meg, hogy olyan egyéniségek is pályára léptek, mint Lérant Péter, Szórád Csaba, Németh Zsolt vagy Ľubomír Michalík” – tájékoztatott Ehrenberger Erik testnevelő tanár.



A fociliga egykori főszervezőjét azonban nem hagyta nyugodni, hogy a mintegy 34 ezer lakosú város teremfoci nélkül maradt, így örömmel vette, amikor szeptember elején felkereste őt a szenvedélyes sportimádó, Mihalička Róbert. „Viszonylag váratlanul ért Robi terve, hogy alakítsunk egy kispályás focicsapatot. Egyértelműen rábólintottam az ötletre, és Góth Gáborral, a komáromi fociliga sokszoros győztesének, a Barracudának hajdani menedzserével karöltve szinte egyik napról a másikra véghezvittük az elképzelést. Kezdésként a II. ligában szerettük volna megmérettetni magunkat, ám a szóban forgó bajnokság mezőnyét pozsonyi illetőségű alakulatok alkotják, amelyek nem hívei a gyakori utazgatásoknak, ezáltal nem maradt más választásunk, mint az országos elit együttesei között szerepelni” – árult el részleteket Ehrenberger Erik.



Játékoskeretük 20-22 tagú, akik között III. ligás labdarúgók is akadnak. Valamennyien nagypályás bajnokságokban rúgják a bőrt, így nem volt lehetőségük a taktika és a játékhelyzetek begyakorlására a jóval kisebb küzdőtéren. „Őszintén szólva, eleinte szkeptikus voltam, ám evés közben jön meg az étvágy. Már a hazai nyitómeccsen is szalonképes teljesítményt nyújtottunk. Az érsekújváriak annyira áhították a győzelmet, hogy 3:3-as döntetlennél a végén még a kapusukat is mezőnyjátékosra cserélték, mégsem sikerült mindhárom pontot elvinniük. A második bajnokinkat Léván játszottuk, ahol a fiúk ugyan a maximumot adták ki magukból, ám a nagyobb tapasztalat a vendéglátók felé billentette a mérleg nyelvét. A harmadik összecsapásunkat újra hazai környezetben vívtuk a zsolnaiak ellen, és 6:3-as diadallal könnyedén vettük az akadályt. Sajnos ezt követően a járvány miatt felfüggesztették a bajnokságot. Az viszont büszkeséggel tölt el bennünket, hogy három forduló után újoncként olyan tapasztalt kollektívákat előzünk meg a táblázaton, mint a zsolnaiak, az érsekújváriak, a privigyeiek és a besztercebányaiak” – tudtuk meg a csapatot irányító trió egyik tagjától.

