Új kosárlabdaklub alakult Komáromban

Ahogy arról múlt héten lapunk is beszámolt, az MBK Rieker Com-therm kosárlabdacsapata nem adta le nevezését a férfiextraliga 2020/2021-es idényére. A már az előző idényben is anyagi gondokkal küzdő egyesület húsz év után búcsúzik az élvonalbeli szerepléstől.

„Nem sikerült biztosítani egy olyan költségvetést, ami elég lett volna az extraligás szereplésre – nyilatkozta lapunknak Paulík József, az MBK menedzsere, majd kérésünkre számszerűsítette is a tényeket. – Évekig nagyjából 300 ezer eurós költségvetéssel dolgozott a klub, ezt most a szponzorok különböző okok miatt nem tudták biztosítani. Az volt az elképzelés, hogy 250 ezret megpróbálunk összegyűjteni, de sajnos hiányzik egy klasszikus nagy főtámogató, aki ebből 100-150 ezret magára tudna vállalni.”

Emellett a klubnak tartozásai is vannak többek felé, a legnagyobb összeget az adóhivatal követeli egy régebbi ügyben.

„Az igazat megvallva már tavaly le akartam mondani a posztomról, de rábeszéltek a folytatásra. Ugyanakkor a klub új vezetősége véleményem szerint nem úgy dolgozott, ahogy kellett volna. Weszelovszky Gáborral próbáltuk megmenteni az MBK-t, de úgy tűnik, lezárult a »pályafutása«” – mondta Paulík, hozzátéve, az elmúlt húsz évben komoly nyomot hagyott a szlovákiai kosárlabdaéletben a klub.

Konkrétan: egy-egy bajnoki cím (2015) és Szlovák Kupa-győzelem (2013) mellett négy ezüstérem és egy bronzérem került a piros-feketék dicsőséglistájára, 2017-ben pedig az Alpok–Adria-kupa serlegét hódították el.

„Máig úgy tartják, a privigyeiek és az Inter elleni döntőink voltak az eddigi legszínvonalasabb sorozatok az extraliga történetében. Bár a zsolnaiak sem neveztek az extraligába, minden médiumban főleg Komárommal foglalkoznak, ami jelzi, milyen pozíciónk volt a sportágban – jegyezte meg Paulík. – De minden sorozat azért van, hogy egyszer vége szakadjon.”

És remélhetőleg egy új kezdődjön, tehetnénk hozzá, mivel BC név alatt egy új egyesület fog indulni az I. ligában, azaz a másodosztályban. Az új klub elsősorban Boban Tomic nevéhez kapcsolódik. A komáromiak játékosa a teljes (csonka) idényt kihagyta vállműtétje miatt, és sorozatos egészségi gondjai miatt 32 évesen visszavonult az aktív játéktól. A szlovén exirányító szerint profi klubot akarnak működtetni régi és új arcokkal egyaránt, céljuk pedig minél hamarabb feljutni az extraligába. Tomic a héten szeretné ismertetni az új csapat keretét.