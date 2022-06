Új edzőjével, felforgatott kerettel kezdte a felkészülést a DAC

A dunaszerdahelyiek szerda reggel jelentették be, hogy szerződtették a Trenčín, a Žilina, a szlovák U21-es válogatott, a Plzeň és a Wisla Kraków korábbi mesterét. Így a sajtónyilvános edzés előtt Dominik Kružliak és Kalmár Zsolt mellett már Adrián Guľa is nyilatkozott az újságíróknak.

„Örülök, hogy egy olyan klubbal egyezhettem meg a folytatásról, amelyben nagy potenciál rejlik. Nagyon várom már az itteni munkát és örülök annak is, hogy visszatérhetek Szlovákiába olyan külföldi tapasztalatokkal a hátam mögött, amelyek még erősebbé tettek. Az utóbbi hónapokban volt időm egy kicsit megpihenni és lefékezni az elmúlt 13 év után, amikor sorba jöttek a feladatok egymás után. Kiértékeltem a történteket, megvizsgáltam, hol hibáztam, hol hoztam rossz döntéseket. Remélem, mindez az elvégzett munkám minőségében is megmutatkozik majd – kezdte a Wislától februárban távozott Guľa, aki elmondta, az utóbbi napokban pörögtek fel a tárgyalások és dőlt el, hogy leül a sárga-kékek kispadjára. – Itt átlag feletti körülmények várnak ránk, minden adott, hogy kihozzuk magunkból a maximumot. De ezen túl örülök a játékosoknak és a szurkolóknak is, akik a lelátóról jelentősen tudnak segíteni a csapatnak.”

A dunaszerdahelyiek új edzője elmondta, hogy bár a szakmai stábbal szlovákul beszélnek, az öltözőben az angol lett a hivatalos nyelv, hiszen egy nemzetközi csapatról van szó. Ő azonban nem azt nézi, ki szlovák állampolgár, vagy hogy ki honnan érkezett, csak a játékosok hozzáállása, mentalitása és az dönt majd a kezdőcsapat kijelölésénél, hogy ki mennyit tesz a klubért. Guľa kiemelte a csapat szélsőjátékosait, valamint a támadósorban rejlő potenciált is. Utóbbi kapcsán elmondta, a célja, hogy kiaknázza a csatárokban rejlő lehetőségeket, mivel szerinte több van bennük, mint amit a legutóbbi szezonban mutattak.

„Most az a legfontosabb, hogy maximálisan felkészüljünk az Európa-konferencialiga selejtezőjére. Stabilizálnunk kell még néhány dolgot, több játékosunk még nincs is velünk a válogatottkötelezettségei miatt. A vezetéssel egyeztetve is arra jutottunk, hogy jelen pillanatban Dunaszerdahelyen a kemény munka elvégzése a legfontosabb, hogy visszatérjen az energia a csapatba, és hogy támadó stílust tudjunk kialakítani, odafigyelve arra, hogy a játékosoknak meglegyen a lehetőségük a fejlődésre. Ezeket ötvözve pedig minél hamarább kell hozni az eredményeket, amit elvárnak tőlünk” – válaszolta az edző arra a kérdésre, hogy újra a DAC lesz-e a Slovan legfőbb kihívója a bajnoki címért folytatott harcban.

„Beszéltünk már a keret összetételéről. A dunaszerdahelyiek már korábban is megmutatták, hogy aktívak az átigazolási piacon, és miután kiértékelték a keret összetételét, meg tudják erősíteni azt a gyengébb helyeken. Persze voltak már konkrétabb beszélgetéseink is, de nem szeretnék sem neveket, sem konkrét pozíciókat mondani. Szeretném edzésen is megnézni a játékosokat, akik már itt vannak. Többen feljöttek az akadémiáról, akik számára ez egy fontos gesztus, hogy lássák, nyitva áll az ajtó előttük. Néhányan itt vannak most Somorjáról is, akikkel fel tudjuk tölteni az edzéseken a posztokat, amelyről hiányoznak a válogatott játékosok. A legjobb az, ha az erősítéseket a saját berkeinken belül tudjuk megoldani és ha ez megvan, akkor jöhetnek a további igazolások. Fontos, hogy az újonnan érkezők olyanok legyenek, akik a különbséget jelenthetik a kiegyenlített helyzetekben. Az ő kiválasztásuknál fókuszálni kell a poszton szükséges kiemelt képességekre, a szükséges paraméterekre” – beszélt az igazolásokról a zsolniakkal bajnoki címet is nyerő szakember.

Szóba került az is, marad-e Dominik Kružliak a csapatkapitány, vagy esetleg a visszatérő Kalmár Zsolton lesz-e a karszalag. „Még van idő, hogy ezt eldöntsük. Biztosan le fogunk ülni és megbeszéljük a dolgot. Látnom kell azt is, hogyan fejlődik majd a következő napokban, hetekben az öltöző. Nemcsak az a fontos, hogy a csapaton belül ő egy vezető személyiség legyen és viselje a karszalagot, de az is fontos, hogy az én meghosszabbított kezem legyen az öltözőben. Több olyan játékos is van, akiknek nem kell a karszalag és mégis a karakterükkel hozzá tudnak tenni a csapat teljesítményéhez” – tette hozzá az edző.

Kalmár kapcsán felmerült az is, hogy a középpályás teljes értékű játékosként kezdheti-e a felkészülést. Guľa szerint ezen a héten a magyar futballista még külön edz majd, részt vesz még további felméréseken és vizsgálatokon, majd a fizioterapeutákkal, erőnléti edzőkkel közösen leülnek és megtervezik számára a következő hetek programját, hiszen egy fontos játékosról van, akinek a visszatérése sokat lendíthet a csapaton.

„Már nem érzek fájdalmat a térdemben. A tervek szerint a héten még egyéni edzéseket végzek, majd hétfőtől csatlakozom a többiekhez. Ez még az elvégzett tesztek függvényében változhat. Ha rajtam múlna, akkor már a csapattal lennék, hiszen az első két nap a felméréseknél is minden gyakorlatot el tudtam végezni. De óvatosnak kell lenni, hiszen egy évet hagytam ki, erőnlétileg is utol kell érnem magam és nem is akarok túl hirtelen belecsapni a közepébe. Van három hét az EKL-selejtezőig, akkorra már százszázalékos szeretnék lenni. Szívem szerint ott már játszanék, de nem fogom elkapkodni a visszatérést” – mondta el Kalmár Zsolt, aki szerint a Cliftonville ellen kemény párharc vár rájuk, és meg kell majd dolgozniuk a továbbjutásért.

Dominik Kružliak szerint a csapat jó hangulatban érkezett vissza a szabadságról és várja a közös munkát az új, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakmai stábbal.

A DAC szezonbéli első edzésének nyilvános első húsz percre jó hangulatban zajlott, Adrian Guľa előbb szólt néhány szót a kerethez, majd rövid bemelegítés után kezdetét vették a labdás gyakorlatok. A sárga-kékek szombaton már a Pohronie ellen játszanak felkészülési mérkőzést, majd a következő hetekben megmérkőznek a Slovannal és a Pakssal is.

A DAC jelenlegi kerete Az első edzésen részt vettek: Ricardo, Horváth, Trnovský (kapusok); Brunetti, Muhamedbegovic, Szendrei, Bögi, Szánthó, Moumou, Hahn, Andrezinho, Dimun, Veselovský, Andzouana, Kalmár, Kružliak, Rymarenko, Nagy, Yarosh, Raška, Kachút, Kňaze, Demjanovič, Lehotský (mezőnyjátékosok) Hiányzók: Veszelinov, Blackman, Davis, Ciganiks, Njie, Nebyla, Krstović (válogatottak); Balić, Pinto (sérülés), Sharani (betegség), Balogh (fogorvos)