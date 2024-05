Tour de Hongrie – Nys Etyeken is a legjobb volt, Dina megőrizte a fehér trikót

Szombaton az idei viadal legnehezebben megjósolható forgatókönyvű etapja várt a 117 fős mezőnyre. A tavaly az időjárási körülmények miatt neutralizált, azaz versenyen kívül teljesített budapesti zárószakasz után ismét visszatért a fővárosba a Tour de Hongrie, a bringások a Hősök teréről indultak el az Etyekig tartó, 1451 méter szintkülönbséget magába foglaló 167 kilométeres útjukra. Az etap érintette a Budapest-Balaton kerékpárútat (BuBát) is. A hegyi pontversenyben Etyeken három harmadik kategóriás hajránál osztottak pontokat, egyszer a BuBa szőlődombon, második és harmadik alkalommal pedig a célnak is helyt adó Korda stúdiónál, részhajrára pedig Martonvásáron, illetve kétszer Bicskén került sor.

Rengetegen látogattak ki a rajthoz a Hősök terére és az Andrássy úton végig szurkolók köszöntötték a kerékpárosokat. A rajt megegyezett a két évvel ezelőtti Giro d'Italia-szakaszéval. Sorozatos szökési kísérletek után nehezen, lassan alakult ki – és tekert el másfél percre – a nap hétfős szökése, amelybe ezúttal nem került be hazai bringás.

Érezhető volt a kedvező hétvégi időpont a kilátogatók nagy számában: többen spinning kerékpárokon, mások molinókkal, zászlókkal vagy épp kerékpáros performanszokkal köszöntötték a kerékpárosokat, volt, aki T-rexnek öltözve szurkolt, a BuBa mellett négy kecskét a Tour de Hongrie megkülönböztető mezeinek színébe öltöztettek, máshol pedig lovasok vagy kikötött pónik figyelték az út mentén a magyar körversenyt.

A nagy tempójú etapon nyugodtan csökkentette lemaradását a mezőny a szökés mögött, végül két kilométerrel a befutót megelőzően érte utol az élcsoportot. Két kilométerrel a cél előtt fogták be az élcsoportot, a Lidl-Trek ezúttal is tökéletes ütemben támadó belga bringása, Nys a Kékestető után Etyeken is győzni tudott. Sikerével növelte előnyét összetettben, ráadásul a zöld trikót is átvette a cseh Martin Voltrtől. Az összetett legjobb magyarjaként Dina a fehér trikót őrizte meg, a belga Siebe Deweirdt (Flanders-Baloise) pedig a hegyi pontversenyben változatlanul éllovas, így piros trikós.

A viadal vasárnap a Siófok és Pécs közötti – 2341 méteres szintkülönbségével az összetett sorsáról döntő – 173 kilométeres etappal zárul.

Az M4 Sport és az m4sport.hu ezt is teljes egészében élőben közvetíti.