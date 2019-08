Történelmi pillanatok a Magyar Nagydíjon

A Hungaroring a történelemkönyvben

1950 óta pontosan 100 pilótának volt lehetősége arra, hogy pole pozíciót szerezzen a Forma-1-ben – éppen a Hungaroringen Max Verstappen lett a 100. versenyző, aki átélhette ezt a sikert. Rajta kívül egyébként a történelem során Thierry Boutsen szerezte itt első pole-ját a királykategóriában, még 1990-ben.

De nemcsak Verstappen fog emlékezni élete mérföldköveként a 2019-es hungaroringi hétvégére, hanem a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher is, aki élete első F2-es győzelmét szerezte meg vasárnap. A 20 éves versenyző édesapja 4 alkalommal tudott nyerni a Hungaroringen F1-es karrierje során, ezért fia számára is fontos helyszín a magyar pálya. „Ez nagyon különleges érzés. Emlékszem, tavaly is az volt, amikor az F3-ban először nyertem Spában, ahol apukám szintén mindig nagyon magabiztosan versenyzett” – nyilatkozta a német.

Kubicától zengett a Ring

A hétvége során összesen 230 000 szurkoló látogatott ki a Hungaroringre, míg vasárnap 92 000 ember szurkolt a helyszínen. Miután tavaly a Williams csapata bejelentette, hogy Robert Kubica visszatér a száguldó cirkusz mezőnyébe, a lengyelek azonnal elkezdtek belépőjegyeket vásárolni a Magyar Nagydíjra – számos tribünre már a szokásosnál korábban elfogytak a jegyek, hétvégén pedig nem is titkolták ezek a rajongók, hogy honnan érkeztek. A holland Verstappen-szurkolókat túlkiabálva zengték, hogy „Robert Kubica”, ami a versenypálya egészén jól hallható volt.

„A magyarországi verseny van legközelebb Lengyelországhoz” – nyilatkozta Kubica még a hétvége kezdetén. „Nem csoda, hogy megtalálják az utat ide. De természetesen ez újra és újra nagyon jó érzés, szeretném nekik ezt egy jó teljesítménnyel megköszönni, de ez nehéz lesz.” A Williams csapatként nem kezdte rosszul a hétvégét, miután az időmérőn Kubica csapattársa, George Russell csak hajszállal maradt el a Q2-be való továbbjutásról, ami az istálló idei legjobb időmérős eredményét jelentette. Kubicának azonban nem volt sikeres hétvégéje, a lengyel az utolsó helyen végzett.

Ez nem a Ferrarié volt

A Ferrari úgy érkezett Magyarországra, hogy tudta, nem sok esélye van a Mercedesszel szemben, hiszen az idei évben autójuknak nem fekszenek a Hungaroringhez hasonló karakterisztikájú pályák. Az időmérőn az is nehezítette a dolgukat, hogy Charles Leclerc a falhoz csapta a Ferrarit, aminek következtében megsérült a hátsó vezetőszárnya, és azt gyorsan ki kellett cserélniük, hogy folytatni tudja az időmérőt. A csapat ezt a feladatot megoldotta, a versenyen végül a 4. és 5. pozíciókból rajtolhattak, ám több mint 1 perces lemaradással értek célba a győztes Lewis Hamiltonhoz képest. Sebastian Vettel legalább a dobogó alsó fokára felállhatott, miután az utolsó körökben megelőzte csapattársát, aki végül a 4. helyen zárt.

„Nem lepődtünk meg, nem volt meg a tempónk, hogy az előttünk álló srácokkal felvegyük a harcot” – mondta Vettel. „Nem történt visszalépés részünkről, de az előrelépés nem volt elég nagy. Viszont pozitívak vagyunk, ez a legfontosabb. A csapatban jó a hangulat, és továbbra is mindent beleadunk.”

A Ferrarinak a következő két versenyen, Belgiumban és Olaszországban lehetősége lesz rá, hogy megmutassa, miben fejlődött, ez a két pálya ugyanis már sokkal inkább Ferrari-kompatibilis lesz.

Szünet az F1-ben

A hétvégén Lewis Hamilton tovább növelte előnyét a bajnoki pontversenyben: már 62 ponttal előzi meg csapattársát, Valtteri Bottast, akitől viszont már csak 7 ponttal van lemaradva a Red Bull tehetsége, Verstappen. A 4. és 5. helyeken a két Ferrari áll Sebastian Vettel-Charles Leclerc sorrendben, Vettel hátránya azonban már 94 pont Hamilton mögött.

A Forma-1 mezőnye a Magyar Nagydíj után 3 hetes nyári szünetre megy, így a szezon az augusztus 31-i hétvégén, a Belga Nagydíjjal folytatódik.