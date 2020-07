Tizenhat meghívás az elhalasztott Felvidéki Labdarúgó-bajnokságra

„Mivel a járvány miatt a Martfeszt is későbbi időpontban lesz megrendezve, a hozzá erősen kötődő kispályás focimérkőzés-sorozatunk szintén szeptemberre tolódik ki. Kitaláltam egy olyan országos döntőt, amelynek időhiány miatt ezúttal nem lesznek régiós fordulói. Szeptember 15-e keddi napra eső ünnep, s akkorra tizenhat csapatot hívok meg Dél-Szlovákia különböző térségeiből, mégpedig azokból a településekből, melyek a legeredményesebbek voltak az elmúlt hét kiírás során” – újságolta lapunknak Gubík László, a bajnokság ötletadója, mozgatója.



Megkaptuk tőle a meghívottak névsorát is. Kik kerültek a 16-os döntő mezőnyébe? Kelet-Szlovákiából Nagyszelmenc, Debrőd és a háromszoros bajnok Szepsi. Gömör és Nógrád régióból Rimaszombat, Fülek, Egyházasbást és a Femaro csapatai közül Rimaszécs (vagy akár válogatott a legjobbakból). Ott lehet Léva, amely hatszor végzett dobogón (kétszer második, négyszer harmadik helyen), de még sohasem volt bajnok, és Zselíz is. A Zoboraljáról Nyitracsehit, a 2015. évi győztest is szeretné visszacsalogatni az ötletgazda. Meghívja az első bajnok Udvardot, valamint az utóbbi két kiírás legjobbját, Ímelyt. A mátyusföldiek közül Negyedre, a Csallóközbe pedig a dunaszerdahelyi YBS szurkolócsapat és Alistál címére szól a meghívó, Martosról az Esterházy Akadémia kap lehetőséget.



„Kapcsolatba lépek mindegyik csapatvezetővel. Szeretném, hogy a Martfest eredeti időpontjára, azaz július 8–12-re kialakuljon a szeptemberi mezőny. Ha valaki a kiszemeltek közül nem vállalja a részvételt, mást keresek helyette” – vázolta a várható helyzetet Gubík László.

