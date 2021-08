Talpra állíthatja a DAC-ot a közel 10 ezer néző

Az új kormányrendelet értelmében a zöld járásokban (amilyen a Dunaszerdahelyi is) a stadionok kapacitásának 75 százalékát foglalhatják el a szurkolók, ez a MOL Aréna esetében 9525 nézőt jelenthet vasárnap. A klub tájékoztatása szerint a D lelátó kivételével már az összes hely megnyitásra kerül.



Szintén enyhítés, hogy már nem szükséges regisztrálni a mérkőzésen való részvételhez. A beoltott személyek továbbra is oltási igazolással, a nem beoltottak pedig 48 óránál nem régebbi negatív antigén-, illetve 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy LAMP-teszt felmutatásával mehetnek be a stadionba.



Azoknak, akik az elmúlt 180 napban bizonyítottan átestek a koronavírus-fertőzésen, nem lesz szükségük tesztre, ahogy a 12 évnél fiatalabbaknak sem.

Újra lesz hangulat?

Pénteken kezdeményezés kezdődött a közösségi médiában, amelynek célja, hogy visszacsábítsa a dunaszerdahelyi B-közép dobosát, Bugár Ervint a szurkolás élére. Bugár az új címer bemutatása után tette le az ütőket. Ha visszatérne, az sokat lendítene a szurkoláson, hiszen a hangulat a MOL Arénában az elmúlt néhány mérkőzésen lényegesen laposabb volt a megszokottnál. Vasárnap ugyan még nem tér vissza a dobszó a stadionba, de az azt követő hazai mérkőzésen már mutatkozik erre esély.

Ideje javítani

A DAC-nak nagy szüksége lenne a három pontra, hogy végre elinduljon felfelé a tabellán. A csapat négy forduló alatt eddig csak 4 pontot gyűjtött, legutóbb a Senica otthonából távozott 1:1-es döntetlennel úgy, hogy Zuberu Sharani csak az utolsó percben mentette meg a sárga-kékeket a vereségtől.



Hét közben kupamérkőzést játszottak a dunaszerdahelyiek a IV. ligás nagylóti csapat (Veľké Lovce) ellen, és könnyed, 6:0-s győzelmet arattak. Azon a mérkőzésen Németh Antal vezetőedző főleg az eddig kevesebbet játszó játékosoknak szavazott bizalmat, így többek között Jedlička, Kružliak, Schäfer, Balic és Divkovic is rápihenhetett a vasárnapi találkozóra. Ők várhatóan mind a kezdőcsapatban kapnak helyet a trencséniek ellen.



Jó hír a sárga-kékek számára, hogy a panamai Blackman és Davis újra százszázalékos, az viszont nehezítheti Németh Antal dolgát és variációs lehetőségeit, hogy a hét folyamán Abdulrahman Taiwo a dán élvonalbeli Sönderjyske csapatához igazolt. A meglévő keretből a csapatnak csak Kalmár Zsolt csapatkapitányt kell nélkülöznie sérülés miatt.



Németh Antal nem tulajdonított nagy jelentőséget a nagylótiak elleni kupasikernek, viszont elismerte, hogy jót tett a csapatnak a könnyed győzelem. „Néhány jó mozdulat, jó megoldás segíti a csapatot abban, nagyobb önbizalommal tudjunk a pályára lépni vasárnapˮ – mondta a nagylóti győzelem után.



A mérkőzést a Dajto élőben közvetíti, a találkozó játékvezetője Glova lesz.