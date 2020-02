Szöllősi-Zácsik: „Ez a csapat többre hivatottˮ

A női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi párosa, Danyi Gábor és Elek Gábor február 9. és 11. között Budaörsön megtartotta az első összetartást a nemzeti csapat számára. A válogatott keretbe több rutinosabb játékos is visszakerült, többek között az MTK balátlövője, Szöllősi-Zácsik Szandra is. A komáromi születésű játékossal a visszatérésről beszélgettünk.

Mennyire számított rá, hogy újra válogatott lesz, meglepte, amikor ismét behívót kapott?

Igazából ez is a célom volt, hogy ne csak visszanyerjem a jó formámat, hanem a legjobbak közé visszakerülhessek. A téli felkészülési időszak alatt is mindent megtettem, hogy jobb és jobb legyek, ezért nagyon örültem a meghívónak, ami mindig egy óriási megtiszteltetés és komoly felelősség is.

Danyi Gábor elismerően beszélt a játékosok és a klubok hozzáállásáról a válogatott felé, és azt mondta, hogy sosem látott még ilyen erejű összefogást a válogatott segítésére. Ezt ön is érezte a budaörsi felkészülésen?

Igen, ez valóban így van, szerintem minden játékos, szakember, segítő tisztában vele, hogy azzal, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt harcolhatjuk ki az olimpiára való kijutást, hatalmas előnybe kerültünk, ezért erőn és lehetőségen felül teljesít mindenki a maga területén.

Milyen hangulatú volt az összetartás, milyen gondolatokkal távozott a válogatottól?

Nem csak én, de a többiek is azt mondták, hogy remek hangulatú volt ez a néhány nap. Nekem több barátnőm is van a csapatban korábbi klubjaimból, akikkel együtt játszottam. Rendkívül jó érzés volt őket újra látni, felidézni a múltat és újra együtt játszani velük. Bár még sok munka van előttünk, de az már most látható, hogy a tehetséges fiatalok és a rutinos játékosok elegye egy ütőképes válogatottat alkothat. Hiszek benne, hogy ez a csapat többre hivatott, és ezért küzdünk mindannyian!

Az említett tapasztalat és rutin a csapat javára fordíthat olyan kiélezett szituációkat, melyekben alulmaradtunk a Japánban rendezett világbajnokságon? Gondolok itt az egygólos vereségeinkre.

Azt hiszem, igen, hiszen nemzetközi szinten a mérkőzések végjátéka nagyon meghatározó. Most többen vagyunk olyanok, akik megéltek már kiélezett szituációkat, és ilyen helyzetekben egy-egy jó tanács a fiatalok felé, egy-egy higgadt megoldás döntő lehet. A fiatalok energiája, lelkesedése és hozzáállása csodálatra méltó, ám a tapasztalatot itt sem helyettesítheti. Biztosan tudják, hogy hozzánk is fordulhatnak, ha problémájuk akad, nekem is mindig jólesett fiatalként a tapasztaltabbak segítsége.

A szövetségi kapitányi páros mindkét tagjával dolgozott már, valószínűleg nem volt nehéz alkalmazkodnia az elvárásaikhoz?

Elek Gábort jól ismerem a Ferencvárosból, ő felel a csapat támadójátékáért, így a tőle elvártakhoz könnyen alkalmazkodtam. A 2009-es hazai rendezésű junior-Európa-bajnokságon pedig Róth Kálmán szövetségi kapitánynak Danyi Gábor volt az egyik segítője, azzal a csapattal másodikok lettünk, szóval egyik szakember munkája, játékrendszere, követelményei sem ismeretlenek a számomra. Persze van mit gyakorolnunk, hiszen az eddigiekhez képest új védekezési és támadási rendszert alakított ki a szövetségi kapitányi páros, de nem aggódom, hiszen lesz még egy összetartás az olimpiai selejtező előtt.

Sok szakember azt tartja, hogy ez a válogatott akár pontszerző helyezett is lehet az olimpián. Mit gondol erről?

Előbb zárjuk sikerrel a selejtezőket, aztán ráérünk ezzel foglalkozni. Ez egy nagyon sokváltozós dolog. Persze, ha jó formát fogunk ki, és számunkra kedvezően alakul a sorsolás, illetve sem sérülések, sem egyéb dolog nem hátráltatja a nemzeti csapatot, akkor még magunknak is meglepetést okozhatunk.



Kurkó Gyula