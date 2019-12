Szilveszterkor körbefutják Csilizpatast

„Bár rendezvényünk a Csilizpatasi Szilveszteri Futás néven került a köztudatba, minden olyan résztvevőt szeretettel várunk, aki az óév utolsó napján még egyszer körbesétálna, bebarangolná faluját. A három táv útvonalát is úgy igyekeztünk összeállítani, hogy településünk legnagyobb szeletét kényelmesen, lendületesen befuthassuk, bejárhassuk” – nyilatkozta lapunknak Buchinger Péter, a sportos óévbúcsúztatót szervező Százszorszép Csilizpatas Facebook-társulás frontembere.

Ami a távokat illeti, a Kispatas 1 km, a Kis Kertalja 3, a Nagy Kertalja pedig 6 kilométer.



„A nevezési díjat mindenki egyénileg határozza meg, s helyezi a becsületkasszába. Időt nem mérünk, eredményt nem hirdetünk. A résztvevőket befutóéremmel jutalmazzuk, frissítővel is szolgálunk. Jelentkezni a csilizpatasi kultúrháznál még az esemény napján is lehet, legkésőbb 9.50-ig. Elsőként tíz órakor a gyerek és szüleik rajtolnak el. Célba érkezésük után a három és a hat kilométert abszolválják a futók. Két évvel ezelőtt hagyományt teremtettünk. Az indulásnál ketten voltunk, tavaly már nyolcvan befutóérmet osztottunk ki, idén még ennél is több résztvevőre számítok” – bizakodott az ötletgazda Buchinger Péter.