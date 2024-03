Szerb csatárt honosított a szlovák labdarúgó-válogatott

Francesco Calzona szövetségi kapitány aktuális keretét nem is maga az olasz szakember olvasta fel, hanem a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) új főtámogatója, a Lidl üzletlánc egy-egy alkalmazottja, miközben maga elé emelte egy-egy futballista mezét a nevével az előre felvett videóban. Az így beolvasott névsorból nem hiányzott Bénes László, a Hamburg doborgazi középpályása, a legnagyobb figyelmet azonban Alekszandar Csavrics nevének elhangzása keltette. Mint kiderült, a szövetség tavaly november óta dolgozott a szerb labdarúgó honosításán. A 29 éves játékos hét évet húzott le a Slovanban, s januárban igazolt a japán Kasima Antlershez.

„A kezdetektől figyeltük őt, illetve azóta, hogy tudjuk, akár be is hívhatjuk, még intenzívebben. Sok papírmunka volt a honosítása körül, ami a napokban fog zárulni. A beszélgetéseink során elmondta, szeretné az országot képviselni. Sokat segíthet a csapatnak. Minden poszton bevethető elöl, a szélen és középcsatárként is. Többször úgy éreztem, hogy a posztján szereplő játékosokból hiányoztak olyan tulajdonságok, amelyekkel ő rendelkezik” – magyarázta Calzona, aki rajta kívül két másik újoncot is behívott. Tomáš Nemčík (Rosenborg) és Tomáš Rigo (Ostrava) is bekerült a 30 tagú keretbe.

„Rigót régóta figyeljük Csehországban. Kellenek a fiatalok, mert az Eb-vel nem fejeződik be a csapatépítés. Nemčík már tavaly novemberben is kerettag volt. Szeretem, ha minél több játékos van a válogatottban, mert így figyelhetem meg őket testközelből, így szokhatják meg egymást a pályán” – szögezte le Calzona.

A Napoli vezetőedzőjeként is dolgozó szakember kedd este még Barcelonában dirigálta az olasz klubcsapatot a BL-ben, szerda délután pedig már a pozsonyi sajtótájékoztatón vett részt, így adta magát a kérdés, hogyan bírja a kettős terhelést.

„Nem vagyok fáradt, mert sok az impulzus, az oldanivaló dolog. Mindig örömmel jövök Szlovákiába, és inkább feltölt energiával ez a munka – jegyezte meg Calzona, majd hosszabban is beszélt a két funkciója összeegyeztethetőségéről. – Két olasz stábtag ittmaradt az országban, ők a stáb hazai tagjaival folyamatosan dolgoztak. Például amikor hívtak Nápolyból, már komoly elemzésünk volt készen erre a két felkészülési mérkőzésre. Nem szeretünk az utolsó pillanatokra hagyni semmit. Nap közben általában a klubcsapatommal foglalkozom, de ezdés után, esténként már a szlovák válogatottal. Ha utóbbira még tétmeccsek vártak volna tavasszal, biztosan nem vállalom a nápolyi kihívást. Ezúton is köszönöm a szlovák szövetségnek, hogy pozitívan álltak a dologhoz.”

Calzona ugyanakkor a jövőről, az Eb utáni időszakról nem akart beszélni, annyit jegyzett csak meg, eddig nem kapott ajánlatot a Napolitól az együttmüködés meghosszabbítására.

A szlovákok keretéből két játékos sérülés miatt maradt ki. A műtétje után lábadozó Milan Škriniar (PSG) már most is a csapattal tartott volna, de a stáb még jobbnak látta pihentetni őt. Matús Bero (Bochum) sérülése valószínűleg bő egy hónap múlva jöhet rendbe. Calzona információi szerint a nevezettek közül Gyömbérnek, Vavrónak és Schranznak vannak kisebb egészségi gondjai.