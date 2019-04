Somorján épül edzőközpont a szlovák hokiválogatottnak

Az erről szóló memorandumot szerdán írta alá Martin Kohút, a Szlovák Jégkorongszövetség elnöke és Juraj Bača, az X-Bionic Sphere igazgatótanácsának elnöke.

A jégcsarnok tervek szerint a legmagasabb minőséget képviseli majd, ennek értelmében a felnőtt jégkorong-válogatott, és a korosztályos válogatottak edzéseinek is otthont adhat. Emellett, és ezt mind Juraj Bača, mind Martin Kohút hangsúlyozta, a létesítményben szeretnének helyet adni a helyi és környékbeli tehetségek gondozásának is.

„Az X-Bionic Sphere-ben már több olimpiai és nem olimpiai sportra is lehet készülni, és most végre egy téli sportágat is űzhetnek majd nálunk” – mondta boldogan Juraj Bača. Hozzátette, hogy már az idei szlovákiai vb előtt érdeklődtek külföldi válogatottak egy esetleges jégkorong-edzőközpontról, így ő biztos benne, hogy az új csarnokban nemcsak a szlovák, hanem külföldi válogatottak is fognak készülni nagy tornákra.

„Ha meg akarjuk tartani a pozíciónkat a hoki nagyhatalmai között, szükségünk van az ilyen és ehhez hasonló sportcsarnokok kialakítására” – ezt már a jégkorongszövetség elnöke, Martin Kohút mondta. Konkrétumokról azonban nem beszélt, nem árulta el, hogy pontosan mikor kezdődik az építkezés, milyen költsége lesz a sportcsarnoknak, és ezek hogy oszlanak meg a szövetség és az X-Bionic Sphere között. A memorandum tájékoztatójában annyi állt ezzel kapcsolatban, hogy a Szlovák Jégkorongszövetség külső forrásokból akarja előteremteni a kívánt összeget.

Kohút arra a felvetésre, hogy egy hasonló csarnok van már Gútoron, illetve egy kisebb Felbár mellett, úgy válaszolt, hogy Szlovákiában mindig is az volt a gond, hogy kevés a jégpálya, és az említett két csarnokot leginkább a gyermekek, illetve a széles nyilvánosság használja, így van értelme az új jégcsarnoknak.