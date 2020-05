Somorjai vívás: fény az alagút végén

Mindez az érkező eszébe jut, mikor belép az alapítóról elnevezett vívóterembe, amely összeolvadt a takaros Samaria Sportközponttal, de mégis önálló, annak jobb oldali része. A másik oldalon a kajak-kenusok tanmedencéje található, s az egész épület egy torony nélküli templomra emlékeztet, két szárnyával.

A vívóbirodalom folyosója, zuhanyozói, öltözői új köntösben, a folyosó falain berámázva a hagyományos Samaria Kupa nemzetközi kadett tőrviadaluk plakátjai, s mellettük a többi nemzetközi versenyről hozott plakátok, köztük a legjobb somorjai eredményével, képével. Az alapító irodája is megmaradt. A nagy ablakból kilátás a pástokra, az aljából már hiányoznak a mester tanítványokat ösztönző, cetlire írt idézetei. Más időket élünk, az irodában Nagy József a főnök, számítógép, nyomtató, pillanatok alatt kapcsolat a világgal...

Hatvanöt vívó, hat edző

„Szlovákiában mintegy kétszázan vívnak, ebből Somorján hatvanöten tőröznek. Minden évben jönnek újak. Hat edző – Forgách Krisztián, aki klubelnök is egyben, Fehér Béla, Botló Endre, Forgách Péter, Valacsay Gergely és jómagam – készíti fel a fiatalokat, mindenki minden edzésen iskolát is kap, ami korábban nagyon régen fordult elő nálunk – avat be világukba Nagy József vezetőedző, aki mindenes is a klubban. – Két fiatal edzőnk, az alapító mester unokája, Forgách Péter és Valacsay Gergely oroszlánrészt vállal a diákok felkészítésében. Ennek örülök, mert fény az alagút végén, hogy vannak emberek, akik eredményesen továbbvihetik a vívást városunkban. Utánpótlásunkban olyan gyerekkorosztály van, amely még sok jó eredményt hozhat a kadettok és a juniorok, vagyis a 17 és 20 évesek között. Mert fő irányvonalunk továbbra is a fiatalok nevelése, versenyeztetése.”

Nagyon sok a tehetséges fiatal: Jakub Rozmuš, Bukor Gábor, Branislav Lančarič, Ambrus Bence, Trestyánszki Denisz, Forgách Nina és Rebeka, Valacsay Anna és Martina Pošvancová. „Bízom benne, hogy ők a következő vívónemzedék válogatott versenyzői, és eredményeik nem lesznek rosszabbak, mint elődeikéi” – fűzi hozzá a vezetőedző.

Nagy József örül, hogy ígéretesen alakul a somorjai vívás jövője. - A szerző felvétele

Eb után, vb nélkül

Erős a kadettcsapatuk is, még egy évet ebben a korosztályban vívhatnak a fiúk. Fazekas Árpád Halléban és Varsóban, György Bendegúz Manchesterben volt az Európa-kupa nyolcas döntőjében. Remélik, a jövő szezonban Pirk Ákos is csatlakozik hozzájuk. A minap volt a horvátországi Porečben a kadett- és junior-Eb: a somorjaiakból álló szlovák csapat 21-ből 13. lett, egyéniben György Bendegúz volt a legjobb: 20. helyen végzett 30 ország 102 tőrözője között, ami figyelemreméltó a vívónagyhatalmak árnyékában. Már elsőéves juniorként jutott ki Sármány Zoltán Porečbe, ahol 49. lett.

Április elején lett volna Salt Lake Cityben a két korosztály világbajnoksága, a szlovák csapatba szinte csak somorjaiakat neveztek: Boda Barbarát, Cséfalvay Rebekát (kadett lányok), Fazekas Árpádot, György Bendegúzt, Leopold Kuchtát (kadett fiúk) és Sármány Zoltánt (junior fiúk). Rajtuk kívül Szlovákia színeiben csak az Olaszországban élő Gaia Canucci rajtolt volna junior női tőrben, tudtam meg Nagy Józseftől, aki egyben a válogatott edzője is. Időközben a koronavírus az ő számításaikat is keresztülhúzta.

Nagy József nem feledkezett meg egyetlen felnőtt női tőrözőjükről sem. A bacsfai Bittera Kitti már második éve Budapesten edz az elitklubnak számító Honvédban. „Nagyon nehéz a menedzselése, de edzőtárs nélkül nem volt más választásunk. Jelenleg 103. a Világkupában, és a zónaközi olimpiai selejtezőre készül. Oda csak azok az országok küldenek vívót, ahonnan még nincs olimpiai induló. Csupán ennek a győztese utazhat Tokióba, s a végső elsőségre legalább tizenöten esélyesek. Mi Kittinek szorítunk” – bizakodik búcsúzóul a vezetőedző.

Mivel a tokiói olimpiát jövőre halasztották, még kérdéses, mikor lesz a selejtező.