Slovan: a minimumból a maximum

A pozsonyiaktól a meccs előtt betegség miatt kiesett ifj. Vladimír Weiss. A csapatkapitány volt a Slovan eddigi egyetlen gólszerzője a BL-selejtezőben (3 találat a Hesperange elleni két mérkőzésen), mellé most feliratkozott Zuberu Sharani. A DAC-ot is megjárt játékos az 53. percben egy beívelt szabadrúgást fejelt a bosnyákok kapujába. A találatot még hosszasan elemezték a VAR-szobában, mivel az ismétlések alapján is úgy tűnt, a ghánai szélső erősen támaszkodott a Zrinjski védőjére a fejesnél. Végül azonban a játékvezető megadta a gólt, ami utóbb győztes találatnak bizonyult. A Slovan ezt leszámítva nem sokat mutatott az óriási hőségben, inkább az égszínkékek kapusának, Borjannak volt több dolga. A kanadai színeket képviselő hálóőr minden veszélyesebb szituációt megoldott, s mivel a slusszpoén elmaradt – a pozsonyi Lovat szépségdíjas lövését Maric szögletre tornázta a legvégén –, a Slovan nagyot lépett a továbbjutás felé 1:0-s győzelmével.

„Az eredmény kitűnő számunkra, megküzdöttünk érte. Ellenfelünk főleg beívelésekkel okozott zavart a védelmünkben. Nálunk Vlado hiányzott, a bosnyákoknál Bilbija nem vállalhatta a teljes meccset. Ezeket a találkozókat nem szépségre játsszák – értékelt id. Vladimír Weiss, a Slovan vezetőedzője. – A szünet után feljavultunk az összjátékban. Vártuk, mit lépnek a hazaiak, de hátul nem volt gond. Sharaninak nagyon jó a súlypontemelkedése, gyors és dinamikus. Akkor is játszott volna, ha Vladko nem betegszik meg.”

A szakember hozzátette, fia a meccs reggelére belázasodott, rázta a hideg, de ő maga is azt érezte délelőtt egy pillanatban, hogy összeesik. „Nagyon meleg és nehéz volt a levegő, de a körülmények ugyanúgy a hazaiaknak is megnehezítették a dolgát” – jegyezte meg Weiss.

A védő Lukáš Pauschek is elmondta, teljesen kifacsartnak érzi magát a 90 perc után: „Nagyon nehéz meccs volt. Kevés helyzetünk volt, így annál értékesebb a siker.” Borjan kapus pedig – Weiss-szel egyetemben – a védekező játékosaikat dicsérte. „Büszke vagyok rájuk, önfeláldozóak voltak. A védelemben fantasztikus teljesítményt nyújtottunk” – summázott a Crvena zvezda korábbi hálóőre.

A visszavágót kedden rendezik Pozsonyban.