Simon Petra: „Reméljük, szép nyarunk lesz Párizsban”

Simon Petrán nem érződött, hogy nincs még sok rutinja az ilyen téttel bíró mérkőzéseken. Ráadásul a csapattársakon sem látszott, hogy másképpen bánnának a Ferencváros irányítójával, egészen az utolsó pillanatig. Az ünneplés végén ugyanis az FTC fotósa szeretett volna egy közös képet készíteni a zöld-fehér játékosokkal és a párizsi repülőjegyet szimbolizáló táblával. Utóbbi akkor már az öltözőben volt, amiért Janurik Kingáék természetesen a legifjabbat küldték be, majd viccesen gyorsabb futásra is ösztönözték társukat.

„Próbáltunk ma is úgy kijönni a pályára, hogy ne legyen rajtunk nyomás, csak csináljuk azt, amit pénteken is, élvezzük a játékot és a megbeszéltek alapján cselekedjünk. Az utolsó percekben már mindenki elkezdte élvezni és örömjátékot nyújtottunk. Próbáltunk persze végig koncentráltak maradni, minél gyorsabban visszarendeződni, hiszen az volt az egyetlen esélyük, ha gyorsan ránk hozzák a labdát és megpróbálják erőltetni a lerohanásokat, de végig nagyon stabilak voltunk elöl és hátul is. Nagyon boldog vagyok. Nem számítottam ilyen nagyarányú győzelemre, de mikor már az első félidő közepéhez, végéhez érkeztünk, éreztem, hogy kézben tudjuk tartani a meccset. Nem volt kérdés, hogy ma ki fog győzni és hogy ott leszünk az olimpián. Mindenkinek a szeme előtt ez lebegett. Reméljük, szép nyarunk lesz Párizsban” – foglalta össze a találkozót a három olimpiai selejtezőn 9 lövésből 9 gólt jegyző Simon.