Sergio Ramos távozása a Real Madridtól talán még soha nem volt ennyire valóságos

Január 5-én a Marca sportnapilap közölte a hírt, miszerint távolabb került egymástól a Real Madrid és Sergio Ramos a csapatkapitány szerződéshosszabbítása ügyében. A hírek szerint a klub vagy plusz egy évet kínálna a 34 éves játékosnak a jelenlegi fizetése megtartásával, vagy plusz két évet, de ebben az esetben a fizetését tíz százalékkal csökkentené. Ramos természetesen hallani sem akar a csökkentésről, és legalább kétéves szerződést szeretne. Mindezek tetejében, a Chiringuito tévéműsorban egy olyan párbeszédet is megszellőztettek, amely – feltételezések szerint – Ramos és Florentino Pérez között zajlott le, és amelyben a játékos kiemeli, hogy a Paris Saint-Germain tárt karokkal várja Párizsban, ahol vele és Lionel Messivel szupercsapat épülhet fel. Tény, Ramos és Pérez kapcsolata a szerződéshosszabbítások kapcsán már többször feszültté vált; 2015-ben Ramos a Manchester Uniteddel kacsintott össze, 2019-ben pedig egy állítólagos kínai ajánlattal borzolta Pérez idegeit.



Fél év maradt Ramos szerződéséből

„Ha te lennél a Real Madrid elnöke, elengednéd Sergio Ramost ingyen?” – szegezte oda a kérdést egy újságíró Ramosnak 2019 májusában. Rövid szünet után széles mosoly kíséretében jött a válasz. „Nem. Én életre szóló szerződést ajánlanék neki Madridban.” A Real Madrid elnökét azonban Florentino Péreznek hívják, aki 18 hónappal később nem tud egyezségre jutni játékosával. Ramos szerződése a nyáron lejár, így a csapatkapitány – aki 667 meccset játszott a klub színeiben, és 22 trófeát nyert – július elsejével ingyen mehet Madridból. A legtöbben persze ügyet sem vetnek a dologra – volt már rá példa, hogy Ramos a távozás határán volt, aztán mégis maradt. Még most is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a feleknek végül sikerül megegyezniük a szerződéshosszabbításról, és Ramos folytatja Madridban. Ez a jelenlegi helyzet azonban távolról sem olyan, mint a korábbiak, már csak a jogi szempontok miatt sem.

Ramoson kívül Lucas Vázquez és Luka Modric szerződése is a vége felé közelít, és eddig még nekik sem sikerült megállapodniuk a hosszabbításról. Modric szerződésével valószínűleg nem lesz gond, Vázquez azonban visszadobta az első ajánlatot. Egy biztos: Zinédine Zidane vezetőedző azt szeretné, ha mindegyikőjük maradna. „Mindenki számára az lenne a legjobb, ha mielőbb rendeződne a játékosok szerződéshosszabbítási ügye.” Normális esetben a 30 év feletti játékosoknak egyéves szerződést ajánlanak, de a Real Madridtól érkező hírek szerint Ramosnak kétéves szerződést kínáltak, a fizetését pedig ugyanúgy 12 és 13 millió euró között tartanák, ahogy eddig. A Ramos közvetlen környezetéből érkező hírek szerint viszont szó sincs erről, és egyelőre nem futott be megfelelő ajánlat a klub részéről, ami felveti a gyanút, hogy a Realnak többé már nincs szüksége a csapatkapitányára. Ramos állítólag a 2020-as év utolsó napjaiban a csapat szálláshelyén már közölte is Florentino Pérezzel, hogy január elsejétől meg fogja hallgatni más klubok ajánlatát.

Toni Kroos túl a 300. meccsén Toni Kroos az Osasuna ellen 0–0-s döntetlennel végződő bajnokin játszotta a 300. meccsét a Real Madrid színeiben. A német középpályás 2014-ben igazolt a Realhoz, amellyel azóta két spanyol bajnoki címet és három Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A 31 éves Kroos összesen száz gólban vállalt szerepet, 30-at ő maga szerzett, 70-szer pedig a gólpasszt adta. Mindegy, hogy Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Zinédine Zidane, Julen Lopetegui vagy Santiago Solari volt a Real Madrid vezetőedzője, Kroos mindegyiküknél alapembernek számított. Az évek során ő volt a Real egyik legmegbízhatóbb embere, a teljesítménye mindig kiegyensúlyozott volt, és a sérülések is elkerülték. Kroos január 4-én töltötte a 31. életévét, jelenleg 2023. június 30-ig köti szerződés a klubhoz.

Ramos és Pérez már többször összezördült

Azon a napon, amikor Ramos azt nyilatkozta, hogy életre szóló szerződést ajánlana magának, a játékos azt is elmondta, hogy „apa-fiú” kapcsolat van közte és Pérez között. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy Pérez mindig is „speciális figyelemben” részesítette őt. Ramos azonban hozzátette azt is, hogy voltak pillanatok, amikor úgy érezte, nem bánnak vele kellő tisztelettel. „De hát melyik fiú nem vitatkozik az apjával?” – intézte el a dolgot akkor. Ez volt az a nap, amikor egy újabb hosszas procedúra végén Ramos hivatalosan is pontot tett szerződéshosszabbítási ügyére. A 2018/2019-es szezon elején, az Ajax elleni hazai Bajnokok Ligája-meccset követően ugyanis volt egy kisebb összezördülés közte és Pérez között. „Fizess, vagy elmegyek” – jelentette ki Ramos. Nem sokkal később kérte a Realt, hogy engedje őt el Kínába, de Pérez megakadályozta a klubváltását, ahogy 2015-ben is megakadályozta, hogy Ramos a Manchester Unitedhez igazoljon. 2015-ben Ramos távozása nagyon is valóságos volt. Csakhogy a Real Madrid éppen akkor veszítette el csapatkapitányát, Iker Casillast, ezért Pérez nem engedhetett meg magának egy újabb blamát. Így amikor Ramos teljes elhatározásban, távozásra készen odaállított az elnök elé, Pérez – nyomás alatt ugyan, de a dominanciáját érvényesítve – nem engedte el játékosát. A két fél órákon át tárgyalt egymással négyszemközt – José Ángel Sánchezt, a Real Madrid általános igazgatóját és René Ramost, Ramos testvérét és ügynökét sem engedték be az irodába – egy nem éppen oldott hangulatú találkozó keretében, ahol elhangoztak ígéretek és fenyegetőzések, melyek végén Pérez mondta ki a döntő szót, ami a „nem” volt. Pérez egyszerűen nem engedhetett meg magának akkora presztízsveszteséget, hogy Casillas után Ramost is elveszítse. Ramos végül hátralépett egyet, és a saját maga érdekében maradt, majd később hosszabbított a klubbal. Persze ő is jól jött ki a dologból; azért, hogy csöndben maradjon és ne csináljon nyilvános cirkuszt, Péreznek meg kellett dupláznia a csapatkapitány fizetését.



Ramos kiérdemelte, hogy szabadon dönthessen

Ramos már 34 éves, de a helyzet az, hogy meghatározóbb, mint valaha. Valószínűleg nem volt nála jobb csapatkapitány a Real Madrid történetében, aki ennyire jól szimbolizálta volna, amit ez a klub képvisel. Egy tekintélyes vezető, egy igazi győztes, aki mindenki másnál hatalmasabb a Real intézményes rendszerében, Pérezt leszámítva. Ramos számtalan döntőben vezette győzelemre a Realt, csapakapitányaként két La Liga- és három Bajnokok Ligája-trófeát emelt a magasba. Új szerződése azonban továbbra sincs. A megoldást egy újabb hosszú privát beszélgetés jelentheti a klubelnökkel, anélkül, hogy bárki más részt venne a tárgyalásban. Ramos elmondása szerint ugyanis az ellentétet néha a körülmények szülik: a politika, a klubra nehezedő nyomás és az állandó kavarás. Ezek a külső tényezők most is megvannak – a világ legnagyobb klubja esetében megkerülhetetlenek –, a különbség annyi, hogy a helyzet odáig eszkalálódott, ameddig korábban soha: az utolsó hat hónapig. Ebben a hat hónapban minden bizonnyal két hatalmas, tekintélyt parancsoló karakter áll majd szemben egymással, akik a frontvonalban vívják harcukat.

Ahogy fentebb is írtuk, a 30 év feletti játékosok egyéves szerződést kapnak Madridban. Ramos kiérdemelte, hogy többet kapjon. Nemcsak azért, amit korábban elért, hanem azért is, mert még mindig a csapat legfontosabb játékosa. Jogot szerzett arra, hogy megfelelő ajánlatot kapjon a klubjától, ahogy arra is, hogy meghallgasson másokat. Hogy ezek között lesz-e olyan ajánlat, amely a jelenlegi gazdasági megszorításokkal működő világban vetekedhet a Realéval, más kérdés. Az biztos, hogy Ramos és Pérez a következő időszakban mindent bele fog adni, hogy megnyerje a háborút, de megannyi év és huzakodás után az az ember érzése, hogy csak az elkerülhetetlent próbálják elodázni. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a vége, de a már sokat emlegetett 2019. májusi interjújában Ramos felvetett még egy lehetséges opciót, ami minden bizonnyal megoldást jelentene a helyzetre. „Ingyen is játszanék a Realért” – jelentette ki a csapatkapitány, ami mindent elárul arról, hogy hogyan viszonyul élete klubjához. Ha az elnök és a játékos kapcsolata menthetetlen, akkor jobb, ha Pérez a kisebbik rosszat választja, és elengedi Ramost, ahelyett, hogy a játékoson túl magára haragítja az öltözőt és a szurkolókat is.