Schnell Zemplén-kupa: Remák az élmezőnyben

A Borsod–Abaúj–Zemplén vármegyei Szerencsen, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában a térség legjobb sakkozói mellett Felső-Bodrogköz egyedüli képviselőjeként ült a sakktábla mögé. A 2x5 percig tartó, svájci rendszerben zajlott párharcokba 37-en kapcsolódtak be. Remák 17. kiemeltként vett részt a versenyen, amelynek gyakori résztvevőjeként többnyire a mezőny első felében végzett. Az idei, kilencfordulós megmérettetésről, szerepléséről a következőket nyilatkozta lapunknak: „Jól kezdtem, hiszen az első négy fordulóból hármat megnyertem, a következőkben viszont csak két partiban voltam jobb vetélytársaimnál. A mérkőzések közül kiemelném a tornagyőztes Inges Zénó és a 2. kiemelt Kovács Tamás elleni csatát, amelyeket végül szoros küzdelemben veszítettem el. Az erős mezőnyben most is helytálltam. Ismét értékes tapasztalatokat gyűjtöttem be, s ezekkel élni is szeretnék a jövőben. És ami még fontos számomra a kiváló szervezés és vendéglátás mellett, az a sakkbaráti kapcsolatok erősítése.”

Remák az októberi bajnoki rajt előtt még 1-2 tornán indul a felkészülés részeként.