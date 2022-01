Schäfer: Fiola Attilánál a legjobb helyen lesz a díj

2021-ben az év sportpillanatának Fiola Attila a Puskás Arénában a világbajnok franciáknak lőtt Európa-bajnoki gólját választották. Miután a díjazott karanténban volt, Schäfer András ugrott be helyette a díjátadóra. A DAC középpályását az esemény után kérdeztük.

Fiola Attila góljánál 60 ezer ember volt jelen a Puskás Arénában, most néhány száz a díjátadón a Nemzeti Színházban. Hogy érzi magát itt egy futballista?

Ez nekem is egy új élmény volt, nagyon jól éreztem magam. Csodálatos eredményeket elérő, kiemelkedő sportemberek vettek körül egy ünnepi helyszínen. Izgultam egy kicsit, hogy mit fogok mondani a díj átvétele után. Mondtam is Attilának, hogy remélem nem ő nyeri, mert akkor nem kell beszédet mondanom. Komolyra fordítva a szót, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy eljöhettem egy ilyen gálára és én vehettem át a díjat. Köszönöm neki is ezt a lehetőséget és gratulálok az elismeréshez.

Csipes Tamarának is megköszönte, hogy oldottá tette a hangulatot a beszédével.

Igen, egészen odáig izgultam. Onnantól már úgy voltam vele, hogy jó, akkor én is beszélhetek egy kicsit lazábban. A mély hangvételű mondatokban nem vagyok olyan jó.

Nem gondolkodott rajta, hogy akár a müncheni fejesgólja is ott lehetett volna a legjobb háromnak jelölt pillanat között?

Úgy gondolom, hogy Attila jobban megérdemelte ezt. Az előző Európa-bajnokságon gyorsan megsérült és nem élhette át a többiekkel a pályán azt a továbbjutást. Ezért is úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került ez a díj.

Az előző év tavaszán még nem volt stabil helye a válogatottban, csak a kispadig jutott a lengyelek elleni vb-selejtezőn, de Kalmár és Szoboszlai sérülése után meghálálta Marco Rossi bizalmát.

Van akinek balszerencséje volt tavaly, nekem pedig ez volt a szerencsém, hogy megkapjam a lehetőséget. Soha nem kívánnék senkinek ilyet, de ha így alakult, megragadtam az esélyt. Szerintem akkor lesz a legjobb a nemzeti tizenegy, ha mindenki egészséges lesz és mindenki visszajön a csapatba.

A Fortuna Liga után a világ legjobbjai ellen kellett játszania az Európa-bajnokságon. Lehet erre külön készülni?

Szerencsés volt a helyzetem, hiszen három hetem volt felkészülni az Eb-re és az ott ránk váró világhírű ellenfelekre. Az edzőtáborban sokat dolgoztunk, együtt voltunk a többiekkel és fel tudtam venni a nemzetközi ritmust fizikailag és mentálisan is. Ez által kicsit könnyebb volt, mintha azonnal bedodtak volna a mély vízbe. Teljesen más a világbajnok ellen játszani, mint egy szlovák ligameccsen pályára lépni. Minden tiszteletem a DAC-é, de hatalmas a különbség. Ezért is szép, hogy viszonylag jól szerepeltünk az Eb-n.

Schäfer és az Év Sportpillanata díj. Fotó: Somogyi Tibor

A több tízezer szurkoló után Dunaszerdahelyen alig engedtek be nézőket a stadionba az ősz folyamán. Ez is egy erős voltás volt?

Itt van a legnagyobb különbség. Arra nehéz igazán fejben felkészülni, hogy 60 ezer ember után zárt kapuk mögött kell tétmeccset játszani. Persze erről is szól, hogy fel tudjuk dolgozni, hogy nem mindig lesznek olyanok a körülmények, mint a portugálok vagy a franciák ellen. Nekünk így is a lehető legjobban kell tudni teljesíteni, ami nem mindig könnyű.

A díjátadó gála miatt nem volt ott Dunaszerdahelyen az évkezdő edzésen. Könnyen elengedték?

Beszéltem az edzővel és mondta, hogy nyugodtan menjek el a díjátadóra, mert az első három napban többnyire teszteket fogunk csinálni, amiket be tudok pótolni. Köszönöm neki, hogy így állt hozzá, mert hatalmas élménnyel gazdagodtam. A társakkal holnap reggel már találkozok, úgyhogy annyira azért nem hiányoztak.

A nyáron többször szóba került, hogy egy erősebb csapathoz szerződhet, ami végül nem jött össze, pedig volt konkrét megkeresés is. Bánja, hogy így alakult?

Jól érzem magam a DAC-nál. Nagyon szeretem a klubot és nagyon sokat köszönhetek neki, így továbbra is a maximumot nyújtom. Nem rajtam múlt az átigazolás, így nem egy kihagyott lehetőségként gondolok erre. Sok tényező kell, hogy egy klubváltás létrejöjjön. Amíg nincs meg minden összetevő, addig nekem a jelenlegi csapatomban kell a lehető legjobb teljesítményt nyújtanom.

A szurkolókat most leginkább az érdekli, hogy tavasszal is sárga-kékben láthatjuk-e?

Erre nem lehet semmi biztosat mondani. Jelenleg még a DAC mezében focizom, de ez olyan dolog, ami egy óra alatt is változhat. Mindig a játékos tudja meg utoljára a fejleményeket, így én sem tudom még hol fogok tavasszal játszani.