Šatka utolsó percben lőtt góljával győzött a DAC

650 vendégdrukker



Az eltiltott Bayo nélkül lépett pályára – helyette az ukrán szélső, Tretyakov került a kezdőbe – a DAC az utóbb hat bajnoki mérkőzésén veretlen szerediek ellen. Hatszázötven vendégdrukker kísérte el a csapatot Nyitrára, a szurkolók ezúttal is kitettek magukért, tizenkettedik játékosként segítették a csapatot. Egyébként összesen 1012 néző váltott jegyet az összecsapásra…



Kalmárra vadásztak



Agresszív, helyenként durva focit játszik az újonc, így volt ez szombaton is. Minden párharc kemény volt, nem csoda, hogy paprikás volt a hangulat a játéktéren. Kalmár Zsolt kapta a legtöbbet, jellemző, hogy az első negyedóra végén Michalík a fél pályáig előrejött, hogy megrúgja a DAC karmesterét. Persze, a vendégek sem maradtak adósok a belemenésekkel, így Marhefka bíró a szünetig hat sárga lapot – hármat ide, hármat oda – osztott ki.



Fölényben futballoztak a sárga-kékek, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni – a 12. percben Kalmár mesteri passza után Šatka elől szedte fel a labdát Penksa –, a szünetig mindössze egyszer találták el a kaput, Kalmár 30 méteres szabadrúgása nem okozott gondot a korábban Dunaszerdahelyen védő Penksának. A DAC a nehéz talajú pályán nem boldogult a nagy elánnal küzdő, rombolásra építő szerediekkel, akik azonban minden lehetőséget kihasználtak a gyors kontrákra. A vendéglátók közül Ulrich volt a legveszélyesebb, két lövése nem sokkal kerülte el Jedlička kapuját.



A fordulást követően is a küzdelem dominált, egyik csapat sem tudott komoly helyzetet kialakítani. A 62. percben Kalmár Vida Kristophert ugratta ki, akit a tizenhatosnál lerántottak, Kalmár a szabadrúgást a sorfalba vágta. Jedlička sem unatkozott, előbb Hučko, majd Ulrich tette próbára, ám a cseh kapus mindkétszer szögletre öklözte a labdát.



Röpködtek a sárgák



A meccs hajrájában még idegesebb lett a légkör a pályán, a játékvezető újabb négy sárga lapot osztott ki, egyet műesésért Morongnak, aki a tizenhatoson belül eljátszotta a nagy halált. A 87. percben Hučko 5 méteres fejese nem sokkal kerülte el Jedlička kapuját. Amikor már szinte mindenki elkönyvelte a gól nélküli eredményt, megszületett a DAC győztes találata: Kalmár előre ívelt szabadrúgását kifejelték a hazai védők, Vida Kristopher lecsapott a labdára, és Tretyakovot szöktette, akinek a bal oldali beadása után Šatka Venturát megelőzve közelről a kapuba perdítette a labdát – 0:1.

Boldog a gólszerző



„Nagyon örülök a gólnak, hiszen ez volt pályafutásom eddigi legfontosabb találata. Az igazat megvallva, Kalmár pontrúgása után nem volt erőm visszafutni, csak ezért maradtam elöl. Az orvosok nem engednek fogvédő nélkül játszani, úgy pedig nagyon nehéz lélegezni. Magam is meglepődtem, hogy eléggé üresen állok az ötösön, szerencsére nem tétováztam, és sikerült megelőznöm a hazaiak védőjét. Rendkívül nehéz időszakon vagyok túl, nagyon jókor jött ez a találat – mondta lapunknak Ľubomír Šatka. – Tudtuk, hogy nagyon rázós meccs lesz a szerediek elleni, hiszen az újonc rendkívül agresszíven, helyenként durván futballozik. A pálya talaja sem volt a legjobb, így a küzdelmes meccsen nem tudtuk a megszokott, technikás játékunkat nyújtani. Zsolnán a legutolsó pillanatban kaptuk az egyenlítő gólt, most találatunk után sokkal taktikusabban futballoztunk, és megőriztük az előnyünket.”



Šatka elárulta, hogy nem szeret jobbhátvédet játszani, és az sincs kizárva, hogy a télen távozik a DAC-tól. „Még másfél éves szerződés köt a sárga-kékekhez, ám a megállapodásomban szerepel a kivásárlási áram. Nyáron több konkrét ajánlatom volt, a Vidi is megkeresett, ám akkor a maradás mellett döntöttem” – szögezte le Šatka.



Hatalmas ünneplés



„Nem érdemeltünk vereséget, hiszen több lehetőségünk volt, mint a vendégeknek. Sajnos, az utolsó percben elméláztunk, és nagy árat fizettünk a védelmi hibáért. A játékvezető több esetben is megkárosított bennünket” – jelentette ki Jozef Menich, a szerediek középső védője.

Hatalmas ünneplés volt a mérkőzés után, a DAC-szurkolók nagy ovációval köszöntötték a játékosokat és a szakmai stáb tagjait. Egy ideig eltartott, míg a futballisták az öltözőbe értek.

Hyballa elégedett



„Nagyon nehéz mérkőzés volt. Ma nem tudtunk a saját stílusunkban futballozni, mert a szerediek nem engedtek kibontakozni bennünket. A középpályán az átadásaink nem voltak rendben. Kemény, harcias játékot láttunk, mindent megtettünk a győzelemért, szerencsével, de begyűjtöttük a három pontot – értékelt Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője. – Nyáron érkeztünk a klubhoz, s az új tréner mindig új filozófiát képvisel. Ezt meg kellett szokniuk a játékosoknak, s az ősz folyamán sokat változott a stílusunk. A 18 lejátszott bajnokin 15-ször a 4-3-3-as formációt alkalmaztuk. Játszani akartuk a futballt, igyekeztünk belevinni a játékunkba a gegenpressinget. Néhány őszi mérkőzésünk nagyon jó reklám volt a szlovák futballnak, tehetséges játékosaink közül sokan a válogatottig is eljutottak. A játékospiacot folyamatosan pásztázzuk, de hogy kik az új kiszemeltjeink, az egyelőre maradjon titok. Több játékosunk iránt is érdeklődnek, majd meglátjuk, mit hoz az átigazolási időszak. Mi azonban bízunk ebben a csapatban, amely remek munkát végzett az ősszel. 38 pontunk van, a második helyen állunk, mindez klubrekordnak számít. Rendkívül büszke vagyok a játékosaimra, a szurkolóinknak pedig hatalmas köszönet a buzdításért, ma is elképesztőek voltak!”



Stromšík csalódott



„Tudtuk, hogy a DAC milyen játékerőt képvisel. Küzdöttünk, igyekeztünk kiharcolni a győzelmet, és biztos, hogy nem érdemeltünk vereséget. A játékvezető néhány ítéletét érthetetlennek tartom, de bővebben ezt nem kommentálom – mondta Karel Stromšík, a szerediek cseh szakvezetője. – Újoncok vagyunk az élvonalban, meg kell fizetnünk a tanulópénzt, de remélem, hogy a téli szünetben erősödni fogunk, tavasszal pedig jobb eredmények elérésére is képesek leszünk. Új igazolásokról egyelőre nem szeretnék beszélni.”

A DAC január 12-én kezdi meg a felkészülést.