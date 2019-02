Šatan: A fiatalok frissességet hozhatnak

A szlovák keretben ismét ott van a Tipsport Liga harmadik legponterősebb játékosa Michal Chovan, aki egyben a szlovák bajnokság asszisztkirálya is. „Nagyon örülök, hogy itt lehetek, már nagyon vártam ezt a tornát. Szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani” – mondta a zólyomiak támadója.

Az orosz olimpia válogatottal a világbajnoki felkészülés során már kétszer játszottak a szlovákok, mindkét meccset 2:1-re elvesztették.

A keretben vannak rutinos játékosok, mint Michal Sersen, Julius Hudáček vagy Rastislav Špirko, de esélyt kapnak a fiatal tehetségek is. Az U20-as keretből meghívót kapott Martin Fehérváry és Adam Liška, az utóbbinak ez lehet az első fellépése a válogatott mezben. „Gyerekkoromban mindig erről álmodtam, hogy egyszer a válogatottat fogom képviselni. Megkaptam az esélyt, most szeretném megmutatni, hogy teljes értékű tagja is tudok lenni a csapatnak, és szeretnék megharcolni a vb-szereplésért” – nyilatkozta bizakodóan a Slovan fiatal támadója, Adam Liška.

„A fiatal koruk ellenére épp annyi esélyük van, hogy bekerüljenek a világbajnokságon szereplő keretbe, mint a többieknek. Kevesebb tapasztalatuk van ugyan, de bízom benne, hogy frissességet hoznak a csapatba. Az U20-as vb-n már megmutatták, hogy kemény, férfias hokit játszanak. Nem véletlen, hogy itt vannak” – szögezte le Miroslav Šatan, a válogatott főmenedzsere.

Pénteken 18 órától az orosz olimpia válogatott játszik a fehérorosz együttessel, szombaton pedig a Szlovákia–Oroszország (16.00) meccsel zárul a torna.