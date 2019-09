Saláta iránt a DVTK és a Haladás érdeklődik

„Már rendes edzésmunkát végzek, a kondíciómat már úgy érzem, hogy visszaszereztem – mondta a 34 éves labdarúgó lapunknak. – Két hete pedig már labdás tréningeket is végzek Párkány csapatával. Október 10-én megyek kivizsgálásra ahhoz az orvoshoz, aki a műtétemet is végezte. Már csak az ő belegyezése hiányzik ahhoz, hogy újra játékra alkalmas legyek.”

Az elmúlt napokban a DVTK érdeklődéséről lehetett hallani, amit a játékos is megerősített. „Igen, igaz, hogy érdeklődik irántam a Diósgyőr. Még szeptemberben a válogatott szünet alatt kerestek meg. Egyelőre azonban konkrét megegyezés nem történt. A menedzseremen keresztül folyamatosan kapcsolatba vagyunk, október 10-e után meglátjuk, mi lesz” – szögezte le Saláta, aki azt is elmondta, hogy a DVTK-án kívül a szombathelyi Haladás is megkereste, ám konkrét dolgokról velük is csak a kivizsgálás után fog tárgyalni.