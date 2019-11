Rossi a walesi meccs előtt: „Legyetek oroszlánok a sárkányok ellen!”

Ahogy az Uruguay elleni 2:1-re elvesztett felkészülési meccs után, a walesi meccset megelőző sajtótájékoztatón is arról beszélt Marco Rossi, hogy nagyon fontos lesz jól kezdeni a meccset. „Hasonló lesz a hangulat, mint Horvátországban, a walesi közönség nagyon hangos lesz. De nem a szurkolók játszanak, ők csak biztathatnak, minket vagy az ellenfelet. Nem kezdhetünk olyan rosszul, mint a horvátok vagy az uruguayiak ellen. A horvátok elleni találkozót kivéve kiegyenlített mérkőzéseket játszottunk a selejtezősorozatban, és remélem, most is szervezettek leszünk” – jegyezte meg az olasz szakvezető.

Jamesnek nem szabad területet hagyni

A védelem Willi Orbán és Kádár sérülése, valamint Korhut Mihály eltiltása miatt olyan összeállításban fog pályára lépni, mint még soha, a hátvédsor bal oldalán bizonyára az Uruguay ellen bemutatkozó Nagy Zsolt kap majd helyet.

„Papíron a védelemben gondjaink lehetnek, de ne felejtsük el, hogy a horvátországi mérkőzés előtt a középpálya miatt aggódtunk… Akkor olyan játékosoknak kellett megállítaniuk Modricot, Rakiticot és Brozovicot, akik nemhogy nem játszottak, de jóformán nem is edzettek együtt korábban. De végül nem a középpályásokon, hanem a védőkön ment el az a meccs. Úgyhogy most sem panaszkodhatunk a kialakult helyzet miatt, ragaszkodnunk kell a terveinkhez, és szervezett játékkal sikeresek lehetünk – felelte Rossi a kérdésünkre, melyik formáció dönthet kedden este a Cardiff City Stadiumban. – Támadásban a walesiek kiváló minőséget képviselnek, Bale, Williams, Moore és James is nagyszerű futballisták. Jamesről már sokszor elmondtam, hogy nem láttam még ilyen gyors játékost, talán csak Mbappé hasonlítható hozzá.”

Rossi hozzátette, kulcsfontosságú lesz, hogy ne hagyjanak szabad területeket a James előtt, mert a sebességével nehéz felvenni a versenyt, és semlegesíteni kell a walesiek másik alternatíváját is, a Moore-ra előreívelt labdákat, mert a Wigan támadója testfelépítéséből is adódóan az esetek 90 százalékában meg tudja tartani a labdát, és veszélyes helyzeteket alakít ki.

Nagy Ádám cukkolni akarja a klubtársát

Nagy Ádám, a Bristol City középpályása már tudja, milyen érzés három pontot elvinni a cardiffi stadionból – klubcsapata egy hete 1:0-ra győzött a Cardiff City otthonában. „Beszéltünk erről a csapattársakkal, hogy pont a válogatottság előtt itt játszottam a klubcsapatommal, és sikerült 1:0-ra nyerni. Hatalmas kulisszatitkokat nem tudtam a srácoknak mondani. Az, hogy egyszer már játszottam itt, nem jelent annyi előnyt. Örülök, hogy már tudtam egy meccset játszani a sérülésem után, ez kellett nekem, a lelkemnek is, és ahhoz is, hogy a szövetségi kapitány is bátrabban nyúljon hozzám, mert a sérülésem már a múlté. Nagyon remélem, hogy a holnap este után hosszú hetekig tudom a majd csapattársam, a walesi válogatott Ashley Williams orra alá dörgölni, hogy mi jutottunk tovább” – fogalmazott Nagy Ádám.

Rossi szerint a szervezettség lesz a kulcs (Somogyi Tibor felvétele)

Rossi nem fogadna döntetlenre

A meccs előtti képlet egyszerű: ha a magyarok nyernek, ott vannak az Eb-n. Ha a walesiek nyernek, akkor ők jutnak ki a tornára. Egy döntetlen azonban a szlovákoknak kedvezhet, ha közben a papírformának megfelelően legyőzik Nagyszombatban Szlovákiát. Ha viszont a szlovákok botlanának, a magyaroknak egy döntetlen is egyenes ági Eb-részvételt érne.

Nagy Ádám elismerte, ez a téma is felmerült a játékosok között. „Felhívtuk egymás figyelmét, hogy a mérkőzés előtti hangolódásunk során ezzel már nem szabad foglalkoznunk. Egy közös célunk van, hogy megnyerjük a meccset. Ez az egyedüli olyan helyzet, amikor nem kell tovább számolgatnunk, egy másik nemzet sikertelenségéért imádkoznunk. Kimegyünk, megszerezzük a három pontot, és kijutottunk. A saját kezünkben van a sorsunk, és reméljük, mi is fogjuk eldönteni a sorsunkat” – szögezte le a középpályás.

Rossi a diplomáciai érzékét félretéve kijelentette: „Nem szeretnék egy döntetlennel esélyt adni Szlovákiának a továbbjutásra. És szerintem nem is lesz döntetlen a mi meccsünk. Mindent megteszünk a győzelemért, és biztos vagyok benne, hogy Wales is így tesz majd. Egy fontot sem tennék a döntetlenre!”

Nem kell extra motiváció

A téttel a csapat és a szövetségi kapitány is tisztában van. „Az egész csapat nevében mondhatom, hogy tudjuk, micsoda felelősség nyugszik a vállunkon. Tudjuk, milyen rég tudtunk egyenes ágon kijutni az Eb-re. Nem kell senkinek semmilyen extra motiváció, úgy érezzük, hogy egész Magyarországért játszunk. Egy hatalmas siker küszöbén állunk” – mondta Nagy Ádám, megjegyezve, hogy a „vigaszág”, azaz a Nemzetek Ligáján keresztüli pótselejtező jelent némi megnyugvást a gárdának, de erre gondolni sem akarnak.

Marco Rossi pedig elmagyarázta a walesi sajtó képviselőinek, az Eb-részvétel a szó szoros értelmében megváltoztathatja a magyar játékosok életét. „Nem lesz szükség speciális motivációs beszédre. Mindenki pontosan tudja, milyen fontos ez a meccs, és azt is, mekkora erőfeszítésre képesek a brit játékosok a pályán – hangsúlyozta a szövetségi kapitány. – Úgyhogy csak annyit mondok nekik, hogy ha a walesiek sárkányok, akkor ők legyenek oroszlánok, és majd meglátjuk, ki fog győzni!”