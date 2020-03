Rengeteg meccsnek kell pótidőpontot találni

Fortuna Liga, Tipsport Liga, a kézilabda Szlovák Kupa női és férfi Final Fourja – egyebek mellett ezekre a bajnokságokra, tornákra is feleslegesen készülnénk a következő két hétben.

A hétfő kora este bejelentett tiltás értelmében két hétig minden nyilvános sportrendezvény elmarad az országban. Az érintett sportági szövetségek képviselői azonnal siettek leszögezni, hogy tiszteletben tartják a központi válságstáb döntését.

A labdarúgó Fortuna Ligában a hétvégén kezdődtek volna a felső- és alsóházi küzdelmek. A szintén elmaradó, jövő heti forduló után válogatott szünet következik, így jelen állás szerint csak április elején folytatódik a bajnokság. A II. fociligában is két forduló marad el, így a múlt hétvégi tavaszi idénynyitó után újra szünetel a küzdelem a második vonalban. A Szlovák Labdarúgó-szövetség a közvetlen irányítása alá tartozó valamennyi korosztályos és öregfiúk pontvadászat meccseit is elhalasztotta, és ezt tanácsolta a regionális szövetségek képviselőinek is.

A jégkorong Tipsport Ligában jóval nagyobb fejfájást okoz a kéthetes szünet. Ezen a hét végén ért volna véget ugyanis a rájátszás, sőt, már a playoff párharcai is kezdődtek volna március közepén. „Szerdán ismét találkozunk a klubok képviselőivel, és tárgyalunk a kialakult helyzetről” – nyilatkozta a találkozók feltorlódásával kapcsolatban Richard Lintner, a bajnokságot irányító Pro-Hokej főigazgatója. Az I. hokiligában még rosszabbkor jött a kényszerszünet, két párharc már lezajlott a playoff-negyeddöntőben, kettőben viszont a sorozatok ötödik találkozói lettek volna műsoron.

A férfi Slovnaft Handball Extraliga elhalasztott meccsei mellett a Szlovák Kézilabda-szövetség által szervezett kupahétvége is elmarad Bártfán: a Final Fourban a férfiaknál a vágsellyei HKM és az érsekújvári Štart, a nőknél a vágsellyei Duslo lett volna érdekelt.

Kosárlabdában a férfi és a női extraliga alapszakaszának legvégén érkezett a tiltás. A férfiaknál előzetesen három forduló marad el a hátralevő ötből, a nőknél pedig az utolsó két meccsel be is fejeződött volna a bajnokság ezen szakasza.

A hírügynökség összesítése szerint ezen a héten összesen 29 várost érint a sportrendezvények elmaradása. A csapatsportok mellett számtalan egyéni sportág eseményei is elmaradnak – nem kerül sor például a hagyományos gyűgyi gyaloglóversenyre, amelyen az olimpiai bajnok Matej Tóth szerette volna megszerezni a tokiói kvótát 50 kilométeren.

A szomszédos országokban egyelőre nem rendeltek el teljes körű tiltást, Csehországban például a sportági szövetségek dönthetnek arról, hogy lejátsszák-e nézők nélkül a meccseket, vagy a halasztást választják. A régiós sportesemények megrendezését 100 fő alatti nézőszám esetén tette lehetővé a cseh kormány. ⋌