Rengeteg kérdőjellel, de nézők előtt indul az Australian Open

Tavaly az Australian Open volt az egyetlen GS-torna, amely gond nélkül lezajlott a koronavírus-járvány kitörése előtt. A wimbledoni tornát törölték, a Roland Garrost és a US Opent késéssel és nézők nélkül rendezték.

Az ausztrál szervezők szigorú feltételek mellett rendezik meg a tornát: a selejtezők Dubajban és Dohában voltak, a Melbourne-be érkezők teniszezőknek pedig 14 napos karantént kellett abszolválniuk, és a hotelszobáikat csak öt órára, edzésre hagyhatták el. 72 teniszező még edzeni sem edzhetett, mert ők olyan repülőgépjáraton utaztak, amelyen az egyik utas pozitív volt. És ugyan rendeztek felvezető tornákat, összesen hatot (3 nőit és 3 férfit), de szinte így is lehetetlen megtippelni, hogy a hosszú karantén mennyire befolyásolta a játékosok fizikai és lelki állapotát.



Esélyesek és tündérmese

A női mezőnyben a világranglista 3. helyén álló, 2019-es AusOpen bajnok Naomi Oszaka rendre jól szerepel az év elején, így most is ott van a legesélyesebbek között. A legutóbbi GS-tornát, a US Opent elég könnyedén nyerte meg, de szeptember óta csak most, a felvezető tornán lépett pályára, ahol az elődöntőig menetelt, amire sérülésre hivatkozva nem állt ki. Amennyiben a rakoncátlankodó válla rendbe jön, számolni kell vele. Az amerikai Sofia Kenin az októberi Roland Garroson a döntőbe jutott, ahol a lengyel Iga Swiatek állította meg. A tavalyi győztes sorsolása nem rossz, először a 3. fordulóban találkozhat kiemelt ellenféllel, a horvát Donna Vekiccsel (28.). A világranglista 1. helyezettje, a hazai Ashleigh Barty utoljára tavaly februárban lépett pályára, a felvezető tornán az elődöntőig jutott, de erre már ő sem állt ki. Nehéz bármit is mondani a formájáról, hiszen két top 50-enen kívüli játékos is megszorongatta a felvezetőn. Az alsó ágon a világranglista másodikjában, a román Simona Halepben több meccs van. A párizsi Roland Garroson a 16 között a későbbi bajnok, Swiatek állította meg őt nagyon simán (1:6, 2:6). A sorsolás alapján ők ketten a harmadik fordulóban játszhatnak egy visszavágót.

Grand Slam-versenyeken mindig számolni kell az immár 39 éves Serena Williamsszel is, ám vállsérülés miatt ő is feladta a felvezető tornát, kérdés, hogy mennyire tudott regenerálódni a rajtra.

Titkos esélyes lehet a fehérorosz Arina Szabalenka, aki a tavalyi év végén egy ostravai és egy linzi tornagyőzelemmel a világranglista 7. helyére jött fel. A jó sorozatot pedig idén is folytatta, Abu-Dzabiban is győzött, az AusOpent pedig a szlovák Viktória Kužmová ellen kezdi. Az első komolyabb megmérettetés szintén a 3. fordulóban jöhet számára, ahol Serena Williams lehet az ellenfele.



A tavalyi US Open és Roland Garros tündérmeséjét a bolgár Szvetlana Pironkova szállította, aki gyermeke születése után 3 évvel tért vissza a profi teniszhez. New Yorkban a negyeddöntőig, Párizsban pedig a legjobb 32-ig menetelt. Az AusOpennek már most megvan a maga tündérmeséje: a kanadai Rebecca Marino 8 év után lesz ott ismét egy GS-főtáblán. 2013-ban depresszió miatt fejezte be egy időre a karrierjét, ekkor a top 40-ben jegyezték. 2018-ban pár meccsre visszatért, ám komoly lábsérülés miatt ismét abbahagyta a teniszt. Az AusOpen selejtezőjében másfél éves kihagyás után lépett ismét a pályára, és jutott a legjobbak közé. A 30 éves kanadai teniszező jelenleg a 316. a világranglistán.



Sérült Nadal

Ha az Australian Openről van szó, akkor Novak Djokovics a legesélyesebb. A szerb világelső 17 GS-győzelméből 8-at Melbourne-ben nyert. Most is ő a legnagyobb favorit, pláne úgy, hogy a nagy hármasból Roger Federer nem lesz ott a tornán, (csak márciusban tér vissza a sérüléséből), Rafael Nadalt pedig hátproblémák gyötrik. A világranglistán második helyezett spanyol elmondta, hogy már 15 napja szenved a hátfájástól, ezért nem is vett részt az elmúlt héten az ATP-kupán a hazája válogatottjával. A szerbnek a sorsolás alapján a harmadik fordulóban vagy a svájci Stanislav Wawrinka, vagy a kanadai Milos Raonic jöhet szóba ellenfélnek, a negyedikben pedig a mostanában leginkább a magánéleti problémái miatt címlapokra kerülő német Alexander Zverev. Nadal a szerbiai Györe László ellen kezdi meg a tornát, majd a harmadik körben a Murray River Open elnevezésű felvezető tornát megnyerő Daniel Evans lehet komolyabb akadály.

A világranglista harmadik, a tavaly végre első GS-tornáját megnyerő Dominic Thiem lehet az egyik legnagyobb kihívójuk. Bár az osztrák nagyon kemény ágra került, hiszen a tábla ezen szakaszán a negyedik körért rajta kívül a hazai Nick Kyrgios, Ugo Humber (29.), Grigor Dimitrov (18.), Marin Cilic, Nisikori Kei és Pablo Carreno Busta (15.) is csatázik. Ide ékelődött be a nádszegi származású Gombos Norbert is, aki a szintén hazai, a világranglistán a 174. helyen álló Alex Bolt ellen kezd.

Djokovicsék másik nagy kihívója az orosz Danyiil Medvegyev. A világranglista 4. helyezettje a US Openen elődöntőjében Thiemtől kapott ki, a Roland Garroson a magyar Fucsovics Márton búcsúztatta őt egy nagyszerű meccsen már az első körben. A 2020-as év végére azonban megtáltosodott, először a párizsi 1000-es tornát nyerte meg, majd világbajnokként távozhatott Londonból, és mindkettőn remekül játszott. Az Australian Open előtt pedig az orosz válogatottal megnyerte az ATP-kupát. Formája alapján az első igazi nehézséget a negyedik körben a belga David Goffin (13.) okozhatja neki, a negyeddöntőben pedig honfitársával, Andrej Rubljovval találkozhat.

De számolni kell az elmúlt évben rapszodikus teljesítményt nyújtó göröggel, Sztéfánosz Cicipasszal (5.), aki az olasz Matteo Berettini ágán van.

Az első forduló legizgalmasabb meccse minden bizonnyal a Denis Shapovalov (11.)–Jannik Sinner (36.) meccs lesz.



Nézők előtt

A szervezők idén az átlagos nézőszám felét, napi 30 ezer embert engednek be a Melbourne Parkba, az utolsó öt napon, amikor már kevesebb mérkőzés lesz, 25 ezerben maximálják a nézőszámot. A két hét alatt így is várhatóan 390 ezer szurkoló látogat majd ki a tornára.