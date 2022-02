Rajtol a pekingi téli olimpia

Majd háromezer tinédzser közreműködésével pénteken kora délután (13.00) a hivatalos megnyitóval ténylegesen is elkezdődik a 24. téli olimpia Pekingben.

Az ünnepélyes megnyitót is rövid(ebb)re zárta a koronavírus-járvány: a Nemzeti Stadionban sorra kerülő százperces műsor így is grandiózusnak ígérkezik. A mintegy háromezer szereplő 95 százalékát tizenévesek teszik ki.

NHL-esek nélkül

A tavalyi, elhalasztott nagy sportesemények után (foci-Eb, nyári olimpia) szinte meglepő, hogy a pekingi téli ötkarikás játékokat az előre eltervezett időpontban lehet megrendezni. Persze, a pandémia árnyéka a kínai fővárosra is rávetül: eleve csak kínai nézőkkel számoltak a szervezők, majd az omikron terjedése miatt január közepén teljesen beszüntették a jegyárusítást, azzal, hogy az egyes versenyhelyszíneken csak meghívott nézők lehetnek jelen, az aktuális (egészségügyi) helyzet alapján.

A szurkolók nélküli világhoz a sportolók már Tokióban is hozzászokhattak tavaly nyáron, ennél jóval hangsúlyosabb probléma, hogy számtalan sportág versenyeibe is beleszólt a vírus. A vezéráldozat a hoki lett. Pedig hosszadalmas tárgyalások után az NHL-nek sikerült megegyeznie a NOB-bal és a nemzetközi szövetséggel a profik szerepléséről, Úgy tűnt, a pjongcsangi kihagyás után visszatérhetnek a legjobbak az olimpiára, de a járvány felerősödése miatt az NHL-t másfél hétre meg kellett szakítani. Az akkor elhalasztott és az azóta is el-elmaradozó meccseket pedig épp a korábban az olimpia idejére tervezett szünetben szeretnék pótolni Gary Bettmanék.

Az így ismét egy szimpla világbajnokság szintjére degradált torna lebonyolítása így is kétséges: buboréklét ide vagy oda, szinte minden válogatottban egyre-másra jönnek elő koronavírusos esetek. A csapatoknak ugyan engedélyezték hat tartalékból álló ún. taxicsapatok felállítását, de a sorjázó meccsek miatt egy-egy halasztás szinte elképzelhetetlen. Precedens már volt hasonló torna lefújására, az U20-as vb-t menet közben kellett lefújni…

Az egyéni sportágak képviselőit is megrostálta a járvány. A legnagyobb hiányzó a női síugró vlágkupa idei éllovasa, a legfőbb aranyesélyes osztrák Marita Kramer, aki a legrosszabbkor lett covidos, szombati versenyéig már nem tud elegendő negatív tesztet produkálni.

De még a 14 tagú magyar küldöttségnek is meggyűlt a baja a fertőzéssel. Liu Shaoang csak késve utazhatott el Pekingbe, a szintén rövid pályás gyorskorcsolyázó Varnyú Alexnek és a sífutó Pónya Sárának továbbra is várnia kell erre.

Az olimpia és a paralimpia kabalái (TASR/AP)

Liuék és Vlhová

Négy éve Pjongcsangban 19 magyar olimpikon szerepelt a játékokon, ez a szám Pekingben néggyel csökkent. A Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét szerző rövid pályás gyorskorcsolyázó négyesből Burján Csaba és Knoch Viktor visszavonult, de a Liu testvérek vezette kvartett ezúttal is éremesélyes. Mint ahogy egyéniben is benne van a pakliban egy dobogós helyezés, akár Jászapáti Petrától is.

A rövid pályás gyorskorcsolyázók (7) adják a magyar küldöttség felét. Mellettük két-két alpesi síző és sífutó, egy műkorcsolyapáros és az ország történetének első hódeszkása (a kanadai–magyar Kozuback Kamilla) szerepel Pekingben. A vezetés 10-15 olimpiai pont megszerzésével lenne elégedett (a nem hivatalos versenyben az 1–6. helyezettek kapnak pontokat).

A szlovák küldöttséget jócskán megdobja a hokisok 25-ös kerete, a jégkorongozók kívül még egyszer ennyien képviselik az országot. A biatlonosok alkotják a legnépesebb csapatot (8). A négy éve egy aranyat és két ezüstöt begyűjtő Anasztaszja Kuzmina visszavonulása után nincs esélyük dobogóközeli hely megszerzésére, bár Paulína Fialkovától egy top 10-es helyezés nem elképzelhetetlen, ha minden körülmény összejön.

A szánkósok, a sífutók és az alpesi sízők is öten-öten vannak, de a minőség összehasonlíthatatlan az utóbbiak javára: Petra Vlhová egyértelműen pályafutása csúcsán jár, és minimum műlesiklásban borítékolható az első olimpiai érme megszerzése. A legtöbb jóslatban két-három dobogós hely is szerepel a neve mellett. A férfiaknál Adam Žampától bármi elképzelhető: 2014-ben Szocsiban meglepetésre 5. lett kombinációban, 6. pedig műlesiklásban, míg Pjongcsangban minden számban kicsúszott a top 20-ból.

Rajtuk kívül egy bobozó és egy snowboardos indul még szlovák színekben Pekingben (Pjongcsangban hattal többen, 56-an voltak.)

Minden nap PCR-tesztre kell menniük a sportolóknak Pekingben (TASR/AP)

Eritrea és Haiti

A legnagyobb küldöttséggel a diplomáciai bojkottot hirdető USA érkezik Pekingbe. Kisebb meglepetésre a kínaiak csak negyedikek a sorban, az orosz csapat és a kanadai küldöttség is népesebb. Természetesen a házigazda ország vezetése így is az eddigi legjobb szereplést várja a sportolóitól. A számukra mostanáig csúcsot jelentő Vancouverben öt első, két második, és négy harmadik helyezést értek el.

Visszatérve a jelenhez: érdekesség, hogy a téli sportokban abszolút nagyhatalomnak számító Norvégia csak 14. a sorban 82 sportolóval, megelőzi őket például a 114 (!) tagot számláló cseh küldöttség is. De ott lesz Pekingben Eritrea, Ghána, Haiti, Kelet-Timor és a Virgin-szigetek egy-egy sportolója is.

A kínai főváros különleges elsőséggel büszkélkedhet: az első olyan város lett, amely nyári (2008) és téli olimpiának is otthont adhat. A 2015-ös szavazáson nem sokon múlt a sikere, mindössze 44:40-re győzött a kazah Almatival szemben.

Akkor persze még híre-hamva nem volt a koronavírus-járványnak, amely felülírt minden eredeti rendezői szándékot. A rendkívül szigorú olimpiai buborékba csak négy negatív teszt után léphet be sportoló és edző is, akiket aztán naponta tesztelnek (PCR). Mindenki csak felügyelet alatt mozoghat, külső személyekkel pedig tilos kapcsolatba kerülniük.

Ezeket a szabályokat mindenki elfogadta, a hóhiány miatt azonban többen aggódnak. A múlt héten leesett ugyan az idei első hó Pekignben, de az ötkarikás viadalok helyszínein nagyrészt mesterséges havat fognak használni. Ezt több sportoló is kritizálta, s a balesetektől való félelméről beszélt.

A nagyjából 4 milliárd dolláros költségvetésű olimpia játékok február 20-án zárulnak.